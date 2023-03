Vypadá jako lednice, ale vyčistí vám oblečení. Vyzkoušeli jsme šatník budoucnosti od Samsungu

V posledních letech se stále více skloňují principy slow fashion a kapsulových šatníků, které spočívají v tom, že si člověk pořizuje pokud možno co nejméně nového oblečení od lokálních výrobců a následně o něj pečuje tak, že mu vydrží pěknou řádku let. Místo toho, abychom měli ve skříni deset džínů, máme jen dvoje, místo dvaceti svetrů ze syntetických vláken pár vlněných, jeden zimní kabát, několik kvalitních trik… Jenže čím častěji se oblečení potkává s pračkou, tím rychleji se opotřebovává. Posunout udržitelnost o úroveň výš ale pomáhá skříň, která není tak úplně skříň. Připomíná lednici, přitom šetrně čistí a osvěžuje svršky.

Moderní skříň se objevila v naší redakci a jen málokdo ze členů týmu byl schopný říct, k čemu vlastně slouží. Někdo tipoval vinotéku. Jiný lednici. Padl i takový názor, že jde o obelisk z Kubrickovy Vesmírné odysey, i když proporcemi se nová technologická vymoženost od Samsungu a tajemný sci-fi objekt zásadně liší. Navíc redakcí nezačalo zaznívat Ligetiho Rekviem, čímž jsme mohli třetí možnost definitivně vyloučit.

Rádoby intelektuální žerty stranou – když jsme zjistili, že jde o umělou inteligencí poháněnou šatní skříň AirDresser, jali jsme se testovat její schopnosti, což jde dělat i na dálku přes aplikaci. Výrobce ji vybavil parními tryskami, deodorizačním filtrem a technologií AI Pattern, která se postupně učí zvyky uživatele a ovládací prvky mu přizpůsobuje na míru, tak aby měl po ruce ty nejpoužívanější cykly. K tomu je vybavena také odvlhčovačem vzduchu místnosti, ve které se nachází.

Foto: Samsung Může se stát součástí šatníku, ale osvědčil se i v naší kanceláři

Parní čištění zabudované v šatní skříni efektivně likviduje viry, bakterie, roztoče i prach. Je navíc umístěno také přímo v ramínkách, takže oblečení tímto způsobem čistí též zevnitř. Pára dokáže i narovnat záhyby zmačkaného oblečení – avšak nečekejte, že si poradí úplně s každou látkou a s oděvy, které jsou zmuchlané až příliš. S čím ale zatočí úplně, je zápach, proti kterému v AirDresseru bojují také speciální filtry.

Díky tomu, že pára čistí rychle a zároveň šetrně, je skříň skvělá pro péči o oblečení z přírodních materiálů, které se doporučuje prát minimálně. Málokdo ví, že dokonce i takové džíny by se měly praní v pračce podrobovat co nejméně. Pro mě je dlouhodobě největší problém péče o vlněné oblečení. Kvalitní vlněný kabát bych si netroufla dát do čistírny, kde mi už jeden úspěšně zlikvidovali. Vlněné svetry peru pouze ručně, ale protože se nesmějí ždímat a rozhodně nepatří do sušičky, schnou mi pak na sušáku několik dnů.

AirDresser jsem tak podrobila zatěžkávací zkoušce v podobě několika vlněných svršků. Samozřejmě jsem podstupovala riziko toho, že se v něm oblečení srazí, jak to má vlna ve zvyku. Jihokorejské technologii jsem se ale rozhodla důvěřovat, z dostupných programů jsem vybrala péči o vlnu a do skříně zavřela dva svetry a kabát. Vzhledem k tomu, že se právě vlnu doporučuje „prát“ tím způsobem, že se zavěsí na čistém vlhkém vzduchu nebo v koupelně, když si člověk dává pořádně horkou sprchu, skříň se zdála být optimálním pomocníkem.

Svetry i kabát jsem po necelé hodině vytáhla naštěstí v jejich původní velikosti. Svršky byly příjemně měkké na dotek a čistě voněly – i když parfému se zcela nezbavily. Skvělá byla velká úspora vody a času, kterého mi ruční praní svetrů normálně zabírá spoustu. Kabát bych si v domácích podmínkách vyprat ani netroufla. A jelikož by se stejně šetrně mělo zacházet i s džínami a džínovými bundami, AirDresseru jsem rovnou svěřila i ty. Jen jsem tentokrát zkusila program určený právě na džínovinu.

Moderní skříní postupně prošlo několik zimních bund a kabátů, saka, svetry z různých materiálů, šaty a lehké džínové bundy. Nutno podotknout, že nešlo o výrazně špinavé oblečení, pro které už je určená vážně jenom pračka nebo čistírna. Spíše jsme ji v redakci zkoušeli na kousky, které potřebují osvěžit, zbavit zápachu od kouře či z restaurace nebo v případě některých látek šetrně „vyprat“ párou.

A v takovém případě AirDresser uspěl. Zmačkané oblečení nevyžehlí, ale zápachu zbavuje obstojně. Svršky vysuší důkladně a díky tomu, že má čidla na rozpoznání vlhkosti, nehrozí, že je vytáhnete příliš vysušené nebo navlhlé – to se v kanceláři osvědčí v momentě, kdy venku lije jako z konve a vy nechcete, aby na věšáku visela hromada vlhkých bund.

Největší přidaná hodnota čisticí skříně ale spočívá v tom, že snižuje nutný počet pracích cyklů. Pokud si vlněný svetr, džíny nebo kabát vyloženě nezamažete, stačí je prát skutečně minimálně. Když pak máte možnost je alespoň pomocí páry zbavit nežádoucích mikroorganismů, jejich životnost můžete výrazně prodloužit.

V dnešní době, kdy rostou náklady úplně všeho a zároveň klademe větší důraz na šetření životního prostředí, potěší také úspora vody. Na jedno naplnění nádobky o objemu asi 1,5 litru lze skříň zapnout i pětkrát – v závislosti na tom, jaké cykly zvolíte. Nejlepší pračky na trhu mají přitom spotřebu vody na jedno praní kolem šesti litrů, u starších strojů to může být ale i 90 litrů. Pro lákavou úsporu vody je však potřeba vynaložit poměrně vysokou investici. Cena AirDresseru totiž začíná na necelých 50 tisících korunách.

Výši pořizovací částka je hlavní negativní aspekt šatní skříně, druhým může být ten, že se vzhledem ke své velikosti nevejde do každé domácnosti. Ale pokud máte v šatníku nebo jinde v bytě dostatek místa pro to, abyste do něj zapustili moderní vychytávku navíc, určitě jde o pomocníka, kterého využijete každý den. I v kanceláři se může AirDresser osvědčit, zejména pokud si její osazenstvo potrpí na to, aby vypadalo pořád jako ze žurnálu, a potřebuje mít po ruce stále svěží sako nebo košili na převlečení. Takže i když není moderní skříň pro každého, ti, kdo si ji pořídí, její funkce určitě ocení.