Vypli marketing, protože nestíhali vyrábět. Česká značka niche parfémů narazila na zlatou žílu
Kintsugi Perfumes rozběhli Martin Švach a Daniel Nikolov v roce 2021. Zájem o jejich niche parfémy od té doby roste každý rok o desítky procent.
V byznysu existují problémy, které vám dokážou zamotat hlavu, ale dají se označit za příjemné. Prémiová česká značka Kintsugi Perfumes, kterou před necelými pěti lety rozběhla podnikatelská dvojice Daniel Nikolov a Martin Švach, narazila na jeden z nich. Poptávka po jejich vůních rostla tak rychle, že ji zakladatelé přestali stíhat naplňovat – měli vyprodáno a v jednu chvíli kvůli tomu museli vypnout i výkonností marketing, ke kterému se už nakonec nikdy nevrátili. Navzdory tomu ale dále rostou.
Daniel Nikolov a Martin Švach vlastní značku parfémů rozběhli v září 2021 a v minulém roce Kintsugi Perfumes prodalo již 11 tisíc flakonů, což je meziročně o sedmdesát procent víc. Hlavními trhy značky jsou Česko, Slovensko, Skandinávie a Spojené státy. Nápad založit vlastní značku si přitom prošel dlouhou cestou.
Poprvé se zakladatelé s niche parfémy setkali před více než deseti lety na party v Kodani. „Na ten moment nikdy nezapomenu. Všichni totiž vypadali stejně, protože byli v černém, ale z každého vyzařovala ikonická vůně, se kterou jsme se v Česku nikdy nesetkali. U nás totiž frčel spíš mainstream, který seženete v duty free na letišti,“ popisuje Švach.
Oba tak vůním, které vybočují mimo hlavní proud, vznikají často v malém množství a v netradičních kombinacích esenciálních olejů i dalších parfumerských molekul, propadli. Nejdřív jako uživatelé, vlastní byznys přišel až o něco později. Nikolov v něm má na starosti hlavně obchod a strategii, Švach čaruje v laboratoři. Název Kintsugi Perfumes pak odkazuje na japonskou filozofii, respektive techniku slepování rozbitého nádobí.
Aktuálně mají v nabídce dvanáct parfémů, všechny jsou přitom více či méně unisex. „Zajímavé je, že hodně značek stojí na jednom parfému, my ale máme bestsellery tři,“ komentuje Nikolov. Ve firmě pak razí střídmý přístup – jádro týmu tvoří trojice lidí, kterým pomáhá pět externistů a brigádníků. „To je náš golden ratio, chceme se držet v malém a pracovat jen s lidmi, se kterými jsme na stejné vlně a rozumíme si,“ doplňuje.
Kintsugi Perfumes tak mají ve svém byznysovém jádru zabudovanou i efektivnost. „Od začátků jsme hodně naráželi na to, že jsme nová firma ve specifickém segmentu. U každé koruny sledujeme návratnost, protože si růst financujeme sami. Naše investice musí vždy dávat smysl,“ komentuje Nikolov.
Z byznysového hlediska se firmě daří hezky růst: za necelé čtyři měsíce prvního roku fungování sice utržila jen 59 tisíc korun, v roce poté už ale 1,3 milionu, následně 2,9 milionu, 12,1 milionu a loni již 20,9 milionu. K tomu navíc vykazuje i zdravou ziskovost. Její prodeje přitom do větší míry stojí právě na kamenných prodejnách – asi čtyřicet procent prodává přes svůj e-shop, zbytek v partnerských obchodech.
Těch je aktuálně již přes sedmdesát po celém světě, kromě Česka (kde je najdete například ve Footshopu, Ingredients nebo Beloved) či Slovenska se nacházejí od Japonska a Tchaj-wan přes Libanon a Gruzii až po Velkou Británii a Spojené státy. „Teď se ale chceme zaměřit na trhy, které už máme oťukané a kde máme dobrou zpětnou vazbu – tedy Evropa, Skandinávie a USA,“ popisuje Nikolov.
V rámci debaty o byznysové efektivitě zároveň zdůrazňuje, že spoléhají na organický růst: „Loni jsme za marketing utratili maximálně půl milionu korun – s růstem jsme opatrní, protože si chceme zachovat kvalitu a exkluzivitu.“ Značka tak například již od března 2024 neinvestuje do výkonnostního marketingu – tehdy vypli poslední kampaně, protože jim na skladu docházely produkty.
„Jsme značka v luxusním segmentu a nechceme na lidi skákat všude. Chceme, aby nás objevili skrze někoho, komu věří, nebo v obchodě, který mají rádi,“ přibližuje Nikolov. Většinu rozpočtů tak směřují do dlouhodobých vybraných brandových spoluprací s ambasadory.
V rozšiřování obchodního záběru ovšem Kintsugi Perfumes do karet hrála také náhoda. Nikolov byl před lety na fashion weeku v Paříži, kde se na jedné z akcí setkal se známou, jíž vyprávěl o své tehdy nové značce parfémů. „Následně mě propojila s agenturou z Berlína, jež právě takovou značku hledala. Setkat jsme se stihli tři hodiny před mým odletem, o týden později se ozvali znovu a další sezonu jsme již byli v jejich showroomu hned vedle značky Humanrace od Pharrella Williamse. Dostali jsme se do zajímavého portfolia a to nám otevřelo dveře k dalším retailerům po celém světě,“ popisuje.
V rámci dalších plánů chce firma kromě rozšiřování kolekce parfémů přidávat i další produkty – portfolio již nyní doplňuje například speciální sportovní parfém nebo také parfém na praní. „Je to nová technologie na bázi mikrokapslí. Zůstanou v tkanině a vůně se uvolňuje postupně při nošení. Není to ten agresivní efekt, kdy voní celé patro domu, když dopere pračka, ale jemné, nevtíravé uvolňování,“ říká Nikolov.
A co dlouhodobá vize Kintsugi Perfumes? „Před lety jsme si řekli, že sto hezkých retailerů po světě nás udělá šťastnými – a k tomu už se blížíme,“ ohlíží se Nikolov. „A nadále chceme škálovat byznys organicky,“ uzavírá.