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Vyrostl na skalách a v deseti přelezl to, co nedají ani dospělí. A už brzy o něm budou psát všichni

Je mu 18, svými výkony ale strčí do kapsy i mnohem zkušenější borce. A teď lezec Pepa Šindel oslnil svět, když zdolal Clash of the Titans.

Filip HouskaFilip Houska

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Foto: Krystle Wright / Red Bull Content Pool
Josef „Pepa“ Šindel
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Na jednom místě na skále spadl asi padesátkrát. A vzhledem k tomu, že jde o jednu z nejnáročnějších lezeckých tras na světě, se není čemu divit. Josef Šindel se ale nevzdal a věděl, že když ten jeden správný pohyb směrem nahoru nakonec udělá, zapíše se do historie. A tak se stalo. Teprve osmnáctiletý student gymnázia si zapsal světový úspěch a není příliš přestřelené říct, že se nám přímo před očima formuje nový sportovní fenomén Česka.

Lezení měl v krvi a zajímal se o něj od chvíle, kdy začal chodit. Zatímco jiné děti trávily víkendy na hřišti, u babičky nebo někde mezi stavebnicí Lego a televizí, Josef Šindel vyrůstal pod skalou, kde si „hrál“ s kameny, lany, chyty, maglajzy. Pro jeho rodinu to byl přirozený způsob života, ostatně rodiče lezli, brácha byl často u toho a Pepa, jak mu všichni říkají, bral čas mezi nerosty jako úplně normální svět.

„Moji rodiče jsou lezci a jinde než na skalách jsem se vlastně nepohyboval. Čas strávený ve skalách mi připadal tak přirozený, že jsem nic jiného neznal,“ říká teprve osmnáctiletý rodák z Třince. Nejdřív s bratrem pod stěnami jen tak posedávali, později začali sami zkoušet první kroky a časem se z extrémního prostředí stalo místo, v němž dnes Šindel exceluje.

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Foto: Marco Zanone / Red Bull Content Pool

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Rodina lezením jednoduše žila a doma tomu odpovídalo i zázemí – ve stodole postavili lezeckou stěnu, na které Pepa s bratrem vyrůstali a kde se všichni schází dodnes. Trénink tak v Šindelově případě vypadal jako normální pokračování dne, v jehož centru stál někdo, kdo ho neustále přesvědčoval, že ještě jeden pokus určitě zvládne. Nejčastěji táta, kterému doma říkají Pen.

„Jasně, že mě podporovali v každém pokusu. A nejvíc Pen, který mě hecuje do více pokusů a více tréninku,“ směje se Pepa. Máma podle něj občas funguje jako rozumnější brzda, hlavně ve chvílích, kdy cítí, že se blíží zranění, což je u sportu, v němž se o výsledku často rozhoduje na několika milimetrech kůže, prstů a nervů, vlastně dost praktická rodinná role.

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Když ale jednoho dne odjeli do Španělska, aby si jeho rodiče pár tras vylezli, nastal v jeho životě zásadní zlom. Bylo mu teprve deset, ani to mu ale nebránilo, aby poprvé zkusil sám přelézt cestu s obtížností 7c, kterou tehdy zkoušela jeho máma. „Z ničeho nic mi to začalo jít a prohlásil jsem, že odtud neodjedeme, dokud to nevylezu,“ vzpomíná. A taky, že vylezl.

Od té doby začal trénovat systematičtěji. Bavilo ho posouvat hranice a zjišťovat, kam až se dá dojít. „Na druhou stranu kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám,“ říká jednoduše, ačkoliv k této zábavě časem přibyly rozhovory, větší zájem okolí i fakt, že když v patnácti letech přelezete obtížnost 9a+ na Súľovských skalách (konkrétně cestu zvanou Chiroptera), začnou si vás všímat i za hranicemi.

Šindelovo dětství bylo s lezením spojené téměř celé a přizpůsobil tomu vše. Většina jeho kamarádů jsou lezci a když dojde na spolužáky z havířovského gymnázia, kde teď studuje, pokecá s nimi o čemkoliv, ale stejně se pak vrátí k jedinému tématu. „Většinou se neumím bavit o ničem jiném než o lezení. Ale oni mě už za ty roky znají, tak chápou mou vášeň a fandí mi,“ říká.

Posedlost lezením se přirozeně propsala i do jeho každodenního režimu. Když skončí ve škole, jde na trénink. Někdy ho do plánu zařadí i hned ráno. O víkendu ho pak čekají skály – a ve volnu si k tomu všemu přidává nekonečné ladění detailů, aby se neustále mohl posouvat dál.

Řeší prsty, úchopy, sílu, vytrvalost, regeneraci i to, jak přesně se tělo v jednotlivých krocích skládá do pohybu. „O milimetrech už to asi je,“ říká s tím, že den před naším rozhovorem zrovna přemýšlel, jaké lišty si koupit na svou převislou stěnku. Jestli 0,6 milimetru, nebo 0,8 milimetru.

Obtížnosti lezení

Obtížnost lezeckých cest se v Evropě nejčastěji označuje francouzskou stupnicí od nižších čísel po extrémní výkony typu 9a, 9b nebo 9c. Čím vyšší číslo a písmeno, tím těžší cesta – a znaménko plus ještě přidává další mezistupeň.

Hodnocení zohledňuje sílu, techniku, vytrvalost i náročnost jednotlivých pohybů, ale vždy jde do určité míry o konsenzus lezecké komunity. Cesty kolem 9b patří k absolutní světové špičce a dokáže je přelézt jen velmi úzký okruh lezců.

„Na vrcholové úrovni je nejdůležitější komplexnost a umět spojit všechny atributy tak, aby fungovaly. A ano, je to velmi často o řešení sebemenších detailů. Pokoušet cestu na hranici limitu je těžké nejen fyzicky, ale i psychicky, nicméně je důležité se nevzdat a jít do pokusu znovu s pocitem, že teď to padne,“ popisuje.

Právě tato schopnost vracet se znovu a znovu na stejné místo se naplno ukázala u cesty Clash of the Titans v rakouském Nassereithu, která se svou obtížností 9b patří mezi výstupy dostupné jen extrémně úzké skupině lidí. Cestu jako první přelezl Němec Alex Megos, následoval ho Rakušan Jakob Schubert – a letos ji zvládl i osmnáctiletý Pepa.

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Foto: Adam Kappel / Red Bull Content Pool
Josef Šindel během tréninku

Byl to dlouhý proces, během kterého ho čekaly desítky pádů na jednom klíčovém kroku. Právě tam se ukázala jeho schopnost držet si víru v další pokus. „I když to vypadá, že když jsem tam spadl víc než padesátkrát, že je to hodně, jsou cesty, kde jsem padal víckrát a déle. V hlavě se mi honí jedno… Že to příště padne!“

A pak to opravdu padlo. Když zacvakl poslední expresku (jistící pomůcka ze dvou karabin) a došlo mu, že má za sebou přelez 9b, přišla čistá radost bez velkých slov. „Štěstí. Popravdě jsem tomu nevěřil. Totální euforie, která je – myslím – velmi slyšet i z videa,“ říká. V jedné chvíli se tak z kluka, který si kdysi pod skalou jen hrál, stal lezec s přelezem jedné z nejtěžších cest světa.

Přirovnání k nejúspěšnějšímu českému lezci Adamu Ondrovi se v takové situaci nabízí skoro samo, i když to může být poměrně velký tlak. Šindel to ale bere klidně a spíš jako povzbuzení. „Tlak necítím, spíš motivaci. Je to takové divné, když vás někdo zmíní v souvislosti s nejlepším lezcem, který kdy byl,“ dodává.

Přes podobná srovnání se ale jeho pohled na lezení nijak zásadně nemění. Nevidí v něm (zatím) žebříčky, medaile a výsledky, ale prostředí, ve kterém vyrostl a ve kterém se cítí nejpřirozeněji. I proto ho závodní svět láká výrazně méně než skály, které pro něj zůstávají hlavní cestou.

„Skály jsou pro mě nejvíc. Je to čas, který trávím v přírodě, na místě s minimálním množstvím lidí. Je to pro mě svět, kde jsem nejšťastnější,“ dodává. I jeho budoucí cíle z toho vyrůstají – chce vyzkoušet cestu obtížnosti 9b+ a k tomu přidat další 9b. Především ale nechce, aby se z jeho sportu vytratila vášeň. Úspěchy na globální scéně jsou v jeho očích druhořadé.

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