Vývojář vydělá, uživatel ušetří? Google v aplikacích povolí cizí platební systémy, začne se Spotify

Zdá se, že ve světě technologií zamrzá peklo. Google totiž učinil před pád lety ještě nemyslitelné oznámení – aplikacím nabízeným v jeho obchodě umožní používat vlastní platební metody. To by mimo jiné mohlo znamenat, že vývojáři firmě nebudou muset z každé platby odvádět poplatek, který je často promítaný do ceny aplikace či služby. Jako první se z nových možností bude těšit Spotify, pokud ale půjde vše správně, mělo by následovat mnoho dalších aplikací.

Pro někoho, kdo si stáhne aplikaci z obchodu Google Play a pak v ní koupí třeba předplatné, by se na první pohled nic nezměnilo. Tlačítko by stále hlásilo „koupit“ nebo „předplatit“. To nejzásadnější se ale děje na pozadí mezi účtem platícího a prodejcem. Aktuálně musí všechny platby probíhat prostřednictvím platebního systému Googlu, který si proto z každé transakce vezme mezi 15 a 30 procenty celkové částky.

Technologický gigant se teď chystá zkoušet alternativní model, v němž bude platební systém za tlačítkem v aplikaci moci dodat vývojář dané aplikace. „Tento test umožní malé skupině spolupracujících vývojářů nabídnout dodatečnou volbu vedle platebního systému Google Pay,“ uvádí Google na svém blogu. „Test je navržen tak, aby nám pomohl zjistit, jak poskytnout takovou možnost uživatelům, a zároveň zajistit, že do ekosystému budeme moci nadále investovat,“ pokračuje.

Dění, které vedlo k aktuálnímu rozhodnutí, trvalo už dlouho, do mainstreamu ho ale přinesla v zásadě až kauza z předloňského roku, kdy herní vývojář a distributor Epic Games podal žalobu na Apple a Google. Do App Storu a Google Play tehdy dorazila nová aktualizace pro hru Fortnite, která umožňovala si herní měnu koupit s dvacetiprocentní slevou prostřednictvím vlastního obchodu Epicu.

Foto: Spotify Mobilní rozhraní aplikace Spotify

Obě technologické firmy zareagovaly okamžitým stažením populárního titulu ze svých obchodů kvůli porušení smluvních podmínek. Herní vývojář měl ale celou situaci naplánovanou, na Apple i Google podal žalobu obviňující je z monopolistických praktik a spustil mediální kampaň vyzývající k osvobození tvůrců aplikací od vysokých poplatků obřích korporací.

Apple soudní spor v září loňského roku nakonec vyhrál, ale ne zcela. Rozsudek mu dal za pravdu v tom, že alternativní platební systémy se v aplikacích pro iOS nadále nebudou objevovat. Vývojáři ovšem dostanou možnost přímo v aplikaci nasměrovat uživatele k nákupům někde jinde. Třeba Spotify bude obsahovat zmíněné tlačítko „předplatit“ s platebním systémem Applu na pozadí a zároveň například bannerem upozorní na výhodnější podmínky pro ty, kdo si streamovací službu zaplatí přes web.

Vedle kauzy přímo s Epic Games se o fungování obchodů s aplikacemi zabývají také regulační úřady a politikové mnoha zemí. Zásadní rozhodnutí loni v srpnu padlo v Jižní Koreji. Tamní vláda schválila zákon, podle něhož Apple a Google vývojáře nesmí nutit k využívání platebních systémů firem a budou moci do aplikací integrovat své vlastní. Právě tato legislativa společnost Sundara Pichaie motivovala k tomu, aby stejný systém vyzkoušela i jinde. Spotify se pak jevilo jako nejlepší kandidát, takže s ním navázala několikaletou spolupráci.

Půjde o skutečnou změnu?

Využití alternativních platebních metod by mohlo znamenat, že poplatky Googlu spojené se zprostředkováním transakcí odpadnou a vývojáři si tak okamžitě zvýší příjmy. Koncoví uživatelé by se pak v důsledku mohli těšit na o něco nižší ceny předplatného, které nebudou muset zahrnovat poplatky. Obojí je ovšem stále jen ve sféře teoretické možnosti. Aktuální oznámení Googlu a Spotify se totiž k těmto aspektům vůbec nevyjadřuje, případně naznačuje ponechání statu quo.

Když se server TechCrunch švédské streamovací služby zeptal na to, jaké provize bude svému technologickému partnerovi platit, jen konstatovala, že detaily dohody jsou tajné. Google pak na podobný dotaz reagoval odkazem na situaci v Jižní Koreji. Stejně jako tam bude firma od vývojářů i nadále požadovat servisní poplatky nezávisle na tom, jaký platební systém zvolí.

Foto: Spotify Daniel Ek, spoluzakladatel a šéf Spotify

Google a Spotify jsou podle vyjádření teprve v počátečních fázích vývoje, který potrvá několik měsíců. První uživatelé ale možnost, jakou platbu předplatného streamovací služby zvolit, mají dostat do konce letošního roku. Pokud se pak nový systém osvědčí, bude se rozšiřovat i mezi další vývojáře. Nakonec ale možná máme co do činění hlavně s výhodnou smlouvou Spotify skrytou za vyjádření o zvyšování svobody. O totéž se ostatně předloni pokusilo Epic Games a individuální domluvy o poplatcích platí i pro další velké hráče jako Netflix.

Technologický svět teď nicméně bude s napětím čekat nejen na další kroky Googlu, ale také na případnou odpověď Applu. Jeho ředitel Tim Cook už v rámci soudního sporu s Epic Games řekl, že i kdyby se platební systémy v aplikacích změnily, stále bude od vývojářů vyžadovat poplatky za využívání App Storu. Jediným rozdílem by podle něj byla zbytečně složitější fakturace.

Nejvýznamnějším posunem, jakého se tvůrci aplikací zatím dočkali, tak zůstává už dříve ohlášené snížení poplatků u Applu a Googlu. Prvně zmíněný snížil u příjmů menších firem své provize na polovinu na konci roku 2020, o pár měsíců později ho následovala Pichaiova firma.