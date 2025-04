Vyzkoušeli jsme nový Nintendo Switch 2. Překvapí vozíčkářskou hrou a myší, zvládne i Cyberpunk 2077

Uložit 0

Jako jedni z prvních českých hráčů jsme měli možnost vyzkoušet novou konzoli Nintendo Switch 2. Ta oficiálně vyjde až 5. června, ale díky pozvání Nintenda na velkou představovačku v Londýně jsme si handheldovou novinku a ty největší hry, se kterými zamíří na trh, mohli vyzkoušet s předstihem. Podívejte se, co nás bavilo opravdu hodně a co naopak míň.

Nejdřív pár základních informací. Nový Nintendo Switch má dost ambiciózní cenovku 470 eur, což si české obchody v předobjednávkách většinou vyložily jako 12 a půl tisíce korun. To není málo, navíc k tomu přičtěte hry, za které Nintendo má chtít až 90 eur. Nový normál? Bohužel asi ano. A ani na jiných konzolích či PC nás lepší časy nejspíš nečekají, už teď se bojíme, kolik bude stát Grand Theft Auto 6…

Každopádně Switch 2 s vyšší cenou přináší také technické novinky. Tou nejzajímavější jsou oddělitelné ovladače neboli joy-cony, které nově umí posloužit jako myš. Což dost mění zážitek ze stříleček (Metroid Prime 4: Beyond vypadá a hraje se dobře), který je na konzolích přece jen o dost jinačí hlavně pro PC válečníky zvyklé na kombo klávesnice a myši. A otevírá to i pohodlnější možnosti ovládání třeba pro strategické hry (na konzoli míří i Civilization VI). Leckdo také ocení chatovací tlačítko pro komunikaci se spoluhráči.

Nintendo Switch 2 je s 7,9palcovou obrazovkou (sice LCD, ale vypadá solidně) a 535 gramy větší a těžší – ale ne těžký! – než předchůdce v OLED verzi (7 palců a 420 gramů) a působí v ruce příjemněji i bytelněji. Moje donkeykongovské ruce by chtěly joy-cony o chlup objemnější, ale žádná křeč se nekonala. Druhý Switch je také výrazně vyšší a o něco širší – pro představu, jeho 27,2 centimetrů je asi o dva centimetry méně, než má papír formátu A4. Kapesní to není, snadno přenositelné stále ano. Ale teď už vzhůru na hry!

Super Mario je stále super…

Kdo si chce hrát s Mariem, musí mít zařízení od Nintenda. To platí už dlouho a platit to bude i u nového Switche. Top titulem pro novou konzoli bude Mario Kart World. Už kolikrát viděné závody dostaly opět vylepšenou podobu a více obsahu (tenhle mírný pokrok spíš než revoluce je tak trochu znakem celého Switche 2)

Co se ale nemění, to je mix jednoho dílu adrenalinu a tří dílů čiré videoherní legrace při závodění s oblíbenými postavičkami ze světa Super Maria. Budou ale zase další závody dostatečné lákadlo pro ty, kdo si s přáteli a rodinou užívají mariovské motokáry na prvním Switchi? Toť otázka. Navíc s přihlédnutím k ceně.

… ale Donkey Kong je ještě lepší!

Další tak trochu nintenďácká klasika v podobě obřího opičáka vás nadchne. Donkey Kong Bananza je čirá zábava, jako titulní gorilák hopsáte, běháte, vytrháváte kameny, hážete je po nepřátelích, rozbíjíte okolní prostředí i zloduchy a máte při tom neustále úsměv na tváři. Není to Super Mario, ale bude to hit, který pobaví menší hráče a skrytějšími výzvami prověří i ty zkušenější.

Hra na vozíčkáře zní divně, ale je skvělá

Donkey Kong i Mario Kart pro Switch 2 kdovíjakou revoluční inovaci nepřinášejí. Jenže pak je tu Drag x Drive. Svým způsobem vrchol ukázkové akce Nintenda. Dva tříčlenné týmy hrají basket… na vozíčcích. Může to ve vás vyvolávat dost otazníků, ale jako hra to funguje skvěle. Oddělenými joy-cony musíte pohybovat po ploše (třeba i po kalhotech) tam a zpět, jako byste se odstrkovali na vozíku. Akcelerujete, brzdíte, při snaze se otočit hýbete jednou rukou či druhou v protisměru.

Je to až přirozené, intuitivní – a hlavně neobvyklé. Přičtěte k tomu skutečnost, že pohybem rukou s joy-conem míč i házíte, a dostanete vynikající ukázku možností Switche. Takhle to může (má?) vypadat. Představte si něco jako Rocket League, jen s originálním a zábavným ovládáním. Už samo Drag x Drive je povedené, ale dveře, které svou nápaditostí otevírá, mohou vést k ještě zajímavějším počinům. Škoda, že podobně neobvyklých novinek nepřináší Switch 2 víc.

Cyberpunk, Civilizace i nová darksoulsovka

Už dávno neplatí, že Nintendo Switch jsou jen párty hry a casual hříčky (i když námi vyzkoušené Super Mario Party Jamboree, kdy jsme s Šárkou Tmějovou z Games.cz svými sweet party moves porazili Dušana „Duklocka“ Brachnu a Terezu Krečovou z Indiana, bude hlasitý smích vyvolávající zábava i pro nehráče).

Na nintenďáckou novinku tak zamíří například Cyberpunk 2077. Na handheldu velice obstojně hratelný i vypadající, na větší obrazovce už jsou ústupky méně výkonnému hardwaru viditelnější. Podobně to platí třeba pro harrypotterovské Hogwarts Legacy nebo strategii Civilization VII, které si na Switchi 2 taktéž zahrajete. Stejně jako Star Wars Outlaws, Hades II, Street Fighter 6 nebo Elden Ring.

A když je řeč o Elden Ringu, na Nintendo Switch 2 se taky chystá jedna celkem hardcore novinka. Exkluzivně pro handheld vyjde The Duskbloods, další počin studia FromSoftware proslaveného sérií Dark Souls a právě Elden Ringem.

Ale jestli patříte spíš mezi ty méně drsné hráče, užijete si spíš oldschoolové hity z konzole GameCube (včetně stylového retro ovladače!), tituly Zelda: Breath of the Wild a Tears of the Kingdom i další hry pro první konzoli (Nintendo slibuje zpětnou kompatibilitu téměř u všech titulů) nebo nový Pokémon Legends: Z-A.