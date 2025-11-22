Vzal estetiku Applu a proměnil nejobyčejnější věc vašeho šatníku. Že jeho ramínko stojí tisíce, má důvod
Filip Hieke chce v Česku rozšířit segment kvalitní péče o oblečení. Představuje proto ramínka a vaky za tisíce korun s estetickým nádechem Applu.
Pravděpodobně jich máte několik doma – a pravděpodobně vůbec netušíte, proč tak vypadají nebo kolik stojí. Ostatně kdo by se nad tím reálně zamýšlel, vždyť jde o ramínka na oblečení. Jenže právě to nedalo spát českému módnímu designérovi Filipu Hiekemu, který u většiny těchto doplňků na trhu viděl zásadní nedostatky. Proto se rozhodl, že udělá vlastní, které budou nejen lépe vypadat, ale také přestanou oblečení deformovat. A co na tom, že stojí zpravidla více než oblečení, které na ně pověsíte.
Umělecká vášeň se u něj rozvíjela odmala, teprve ale po nástupu na střední školu se začal věnovat oděvům. A jakmile se dostal na pražskou UMPRUM, pochopil, co módní design představuje. „Začal jsem se pouštět do autorských projektů a navrhoval jsem pro firmy, takže s klasickou tvorbou oděvního designu mám zkušenosti. Čím víc jsem v tom ale byl ponořen, tím víc jsem zjišťoval, co na trhu chybí a přitom je to potřeba dennodenně,“ říká Filip Hieke v rozhovoru pro CzechCrunch.
Viděl, že lidé si sice mohou kupovat drahé značky oblečení, ale už příliš neřeší, co se s nimi děje, když je zrovna nemají na sobě. Jinak řečeno na jakém typu ramínka visí. „Cítil jsem, že je potřeba lidem konečně vysvětlit, že to, na čem je jejich oblečení pověšené ve skříni, dělá často velký rozdíl,“ dodává Hieke. A když potom v rámci práce pro konkrétní značku oblečení viděl, na jakých tvarech ramínek kousky visí a jak jsou deformovány, měl jasno.
Před zhruba šesti lety si začal hrát s myšlenkou nového formátu ramínka a prakticky až teď spatřilo světlo světa. „Kdybych na začátku věděl, jak složitý proces to celé bude, asi bych do toho ani nešel. Ono se to nezdá, ale tvarosloví tohoto předmětu je vcelku komplikované a musí v sobě nést ideální úhly, poměry stran i funkce,“ pokračuje Hieke. Laickému oku ale na první pohled nemusí přijít ničím až tak speciální. „Zdání ovšem klame,“ říká designér.
Jeho ramínko tvarově vychází z lidských ramen a má tak plynulé křivky bez ostrých lomů, které oblečení nepřirozeně zalamují. Háček umožňuje lehkou, nikoliv samovolnou rotaci o 360 stupňů, díky čemuž neřeže v ruce. Na povrchu je nanesena jemná mikrotextura, která brání skluzu oblečení z hedvábí i pleteniny, přitom nemá být lepkavá ani drsná. A bonusem je snadné rozložení a případná recyklace, protože na sestavení ramínka se nepoužívají žádná lepidla.
I proto si za ramínko říká okolo čtyř tisíc korun, což reálně může být cena třech kvalitních triček. „Člověk musí pochopit základní filozofii péče o oděv, aby si to koupil. Bez toho někoho jen těžko přesvědčíte,“ dodává Hieke a vysvětluje, že ramínka od jeho přímé konkurence vychází na podobné peníze. Do ceny má být zohledněn také proces 3D tisku, pomocí kterého esteticky laděná a funkční ramínka vznikají. Oficiální prodej začne na úvod příštího roku.
Ramínko je ovšem jen jedním z několika doplňků, které v rámci své nové značky BMRG má. Dále prodává třeba speciální designové vaky, které jsou určené zejména pro převážení oblečení z jednoho místa na druhé, případně pro uskladnění kusů po sezóně. Ani za ně se nebojí říct si poněkud prémiovější cenu: verze na cestování se zipem a pevnějšími materiály vychází na pět tisíc korun, poloprůhledné varianty do skříně s nižší váhou stojí 2 200, respektive 1 200 korun.
„Jde o detaily, zpracování, zaměření a kvalitu materiálu, které je odlišují od klasických vaků. Také je důležité říct, že něco podobného si nepořizujete pravidelně několikrát za rok. Jsou to investiční kusy, které používáte několik let,“ vysvětluje Hieke své smýšlení nad nastavenou cenovou hladinou. V plánu má přidávat i další produkty z kategorie péče o oblečení, zatím ale není konkrétní, o které půjde. „Uvidíme, jaké ohlasy budou na ramínka,“ říká.
Právě i samotný design kolekcí má v celkovém dojmu hrát klíčovou roli – a Hieke nezastírá, že chtěl navodit takový pocit, jaký v lidech navozují produkty od Applu. „Čisté, jednoduché, funkční, nic navíc. Chci, aby to všechno spolu nějak korespondovalo a navazovalo na sebe,“ doplňuje.
Heike se s novými produkty už představil veřejnosti na Designbloku, kde se dočkal prvního uznání od mezinárodní poroty a kde také podle svých slov získal několik zajímavých kontaktů pro spolupráci. Hlavním prodejním kanálem směrem k zákazníkům ale má být e-shop, kde vedle vaků a později i ramínek prodává také trička a kšiltovky pro fanoušky značky.
„Zatím nechci vyhodnocovat to, jak se produktům daří. Ostatně jsme prodeje spustili až teď v listopadu, takže jsme opravdu v řádech jednotek kusů. Jsem ale zvědavý, jak na to bude veřejnost reagovat. I proto jsem do nabídky zahrnul právě trička a kšiltovky, abych skrze něj nové zákazníky přivedl k samotné péči o oděvy, která podle mého soudu zaslouží mnohem více prostoru,“ zakončuje.