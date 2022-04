Vzhůru do oblak bez emisí. Airbus se svým největším strojem vzlétl výhradně pomocí biopaliva

Pro mnoho lidí je to ten nejrychlejší způsob dopravy a prostředek otevírající možnosti, které by jinak neexistovaly. Pro životní prostředí ovšem letadla představují obrovskou zátěž, jež výraznou měrou přispívá ke klimatickým změnám. Výrobci letadel se na to už dlouho pokouší alespoň nějak reagovat a Airbus teď se svým obřím strojem A380 podstoupil první let, při kterém použil výhradně biopalivo. Nejpozději v roce 2035 pak chce na trh uvést první bezemisní stroj.

Airbus A380, představený původně v roce 2007, je v současnosti největší cestovní letadlo v ostrém provozu. Koncem března se pod označením MSN1 do vzduchu vznesla jeho nová testovací verze. Standardní motor Rolls-Royce Trent 900 zde napájelo výhradně takzvané SAF – z anglického sustainable aviation fuel, tedy udržitelné letecké palivo. Nemíchané biopalivo pro testovacího letounu bylo vyrobené převážně z použitého oleje na vaření.

Celkem dva lety, jeden kratší 28. března a druhý delší 29. března, potvrdily, že toto řešení funguje. Pojem SAF se nicméně v letectví používá už dlouho a označuje celou rodinu biopaliv s různými vlastnostmi i mírou snížení emisí. Airbus uvádí, že pro test jim posloužil výrobek firmy TotalEnergies vyprodukovaný nedaleko místa letu. To je důležité, protože je potřeba počítat emise paliv za celý jejich životní cyklus, který zahrnuje i přepravu z továrny na letiště.

Biopaliva dnes letadla musí využívat povinně, ale pouze jako příměs leteckého petroleje. Poměr směsi standardně nepřesahuje půl na půl, postupem času by se však měl výrazně zvyšovat ve prospěch SAF. Výrobci a dopravci jsou přitom k inovacím motivováni i ze strany legislativy.

Foto: G-R Mottez/Unsplash Airbus A380 je největší dopravní letadlo na světě

Letecká paliva jsou v současnosti zcela osvobozená od zdanění, což létání zvýhodňuje oproti pozemní dopravě. Od Evropské komise ale loni v červenci přišel návrh na zavedení daní. Osvobozena by i nadále byla biopaliva, což by mělo motivovat výraznější přechod na ně. Předložený plán na postupné zdanění nicméně prozatím nebyl schválen.

Přechod létání na udržitelný, respektive nízkoemisní a bezemisní provoz je pro budoucnost každopádně zásadní. Podle informací serveru Our World In Data je vzdušná doprava zodpovědná za asi 3,5 procenta celkového lidského dopadu na klimatické změny. Podle Světového fondu na ochranu přírody je létání „v současné době nejnáročnější činnost, kterou může jednotlivec vykonávat.“

Firmy na tyto skutečnosti reagují celou řadou způsobů. Například dopravci EasyJet a British Airways tvrdí, že svoje emise úspěšně kompenzují investicemi do předcházení deforestace a podporou výsadby nových stromů. Vyšetřování deníku The Guardian ve spolupráci s Greenpeace ovšem účinnost těchto programů zpochybnilo. Jinou alternativou je létání na vodík, které zase čelí výzvám, jak vodík vyrábět skutečně ekologicky, dostatečně levně a v potřebných objemech.

Jednou z možných cest, která má kromě využívání biopaliv asi nejblíže skutečnosti, je elektrifikace vzdušné dopravy. Rolls-Royce momentálně pro demonstraci potenciálu pracuje na nejrychlejším elektrickém letadle na světě a do pěti let chce pro vnitrostátní lety v Norsku spustit stroj poháněný bateriemi.

Foto: Rolls-Royce Elektrický letoun Spirit of Innovation, s nímž chce Rolls-Royce pokořit rekordy

Vzhledem k hmotnosti akumulátorů je podobné řešení pro masové mezinárodní linky nejspíš neproveditelné, musí se tedy počítat s SAF. U nich je třeba vymyslet, jak je vyrábět v dostatečném objemu, aby měla dostatečný dopad. Pokud se to podaří, podle zprávy světových odborníků z Air Transport Action Group by biopaliva mohla k dosažení bezemisního létání pomoci z 53 až 71 procent.

Samotný Airbus let jen na biopalivo otestoval už dříve u menších strojů A350 a A319neo, úspěšná zkouška největšího dopravního letadla je nicméně tím pravým přelomovým momentem. Do roku 2030 chce firma získat certifikaci pro stoprocentní použití biopaliv u své flotily. Stejný cíl si loni vytyčil také její hlavní konkurent a druhý největší výrobce letadel na světě, americký Boeing.