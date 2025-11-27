Vznikaly tu lékařské přístroje, teď zde roste nová čtvrť. Zachová industriální ráz místa a sází na lofty
Místo bývalého továrního areálu bude bytový dům, jehož klíčovou součástí budou lofty. Tedy velké otevřené prostory s vloženými mezipatry.
Během minulého století zde fungovala Chirana, podnik proslulý výrobou zdravotnické techniky, především rentgenových přístrojů. Po privatizaci však vystřídal řadu majitelů a nakonec zbankrotoval. Na místě bývalého továrního areálu v pražských Modřanech teď roste nová čtvrť, která nabídne přes 660 nových bytů i loftů, tedy velkých otevřených prostorů s vloženými mezipatry.
Právě lofty se stropní výškou až 4,3 metru budou klíčovou součástí první etapy projektu Meta Modřany, jenž vzniká přeměnou bývalého areálu Chirany. „Zachování čelní části původní budovy pro nás bylo klíčové – nejen jako respekt k historii místa, ale i jako způsob, jak dát projektu charakter a odlišit jej od běžné rezidenční výstavby,“ říká Petr Pujman, šéf KKCG Real Estate Group.
Developerská divize skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka na projektu spolupracuje se společností Alma Development podnikatele Jiřího Theina. Společně vytvořily joint venture nazvaný Coopera Development, který už u první loftové etapy dosáhl nejvyššího bodu hrubé stavby a posadil na něj takzvanou glajchu, tedy tradiční věnec s pentlemi. Zcela hotovo má být začátkem roku 2027, na místě vyroste i školka.
V průběhu dalších let bude následovat také výstavba druhé a třetí fáze projektu. Pod názvy Meta Court a Meta Towers bude přibližně 480 bytů v několika novostavbách. Druhá etapa má odkazovat na industriální minulost místa využitím cihelných fasád, třetí pak sází na výhledy na Vltavu či protější Chuchelský háj s kostelem sv. Jana Nepomuckého. Počítá se také s vybudováním několika náměstíček.
„Od počátku jsme pracovali s myšlenkou vtisknout areálu jasnou identitu, propojit jeho historii s novou zástavbou a vytvořit čtvrť, která bude fungovat dlouhodobě. První etapa odkazuje na silný industriální charakter místa a ukázala, že loftové bydlení má v Praze velký potenciál. Druhá etapa nám umožňuje tuto vizi rozšířit o moderní novostavby a vytvořit celistvé prostředí s kvalitními veřejnými prostory, průchody a byty orientovanými tak, aby využily světlo a výhledy,“ říká Jiří Řezák ze studia Qarta Architektura, které stojí za výslednou podobou projektu.