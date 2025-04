Yankees vsadili na fyziku. S novými pálkami překonávají rekordy, odpálili nejvíc homerunů v dějinách klubu

Anthony Volpe z New York Yankees s novou pálkou při víkendovém zápasu

Ačkoliv baseball není sportem, který by v Česku plnil novinové titulky, pálková revoluce, se kterou přišel tým New York Yankees, stojí za pozornost i mimo Spojené státy. V úvodním víkendu nové sezóny totiž hráči odpálili během tří zápasů patnáct homerunů a vytvořili nový týmový rekord. Pomohl jim k tomu přitom klíčový detail – pálky úplně jiného tvaru, než na jaký byl baseball poslední desítky let zvyklý. Vypadají jinak, drží se jinak a říká se jim torpédo.

Jedná se o jednoduchou fyziku. Zatímco běžná baseballová pálka má nejtěžší část na svém konci, torpédová verze přesouvá těžiště blíž k rukám hráče. Právě tam totiž většina z nich míček trefuje. A jakmile se tvrdší část pálky přesune blíž k bodu kontaktu, míček letí dál.

Výše popsaný koncept navrhl Aaron Leanhardt, který je bývalým analytikem Yankees a v současné době trenérem u Miami Marlins. Leanhardt je fyzikem z MIT a na přelomovém designu pálky začal pracovat ještě v době, kdy působil u Yankees.

Právě tehdy Leanhardt spolupracoval s některými hráči a všiml si, že mnoho z nich míček pravidelně trefuje ne na ideálním místě pálky – tedy na jejím konci –, ale spíš blíž k rukám. Na základě svého pozorování tak navrhl pálku s posunutým těžištěm a větší koncentrací hmoty právě v místě, kde hráči míček nejčastěji zasahují.

I přesto, že Leanhardt mezitím odešel pracovat k miamskému klubu Marlins, jeho nápad zůstal u Yankees. Týmoví hráči jako Anthony Volpe, Cody Bellinger nebo Paul Goldschmidt si pak nově tvarované pálky nechali vyrobit a začali je testovat – a během minulého víkendu s nimi pak právě oni odpálili většinu rekordních homerunů.

Díky torpédům teď New York Yankees vyrovnali rekord American a National League pro nejvíc odpálených homerunů v prvních třech zápasech sezony a zároveň nastříleli 36 bodů, čímž si vytvořili největší bodový rozdíl oproti soupeřům v celé Major League Baseball.

MLB přitom nové pálky oficiálně schválila – splňují totiž všechna pravidla ohledně rozměrů i materiálu. Torpéda proto teď testují i hráči z jiných klubů. I přesto ale některé týmy čekají, zda MLB nepřistoupí k úpravě dosavadních pravidel, která by pak nový tvar mohla omezovat. To se ale nezdá jako pravděpodobný scénář.

Klasické pálce zůstává nadále věrný třeba Aaron Judge, který je hvězdou Yankees a který během víkendu odpálil tři homeruny včetně grand slamu – tedy homerunu odpáleného v momentě, kdy jsou obsazené všechny tři mety.

Do jaké míry se nové torpédové pálky stanou v baseballu revoluční novinkou, se ještě uvidí. Zrovna v tomhle sportu ale závisí na správném odpalu úspěch celého týmu. Zatím se tak zdá, že Yankees našli svou pojistku. A jak údajně autor torpéd Leanhardt už dříve předpověděl: „Za pět až deset let to budou používat všichni.“