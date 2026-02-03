Youtuber vzal 300 tisíc litrů krve a natočil hororový hit. Zájem je takový, že česká kina přidávají projekce
Bez hollywoodských hvězd, bez marketingu a bez jistoty úspěchu. Oblíbený youtuber Markiplier ale natočil film, který nakonec plní kina.
Neměl podporu velkých hollywoodských studií a rozhodl se neutrácet za tradiční reklamu. Přesto je nízkorozpočtový horor Iron Lung momentálně hitem kin. Stojí za ním známý youtuber Markiplier, který dokázal, že loajální komunita může být mocnější než milionové kampaně. Jeho film jen v amerických kinech utržil během premiérového víkendu skoro 18 milionů dolarů (370 milionů korun). Ze souboje se snímkem, který plní sály hlavně mladými diváky z generace Z, tak odešel poražen i dokument o Melanii Trumpové.
Není to přitom žádná virální náhoda, ale výsledek roky budovaného vlivu muže jménem Mark Fischbach, známého jako Markiplier. Ten představuje učebnicovou ukázku transformace youtubera v mediálního tvůrce nové generace. Před deseti lety začínal jako jeden z tisíců mladíků komentujících videohry z dětského pokoje. Díky své výdrži a následné popularitě si však vybudoval základnu 38 milionů odběratelů.
Dalo by se tak říct, že „má splněno“ a už nemusí vymýšlet nic dalšího. Nicméně před lety jej zaujalo filmařské řemeslo, ke kterému měl blízko, a tak se rozhodl, že i on sám něco natočí. U projektu Iron Lung je režisérem, scenáristou i představitelem hlavní role. Jde o adaptaci videohry o klaustrofobické cestě ponorkou v oceánu krve, v níž divák většinu času sleduje jediného muže zavřeného v kovové kabině, odkázaného jen na rozmazané snímky okolí a pomalu ubývající zásoby kyslíku.
Příběh ho zavádí do postapokalyptické budoucnosti, v níž lidstvo přežívá jen v provizorních podmínkách na vesmírných stanicích. Jde o pochmurný, minimalistický koncept, kde se napětí nebuduje skrze velkolepé efekty, ale především díky pocitu izolace a nejistoty.
Mohlo by se tedy zdát, že i filmová adaptace je pro úzké publikum. A vlastně to tak je. Zatímco velké produkce spoléhají na tradiční PR a reklamy, Markiplier vsadil na transparentnost. Fanoušci byli součástí každého kroku, pravidelně se jim svěřoval ohledně natáčení. „Všichni mi říkali, že to je blbost. A já to stejně dělal doma, s počítači, které renderovaly video, rozstrkanými po bytě, protože jsem tomu věřil,“ vzpomíná pro magazín Variety.
A vyplatilo se. Původně skromná kinodistribuce se pod tlakem poptávky rozrostla do kin po celém světě a horor je k vidění i v Česku, kde třeba Cinestar přidal termíny dalších projekcí. Markiplier také využil síť svých fanoušků, z nichž řada pracuje přímo v kinech, a tak film doporučovali svým nadřízeným, aby ho zařadili do programu.
Iron Lung teď slaví finanční úspěch, kdy jeho příjmy celosvětově sedminásobně převýšily rozpočet. Premiérový víkend vynesl snímku v USA 17,8 milionu dolarů a ve zbytku světa podle odhadů další tři miliony dolarů, což ho dostalo na druhou příčku návštěvnosti hned za film SOS (Send Help) od známého režiséra Sama Raimiho. Pro nezávislý film s rozpočtem kolem tří milionů dolarů jde o návratnost, kterou v mnoha případech mohou závidět i velká studia. „Tohle je vítězný okamžik pro nezávislou tvorbu. Kdyby to někoho inspirovalo, aby dál točil filmy, bylo by to docela cool,“ svěřil se Markiplier po premiéře.
Přestože publikum film přijalo s nadšením, kritika zůstává o něco střízlivější. Recenzenti, například z magazínu IGN nebo Variety, snímku vyčítají přílišnou délku a místy pomalé tempo, kdy se dvě hodiny zdají být na minimalistický koncept až příliš. Stejně tak scénář může být pro neznalce herní předlohy místy nesrozumitelný. Zato vizuální stránka, atmosféra a rekordní množství použité umělé krve (údajně přes 300 tisíc litrů) sklízí chválu. A i z byznysového hlediska je Iron Lung nezpochybnitelným úspěchem.