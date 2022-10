Z Brna na vídeňské letiště pohodlněji. Město spolu s RegioJetem zavádí přímý vlakový spoj

Především Moravanům, ale potenciálně všem lidem z různých koutů republiky se někdy vyplatí, když na dovolenou nebo pracovní cestu letí z letiště v rakouské Vídni. A konkrétně pro obyvatele Brna a jeho přilehlých oblastí bude dojíždění na Flughafen Wien-Schwechat o něco jednodušší. Město se totiž domluvilo s RegioJetem na přímých vlakových spojích.

Pilotní projekt, který bude trvat šest měsíců, se spustí od letošního prosince a průměrně pojede přímý spoj z brněnského vlakového nádraží na letiště ve Vídni jednou denně ve všední den. Přesná podoba jízdního řádu ovšem zatím není dojednána, obě firmy pouze uvádí, že v rámci pilotního provozu vyjede téměř 150 párů spojů. Za ně město zaplatí 9,5 milionu korun.

„Naším cílem je zajistit lidem z Brna a širokého okolí pohodlné spojení na vídeňské letiště, a to bez přestupu. Linku bychom rádi spustili v pilotním provozu letos v prosinci. Za půl roku její fungování vyhodnotíme a následně se uvidí, zda spojení zachováme na delší časové období,“ uvádí primátorka města Brna Markéta Vaňková. Doposud se dalo přímo jet pouze autobusovou linkou.

Celá cesta vychází 165 kilometrů a přímý vlak pojede zhruba dvě hodiny. Pro cestující z Brna tak může jít o výrazné ušetření času, jelikož když se chtěli dosud z moravské metropole vlakem na vídeňské letiště dostat, museli přestupovat na vídeňském hlavním nádraží. Je ovšem otázkou, zda se to ve výsledku vyplatí, pokud pojede spoj pouze jednou denně – mnohým může vyhovovat přestup, když ví, že se na letiště mohou dostat v různých časech.

„Předpokládáme, že by se za půl roku mohlo vypravit až 147 spojů. Ty by jezdily v nižší intenzitě v období od prosince do března, od dubna do června by mohl být provoz intenzivnější,“ říká Petr Kratochvíl, radní pro oblast dopravy.

O přímé spojení s vídeňským letištěm usiluje Brno již zhruba rok a zdůvodňuje to usnadněním cesty na letiště do Vídně, které lidé nejen z jižní Moravy využívají při svých leteckých cestách na dovolenou i za prací. Je totiž dostupnější než pražské letiště a nabízí řadu leteckých spojů.