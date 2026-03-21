Z cest si vozila barevné talíře, doma se jí ale rozbíjely. Opustila tak kariéru a vyrábí pestrý porcelán
Lenka Jonáková opustila korporátní kariéru a založila Playt Design. Vyrábí barevné porcelánové talíře, které jí v Česku dlouhodobě chyběly.
Každodenní věci v domácnosti většina lidí řeší hlavně funkčně. Třeba talíře, ze kterých jí, často pocházejí z rychlých nákupů při zařizování prvního bydlení. Právě to se rozhodla změnit Lenka Jonáková, která dnes stojí za značkou Playt Design, vyrábějící barevné porcelánové talíře. „Chtěla jsem tvořit věci, které dělají radost v každodennosti, ale často je přehlížíme,“ popisuje v rozhovoru pro CzechCrunch.
Její profesní dráha přitom byla dlouhodobě spojená s marketingem. Během studia na Vysoké škole ekonomické si vybrala marketingovou specializaci a po škole nastoupila do Plzeňského Prazdroje. Následně pracovala pro řadu známých značek, jako je Radegast, Král Sýrů nebo Míša, a postupně se posouvala do vyšších manažerských pozic, kde měla na starosti i regionální projekty. „Každé značce jsem vtiskla kousek sebe, ale s posunem výš jsem měla pocit, že jsem stále vzdálenější od zákazníka,“ popisuje.
Právě odstup od finální podoby produktu a zákaznické zkušenosti začal být jedním z důvodů, které ji vedly k přehodnocení kariéry. Přestože se profesně posouvala a získávala větší zodpovědnost, zároveň cítila, že ztrácí přímý kontakt s tím, co ji na marketingu původně bavilo – tedy tvorbu, testování a reálné interakce se zákazníky. „Věděla jsem, co by fungovalo, ale nemohla jsem to prosadit. Pro globální firmu je i celá východní Evropa malá,“ vysvětluje.
Zásadní zlom ale přišel až ve chvíli, kdy začala řešit zdravotní problémy. Kvůli nim strávila téměř celý loňský rok na neschopence, zároveň ale dostala nabídku na další kariérní posun. Rozhodla se ji odmítnout. „Bylo to poprvé po patnácti letech, kdy jsem dala prioritu sobě, ne práci,“ říká Jonáková.
Impulz k vlastnímu byznysovému nápadu pak přišel relativně nenápadně. Jonáková prý věděla, že chce zkusit podnikání, zatím ale netušila, co bude její produkt. Až pak jí došlo, co vlastně už řadu let marně hledá. „Třeba hezké a kvalitní hrníčky na kávu najdete všude, ale barevné porcelánové talíře tady chybí, pokud tedy nechceme jen klasické cibuláky,“ popisuje.
Sama si proto několik let vozila domů pestrobarevné talíře z dovolených. „Problém ale je, že nejsem moc šikovná, takže jsem si je postupně vždycky všechny vytřískala,“ směje se Jonáková. Z původně banálního nápadu, jak ho sama nazývá, se tak postupně začal formovat projekt, který dnes přetavila ve značku Playt.
Analýza trhu jí ukázala, že problém není jen osobní, ale systémový. Podle Jonákové existuje výrazný nesoulad mezi tím, co české porcelánky nabízejí, a tím, co hledají mladší zákazníci. Tradiční dekorace, jako je právě třeba cibulák nebo klasika v podobě husy s provázkem, tvoří velkou část nabídky pro koncové zákazníky, zatímco moderní design je zastoupený minimálně. „Moderní spotřebitel nerozumí, proč by si měl připlatit za český porcelán. Neví o kvalitě materiálu a designově chce něco jiného, ale v lokální nabídce to často nenachází. I mně to chybělo,“ vysvětluje.
Na základě zpětné vazby svého okolí a vlastního výzkumu přišla Jonáková s modelem personalizovaných setů, které kombinují různé velikosti, tvary i designy. Zákazníci si tak mohou vytvořit vlastní kombinace talířů podle svých preferencí. Jejich výroba probíhá kompletně v Česku, konkrétně ve spolupráci s několika dodavateli v Karlovarském kraji. Proces zahrnuje výrobu samotného porcelánu, jeho potisk i finální výpal.
Samotné produkty značky Playt se vyznačují výraznou barevností a kombinovatelností jednotlivých prvků. V nabídce jsou mělké, hluboké i dezertní talíře, které pracují s minimalistickými i výraznějšími motivy – od jemných linek a barevných oblouků přes opakující se geometrické vzory až po výraznější, téměř ilustrativní dekor.
Jednotlivé kolekce, jako Sunshine, Double Trouble nebo Candy, přitom kombinují pastelové i syté barvy a umožňují zákazníkům míchat různé styly mezi sebou. Jeden talíř pak vyjde na 400 až 700 korun, v závislosti na jeho velikosti.
Značka Playt je zatím na začátku svého fungování. První tři kolekce představila letos na jaře na Dyzajn Marketu, kde zároveň získala první přímou zpětnou vazbu od zákazníků. „Najednou si lidé mohli na talíře sáhnout a vidět je naživo, což bylo mnohem cennější než jen online reakce,“ říká Jonáková.
Ta projekt financuje převážně z vlastních zdrojů, významnou roli ale sehrálo i odstupné z předchozí práce, které jí umožnilo značku rozjet. „Zhruba osmdesát procent jsou ale moje peníze,“ uvádí Jonáková s tím, že případného investora nevylučuje.
Pokud pak vše dobře půjde, do budoucna by ráda značku rozvíjela nejen skrze nové kolekce, limitované edice, ale i spolupráce s designéry, zakázkovou výrobu nebo vstup do B2B segmentu. V úvahu přichází také dětské kolekce nebo limitované edice pro konkrétní partnery. „Chtěla bych zůstat u talířů, ale posouvat jejich podobu i cílové skupiny,“ uzavírá Jonáková.