Z Chýně do Cardiffu. Česká firma dodává tepelná čerpadla do bezemisní čtvrti ve Velké Británii

V Cardiffu roste čtvrť plná typicky britských cihlových domů. Tak docela typická ale není. Zaprvé jde o čtvrť s nulovými emisemi, za druhé se za cihlou skrývá něco ryze českého. Projekt ve čtvrti Rumney využívá teplená čerpadla české rodinné firmy MasterTherm.

Dohromady do Cardiffu putovalo 170 tepelných čerpadel, která využívají 79 sdílených geotermálních vrtů hlubokých 180 metrů. Pro novou čtvrť zvolil developer tepelná čerpadla na bázi země-voda, která využívají primárně tepelnou energii z půdy. Ve vrtech je pak umístěný kolektor. Čerpadla by měly využívat všechny nově vystavené budovy.

Těch bude v nové čtvrti právě 170. Projekt Aspen Grove nyní dokončuje první etapu výstavby, celá čtvrť by měla být hotová už příští rok. Všechny domy by každopádně měly být vybaveny těmi nejmodernějšími technologiemi, což by mělo vést k velké úspoře těch, kdo tu budou bydlet. Podle developera bude provoz bydlení v Rumney o šedesát procent levnější než v tradičních již stojících domech.

V tom všem má pomoci právě MasterTherm, respektive jejich čerpadla. Ta na bázi země-vzduch jsou podle ředitele společnosti Jiřího Svobody asi nejlepším energetickým řešením, protože mají lepší životnost i nižší náklady na údržbu. Záleží ale na konkrétním projektu. „Tepelná čerpadla, zejména ta na bázi země-voda, jsou pro takto rozsáhlé realitní projekty ideálním zdrojem tepla, protože cena zemního kolektoru či vrtu se rozpočítává mezi více jednotek, bytů či domů,“ říká pro CzechCrunch spolumajitel firmy Karel Guzek.

Foto: Aspen Grove V Cardiffu má být hotovo v roce 2024

Podle něj se distributor MasterThermu ve Velké Británii průběžně účastní veřejných výběrových řízení na podobné projekty. „V současnosti je Cardiff naše největší developerská zakázka,“ říká Guzek. Podobné projekty ale mají i jinde v zahraničí, v Česku na takto rozsáhlou práci zatím čekají. Jinde v Británii už ale společnost instalovala až osmdesát čerpadel. Země tak tvoří dlouhodobě velkou část jejího exportu. Další zakázky by měla v zahraničí realizovat letos i příští rok.

O nulové emise a nízké náklady se v nové čtvrti nebudou starat jen čerpadla, jde o promyšlený koncept několika technologií od střechy až po podzemí. Součástí systému je fotovoltaika a energii, kterou soláry zachytí, uchovává baterie. Elektřina se má nakupovat v momentě, kdy jsou nízké náklady, naopak když jsou vysoké, má se do sítě zase prodávat.

Kromě toho ale slouží také samozřejmě ke všemu, co je v domě potřeba. To znamená na světlo, vaření, ale třeba i nabíjení elektromobilu. Distribuci řídí inteligentní systém, který monitoruje energetické nároky v domácnosti a elektřinu pak adekvátně rozděluje. O teplo v domě se starají právě tepelná čerpadla a místa, kde by mohlo docházet k tepelným ztrátám, jsou izolovaná, což vede i minimalizaci uhlíkové stopy.

Všechny technologie jsou zakomponovány do systému inteligentní domácnosti, která pracuje například i s předpovědí počasí. Podle ní a předchozích dat odhaduje, jaká bude spotřeba energie v domě. To má zaručit minimální odběr ze sítě v době, kdy je zrovna špička.

Velká Británie chce dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050. Samotný Cardiff je třetím nejzelenějším městem v zemi. Zlepšit jeho pozici má i nový bezemisní projekt. Díky němu zaregistrovala tepelná čerpadla od MasterThermu také porota iniciativy Build Back Better, která si klade za cíl prosazovat projekty, jež zlepšují životní prostředí především ve městech. Iniciativa udělila českým čerpadlům ocenění.

Česká společnost, která sídlí v Chýni nedaleko Prahy, je každopádně na zahraniční zákazníky zvyklá. Běžně vozí svoje produkty do Chile, na Nový Zéland nebo na Blízký východ a zahraniční obchody tvoří větší část jejího obratu. Doma zůstane jen asi třicet procent tepelných čerpadel. Loni činil zisk firmy před započtením úroků, daní a odpisů kolem 25 milionů a obrat okolo 175 milionů korun.