Z jednoho z nejbohatších Čechů už je i autobazarník. Daniel Křetínský kupuje za miliardy síť AAA Auto
Investiční skupina EP Equity Investment Daniela Křetínského a Patrika Tkáče kupuje největšího prodejce ojetých vozů ve střední Evropě.
Daniel Křetínský a Patrik Tkáč vstupují do nového byznysu. Jejich EP Equity Investment (EPEI) uzavřelo koupi stoprocentního podílu ve společnosti Aures Holdings, která provozuje značky AAA Auto, Mototechna a Auto Diskont. Skupinu poslední dekádu vlastnil fond Abris Capital Partners. Výši transakce strany oficiálně nezveřejnily, podle odhadů Hospodářských novin by se však mohla pohybovat okolo 12 miliard korun, pokud budeme počítat valuaci jako sedminásobek provozního zisku EBITDA. Tím by se zařadila mezi největší domácí transakce letošního roku.
Aures Holdings je dlouhodobě největším prodejcem ojetých vozidel ve střední Evropě s působností v Česku, na Slovensku a v Polsku. Jen v loňském roce skupina vykoupila a prodala více než 100 tisíc vozidel a dosáhla tržeb 31,2 miliardy korun, což představovalo meziroční růst o 11 procent. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 14 procent na 1,7 miliardy korun. Skupina zaměstnává přibližně tři tisíce lidí a za více než třicet let své existence obsloužila přes tři miliony zákazníků.
„Vážíme si možnosti navázat na rozvoj více než třicetileté historie značky AAA Auto a pětasedmdesátileté tradice značky Mototechna, které dohromady obsloužily již přes tři miliony zákazníků,“ uvedl Petr Kudela, investiční manažer EPEI zodpovědný za tuto investici. Zdůraznil, že AAA Auto si během své historie vybudovalo unikátní databázi a sofistikovaný systém pro hodnocení technického stavu vozů, díky kterému se podle něj při výkupu zaměřuje na zhruba 30 procent nejkvalitnějších automobilů na trhu.
Pro Daniela Křetínského, jenž je podle žebříčku časopisu Forbes druhým nejbohatším Čechem, před nímž je pouze Renáta Kellnerová, představuje akvizice vstup do zcela nového sektoru. Jeho investiční platforma EPEI se doposud zaměřovala především na retail, logistiku a média. Podíly drží například ve společnostech Sainsbury’s, Fnac Darty, Unieuro, PostNL, Quadient či Casino Guichard-Perrachon. Většinovým vlastníkem EPEI je s padesátiprocentním podílem plus jedna akcie Daniel Křetínský, 44 procent minus jedno procento ovládá Patrik Tkáč a šest procent drží skupina manažerů EPH.
Investiční manažer EPEI Petr Kudela věří v další konsolidaci trhu ojetých vozů: „Věříme, že značky AAA Auto a Mototechna mají silný předpoklad stát se hlavními hybateli tohoto procesu. Nabídka kvalitních a prověřených vozů bude přitahovat stále více zákazníků nejen v Česku a na Slovensku, ale i na dalších trzích.“ EPEI přistupuje k akvizici jako k dlouhodobé strategické investici v náročném a nízkomaržovém prostředí s průměrnou čistou marží okolo dvou procent z tržeb.
„Společně s managementem Aures jsme vybudovali lídra na trzích střední Evropy a značku, které zákazníci důvěřují. Vidíme společnost dobře připravenou na další kapitolu pod novým vlastníkem,“ uvedl Wojciech Lukawski, partner Abris Capital Partners, který automotive skupinu dosud vlastnil.
Vedení Aures Holdings zůstává beze změny. „Dnešní oznámení potvrzuje sílu Aures Holdings a práci našich lidí. Plánovaná změna vlastníka má společnosti zajistit dlouhodobou stabilitu a podporu pro její další rozvoj,“ uvedli spoluvýkonní ředitelé Aures Karolína Topolová a Petr Vaněček.