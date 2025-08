Z přístupu potetovaného country rappera může těžit i váš byznys. Jen nebuďte vypočítaví

Uložit 0

Na první dobrou se může zdát nelogické, aby se majitelé firem nebo začínající startupisté inspirovali od rapperů. Na druhou stranu z jejich chování mohou mnohdy vyzobat pár strategických kroků, které mohou i jim pomoci změnit jejich byznys a správně ho nasměrovat. A přesně takové ponaučení je ukryté v kariéře umělce, který za pár dní poprvé vystoupí v Praze.

Dlouhé roky byl Američan Post Malone spojován s rapem, který ho proslavil a dostal na světová pódia. Výrazně se podepsal pod jeho odhadovaným jměním přes jednu miliardu korun, zajistil mu přední příčky v prestižních žebříčcích a udělal z něj vyhledávanou osobnost na sociálních sítích, kde má jen na Instagramu přes dvacet sedm milionů sledujících. Jenže rap teď už není Maloneho denním chlebem.

Loni se přeorientoval a svou tvorbu posunul do žánry country, které mu spolu s rockem bylo velmi blízké už od dětství, kdy se učil na kytaru – a nebýt prasklé struny, která mu pokazila konkurz do jedné z rockových kapel, možná by se rapu vůbec nevěnoval. Co si ale z toho celého může odnést člověk, který s hudbou má pramálo společného, ale naopak buduje jiný byznys? Hned několik věcí.

Post Malone je zářným příkladem toho, že jde změnit zaměření, pokud to správně načasujete a komunikujete s vaší cílovou skupinou. Mnoho firem – a startupů obzvlášť – čas od času dojde do bodu, kdy by chtěly takříkajíc pivotovat, jinak řečeno nabízet jiný produkt, než na kterém byl byznys postaven původně. Ať už kvůli novým příležitostem na trhu nebo neúspěchu s tím předchozím.

Klíčová je v tom celém ale autentičnost. Post Malone nepřesedlal z rapu na country, v rámci kterého udělal minulý rok úspěšnou desku F-1 Trillion, ze dne na den, což by jeho fanoušci mohli brát jako vypočítavost a narušení důvěry. Nejprve je jemně naťukl, vydal country singl I Had Some Help a trochu změnil své oblékání, ale stále byl brán jako součást hip hopu.

Tím, že do změny nešel po hlavě, to prakticky ani nešlo brát jako marketingový krok, ale jako přirozený vývoj. Z toho si může vzít ponaučení kdokoliv, kdo podniká v jiné branži: pokud chcete změnit směr, udělejte to pomalu, s rozvahou a nejprve s otestováním toho, jestli je na to vaše cílová skupina připravena.

Není to ale jen Post Malone, kdo se do transformace své hudební dráhy pustil. Třeba i Machine Gun Kelly (MGK) měl podobný vývoj, kdy byl také poměrně úspěšným rapperem, ale postupem času začal více pronikat do alternativního punk rocku, kterému se věnuje doteď. A soudě podle interakcí na sociálních sítích, má na palubě i původní sortu rapových fanoušků.

S tím se pojí i takzvané featurings, kdy umělec na dané skladbě spolupracuje s relevantními hosty. Post Malone dříve pracoval výhradně s rappery, od minulého roku má ale v seznamu jména jako Morgan Wallen, Luke Combs nebo Dolly Parton, která se pojí s popovým country.

Z toho plyne, že pokud už absolvujete proměnu byznysu a chcete být pokud možno co nejúspěšnější, spojte se s respektovanými lidmi z nové oblasti, kteří přinesou důvěru do komunity a otevřou přístup k vašemu segmentu publika. Tím se zvýší šance na úspěšnější start a další potenciální příležitosti do budoucna.

Nedává ale smysl pivotovat v momentě, kdy tušíte (nebo skrze podrobnou tržní analýzu víte), že na nový produkt nebude poptávka. Toho si byl vědom i tým autora hitů jako Goodbyes, Circles, Better Now, Sunflower nebo Rockstar. Proto když Post Malone rozšiřoval svůj záběr, zkoumal, zda by o moderní country a popovějšími a rapovějšími linkami byl zájem.

Proto je klíčové si udělat analýzu trhu a zjistit, co chybí, co lidé chtějí, co je aktuálně ve vzestupu. A nevybírat slepě jen to, co se vám líbí. Post Malone šel do country nejen proto, že ten žánr má rád – důvodem byla i dlouhodobá zakořeněnost a obliba country v Americe, jeho nejdůležitějším trhu. Stejně tak jako poptávka mladších lidí po chytlavé modernizaci žánru.

Takže jestli si z transformace jednoho z nejvšestrannějších umělců současnosti něco odnést pro vaše podnikání nebo pro váš osobní život, klíčem je cílevědomost, schopnost naslouchat trhu, respektive okolí, a nedělat kompromisy, co se autenticity týče. Jak totiž Post Malone ukázal, k velké příležitosti často stačí jeden chytrý obrat.