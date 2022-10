Z ranní rutiny se stává luxus. Káva zdražuje v celé Evropě, ceny tak musejí zvedat i české podniky

Vůně čerstvě namleté kávy – to je součást ranního rituálu pro spoustu lidí. Takový začátek dne se však čím dál více prodražuje. Ať už černá, s mlékem, cukrem, či s obojím, káva v poslední době v Evropě skokově zdražuje a s ní i ostatní zmíněné ingredience. To se odráží i na cenách v Česku. Platí to jak pro pražírny, tak pro kavárny.

V srpnu káva v zemích Evropské unie meziročně zdražila o 16,9 procenta, uvedl tento týden evropský statistický úřad Eurostat. Skokově se podle něj navíc zvýšila také cena cukru a mléka.

„Nedávný nárůst cen může z této ranní pochutiny udělat téměř luxus,“ míní statistici Eurostatu. Loni v srpnu káva meziročně v průměru podražila o půl procenta. Vysoký růst ceny statistici spojují s mírou inflace, která meziročně stoupá od loňského října a v Evropské unii v srpnu dosáhla na rekordních 10,1 procenta, zatímco v červenci činila 9,8 procenta.

Samotná káva ale není jediná komodita, která zdražila. Zvedly se také ceny ingrediencí, které si do oblíbeného horkého nápoje lidé přidávají. Nejvýraznější nárůst zaznamenal cukr, jehož průměrná cena se zvýšila o 33,4 procenta. Nejvýše jeho cena vystoupala v Polsku, kde oproti loňskému srpnu vzrostla dokonce o 109,2 procenta.

Čerstvé plnotučné mléko v srpnu podle Eurostatu stálo průměrně o 24,3 procenta více, zatímco za čerstvé nízkotučné mléko spotřebitelé zaplatili o 22,2 procenta více. Česká republika uzavírá po Maďarsku, Litvě a Chorvatsku čtveřici zemí, kde cena plnotučného mléka vzrostla nejvíce, konkrétně o 43,3 procenta.

Zdražování v zemích Evropské unie dnes pociťují i české pražírny a kavárny. „Meziročně cena roste v průměru o dolar až dva dolary za kilo zeleného zrna,“ říká Jan Hrňa z pražírny Candycane. Podle něj za nárůstem stojí několik faktorů včetně války na Ukrajině, změny klimatu nebo pandemie covidu-19. „Jelikož nakupujeme kávu v dolarech, tak v poslední době je velký faktor růst ceny dolaru. Začátkem roku stál 22 korun, nyní je na 25,50 korunách,“ vysvětluje Hrňa.

Další faktor je podle Jana Špalka z brněnské pražírny Rebelbean růst ceny kávy jako komodity na burze. „I když se výběrová káva pohybuje v jiných cenách a hodnotí se na základě kvality, hlavní směr vždy udává burza,“ vysvětluje Špalek. „Ceny rostou hlavně v souvislosti se zvyšujícími se náklady pro farmáře – a ty tvoří ceny paliva, hnojiv či energií,“ hodnotí situaci ředitel kavárenského řetězce The Miners Egor Kolpakov.

Zdražování bude pokračovat

V tuzemských pražírnách – ale i jinde – tak v návaznosti na to zvedali ceny. „Zdražení se postupně dotklo všech nabízených káv asi o pět až patnáct korun za dvousetpadesátigramový balíček kávy,“ uvádí Hrňa. „Zdražili jsme kilo pražené kávy o osmdesát korun, což nám růst cen i s rezervou pokryje,“ říká Špalek s tím, že Rebelbean zvedal i ceny kávy ve svých kavárnách, jednotně u nich šly nahoru ceny všech nápojů z kávy o pět korun.

Zvyšování ceny kávy podle Kolpakova z The Miners jeho kavárny tolik neovlivnilo. „Zatím se snažíme vyšší ceny kompenzovat optimalizací našich pracovních procesů, ale od začátku příštího roku budeme muset zdražit asi o pět až deset procent,“ říká Kolpakov. „Záleží ale na konkrétní kávě. U některé nás vyšší cena tolik netrápí, protože máme zákazníky, kteří jsou ochotní si za kvalitu připlatit. Zároveň ale máme takové, kteří jsou na růst ceny citliví, jako třeba větší kanceláře. Za kávu tak platíme od pěti dolarů (125 korun) za kilo do třiceti dolarů (755 korun) za kilo,“ vysvětluje Kolpakov.

Každý cyklus ale končí a ceny se do pár let pravděpodobně zase stabilizují.

Ze statistik Eurostatu také vyplývá, že ceny těchto čtyř položek –⁠ kávy, plnotučného i nízkotučného mléka a cukru –⁠ vzrostly ve všech unijních zemích s výjimkou Malty, kde se cena čerstvého nízkotučného mléka nezměnila.

Největší meziroční nárůst ceny kávy zaznamenali v srpnu lidé ve Finsku a Litvě, a to o 43,6 a 39,9 procenta. O více než 30 procent za kávu v srpnu v porovnání s loňským rokem dále zaplatili Švédové, Estonci a Maďaři.

Kavárny a pražírny do budoucna počítají, že současný trend bude pokračovat. „Čekáme stálý nárůst cen surovin a s tím i postupné zdražování kvalitní výběrové kávy,“ dodává Hrňa z Candycane. Takový pohled sdílí i Špalek v brněnském Rebelbean. „Je těžké něco předpovídat. Ekonomika se točí v cyklech a teď jsme v tom s vysokou inflací a rostoucími cenami. Každý cyklus ale končí a ceny se do pár let pravděpodobně zase stabilizují,“ myslí si Kolpakov.

S přispěním ČTK