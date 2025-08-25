Za 5,5 tisíce můžete najednou získat neomezené znalosti. Na trh jdou chytré brýle, které odpoví na cokoliv
Za Halo X stojí dva bývalí studenti Harvardu, kteří chtějí nabídnout technologii, na kterou si korporace typu Meta netroufnou kvůli ochraně soukromí.
Pokud si za pár měsíců někdo ve vaší blízkosti nasadí nenápadné černé brýle a bude se zdát, že mluví o něco chytřeji než obvykle, možná v tom bude jeden trik. Dva bývalí studenti Harvardu totiž vytvořili produkt, který má fungovat jako pomocník s neomezenými znalostmi a nabízet okamžité odpovědi. Jak sami tvrdí, jejich brýle Halo vám dají superschopnosti. V praxi jde o zařízení, které vás celý den poslouchá, nahrává každé vaše slovo, přepisuje je do textu a pak podle potřeby nabízí užitečné informace přímo před vaše oči.
Zakladatelé startupu AnhPhu Nguyen a Caine Ardayfio působí trochu jako postavy z filmu o technologických géniích. Prestižní Harvard nedokončili, protože je víc lákalo zkoušet vlastní nápady. Přestěhovali se do Kalifornie, do domku, kde žili a pracovali spolu s dalšími mladými podnikateli. A loni vzbudili pozornost, když ukázali, že na chytré brýle Ray-Ban od firmy Meta dokážou přidat funkci rozpoznávání obličejů.
V praxi to znamenalo, že si člověk mohl nasadit brýle, namířit je na cizí osobu a během pár vteřin se dozvědět jeho jméno s adresou a dalšími podrobnostmi. I když šlo jen o ukázku, vyvolalo to velkou vlnu kritiky. Odborníci upozorňovali, že taková technologie by mohla vést ke sledování a obtěžování lidí. Dokonce i sám Nguyen tehdy přiznal: „Nějaký chlap prostě může zjistit adresu dívky ve vlaku a pak ji sledovat až domů.“
introducing Halo X, always listening AI glasses.
vibe think. never use your brain again.
pre-order now. pic.twitter.com/c8ZPgn8oC8
— AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) August 20, 2025
Přesně na hraně mezi fascinací a strachem stojí i jejich nový projekt. Brýle pojmenované Halo X mají obyčejné obroučky, uvnitř je ale zabudovaný mikrofon, displej a připojení k mobilu. Zařízení celý den naslouchá, co se kolem vás říká, okamžitě to převádí do textu a z toho vytahuje informace, které by se mohly hodit. Pokud někdo u stolu použije složité slovo, brýle vám vysvětlí jeho význam. Pokud se vás někdo zeptá na těžký příklad z matematiky, zobrazí vám správný výsledek. Z pohledu uživatele to působí, jako by měl vedle sebe neustále připraveného chytrého asistenta, který za něj přemýšlí. Tenhle asistent ale nutně potřebuje připojení k bluetooth i k internetu.
Na první pohled to působí jako kouzlo, ve skutečnosti jde ale o chytrou kombinaci několika technologií. Mikrofon v obroučkách posílá zaznamenané rozhovory do mobilu, kde běží aplikace. O převod na text se pak postará systém Soniox. Pak nastupuje umělá inteligence, přesněji dva různé modely, které mají každý svou specializaci. Google Gemini zvládá výpočty a logické úlohy, zatímco Perplexity umí rychle dohledat informace na internetu.
We built AI glasses software that gives you superhuman intelligence.
Imagine instantly becoming the most knowledgeable person in any meeting, calculate large numbers in seconds, and understanding everything from physics, history, to philosophy, economics, and more.
Beta app out… pic.twitter.com/wgFnksjw7y
— AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) July 14, 2025
Halo X přitom nečekají, až jim dáte nějaký příkaz. Žádný pohyb rukou ani očí není potřeba. Brýle prostě automaticky poslouchají, a když v rozhovoru zachytí otázku nebo složité slovo, software běžící v mobilu to okamžitě vyhodnotí a výsledek promítne přímo před vaše oči.
Na vývoj získali Nguyen a Ardayfio od investorů jeden milion dolarů, tedy něco přes 21 milionů korun. Mezi podporovateli jsou fondy jako Pillar VC nebo Village Global. Cena zařízení je stanovena na 249 dolarů (5 500 korun) a od letošního srpna je možné si je předobjednat, a to i do Česka. Rozesílání by pak mělo začít v prvních měsících dalšího roku.
Pro dvojici je to další velký krok. Chce ukázat, že podobnou technologii mohou na trh uvést rychleji a odvážněji než velké firmy typu Meta. Ty podle nich váhají hlavně kvůli obrovskému riziku kolem soukromí. „Meta přitom nemá dobrou pověst, co se týče péče o soukromí uživatelů,“ připomněl Nguyen pro TechCrunch a dodal, že pro korporace je příliš velké riziko nabídnout zařízení, které je „neustále s vámi“.
A právě otázka soukromí je to, co nejvíc vzbuzuje obavy. Zatímco brýle od Mety mají světélko, které okolí upozorňuje, že jsou zapnuté mikrofony nebo kamera, Halo X nic takového nemají. Vypadají jako běžné brýle, nikdo kolem vás nemusí tušit, že si ukládají každé jeho slovo. Tvůrci se hájí tím, že zvukový záznam se po přepisu do AI chatbotů okamžitě maže a že do budoucna chtějí zavést šifrování a certifikace, které zaručí bezpečnost dat. K tomu přímo na webu uvádějí, že konverzace se nikdy nevyužívá k prodeji, sdílení nebo dalšímu tréninku AI.
Tvůrci také prohlašují, že je na uživatelích, aby si v amerických státech s přísnějšími zákony sami obstarali souhlas všech účastníků hovoru. Jenže tak to v praxi nefunguje, například v Evropské unii by skryté nahrávání konverzací bez upozornění ostatních bylo v přímém rozporu s GDPR i národní legislativou. I Meta musela do svých brýlí přidat viditelné světlo, aby vůbec mohla diskutovat o jejich legálním uvedení v Evropě. Halo X ale před ničím takovým ani nevarují.