Za dva roky dvojnásobný růst. Trenýrkárna s prádlem Styx hlásí úspěch i díky zkušenosti s rouškami

Zavedený prodejce spodního prádla Trenýrkárna.cz, do jehož portfolia spadá také výrobce tohoto zboží Styx, prozradil své výsledky. Podobně jako v posledních letech i loni nadále rostl. Tržby firmy dosáhly 135 milionů korun a zákazníkům bylo odesláno 700 tisíc kusů produktů, což je o 300 tisíc více než rok předtím.

S růstem prodejů se pojí i další ukazatele – počet zaměstnanců firmy meziročně vyrostl o 20 na celkových 60 a v nabídce e-shopu je nyní už 70 značek spodního prádla. Trenýrkárna si přitom udržuje ziskovost na úrovni deseti procent obratu. Ještě v roce 2019 přitom prodala 240 tisíc kusů zboží a utržila 60 milionů korun, za poslední dva roky tedy dokázala vyrůst dvojnásobně.

„Myslíme si, že jsme v roce 2022 schopni vyrůst na 200 milionů korun. Aktuální poptávkové šoky moc nenapomáhají exponenciálnímu růstu, musíme si to tedy mnohem více odmakat. Letošní organický růst e-commerce bude podle Asociace pro elektronickou komerci přibližně 11 procent, zbytek naženeme díky expanzi, dodatečným investicím do značky, jako je televizní reklama, a také rozšířením sortimentu o produkty do 300 korun,“ popisuje pro CzechCrunch Ruslan Skopal, spolumajitel Trenýrkárny.

E-shop oficiálně spravuje společnost DaniDarx, přičemž pod stejnou firmu od roku 2018 spadá také tuzemská značka spodního prádla Styx. Loni švadleny vyrobily 300 tisíc kusů prádla a díky tomu si zákazníci nakoupili toto zboží za rekordních 35 milionů korun.

Historie obou značek je ale komplexnější. Zatímco značka Styx vznikla již v polovině devadesátých let a v tuzemsku byla průkopníkem trhu, Trenýrkárna začala fungovat v roce 2010. O dva roky později ji odkoupili Ruslan Skopal s Adamem Rožánkem, kteří ji od té doby budují.

„Loňský úspěšný rok nám potvrdil, že jsme zvolili správnou strategii. Nekonkurovat nízkou cenou, ale naopak vyšší kvalitou a investovat do kvalitních materiálů. A tím myslím nejenom látek, ale i gum či nití. Právě kvalitní a pohodlné zpracování je pro zákazníky často rozhodující, aby při pořízení spodního prádla nenakupovali to nejlevnější na trhu. A také aby prověřené značky a střihy nakupovali opakovaně,“ říká Skopal.

Styx se od svých počátků zaměřoval především na pánské trenýrky, postupně přidal boxerky a loni se sortiment rozšířil také o modely pro ženy, například sportovní podprsenky a kalhotky, či také pro děti. Do výroby, která probíhá výhradně v České republice, se dostaly i župany a povlečení.

„Jsme rádi, že můžeme zákazníkům přinášet stále nové produkty. Během pandemie jsme upravili výrobu, takže jsme dokázali kromě stálého sortimentu šít také roušky. A i díky těmto zkušenostem jsme výrobu během posledních dvou let rozšířili a dokážeme tak vyrábět více zboží a vymýšlet další střihy a modely,“ dodává Skopal.