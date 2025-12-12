Za jejich pizzu by je Italové prokleli, oni na ní generují 500 milionů ročně. A to jsou zatím jen na Moravě
Umí si ze sebe udělat srandu, ale také umí řídit velký rozvozový byznys, který uspěl na východě republiky. Brzy s ním Vosíme.cz zamíří i do Čech.
Nebojí se na ni fláknout anglickou slaninu, kuřecí kousky, camembert, klobásu, nebo dokonce hranolky. A pak to ještě celé zalejí omáčkou na hamburgery. Rodilý Ital by se jen při pohledu na jejich pizzu musel jít vyzpovídat do kostela. Co ale na tom, když na ní pánové od Ostravy dokážou každý rok vygenerovat stovky milionů korun, aniž by vyjeli za hranice Moravy? Brzy se navíc se svou „pichlavou“ nabídkou rychlých jídel rozšíří i do Prahy a vidí se jednou na podobné úrovni, na jaké je dnes McDonald’s.
Richard Halmazňa začínal v IT, ke gastru měl ale vztah už odmala, a to díky své rodině, která provozovala bufety na koupalištích, pojízdné stánky po koncertech i hospodu. Jeho parťák Thanh Chau se pro změnu zabýval obchodem s rychloobrátkovým zbožím a realitami. V obou se ale projevila vize rychlejšího a efektivnějšího rozvážení pizz, což byl před deseti lety velmi častý způsob dovozu jídla.
„Skočili jsme do toho po hlavě. Pronajali jsme si místo bývalé knihovny v Novém Jičíně, ze kterého jsme udělali centrálu. Moje máma, vyučená kuchařka, sestavila recepty, navrhla nabídku a dělala nám vzorky nových těst, dokud jsme si neřekli, že jsme spokojení,“ vzpomíná Halmazňa pro CzechCrunch.
Aby předčili okolní konkurenci, potřebovali být jiní – a hlavně potřebovali být vidět. Do loga si dali vosu, pojmenovali se Vosíme.cz (jako vozíme v kontextu rozvozu jídla) a marketing postavili na sloganu „Pizza, která bodne“. Ze začátku je lidé upozorňovali, že mají v letácích chybu, když v nich používali rozvos místo rozvoz, to vše ale byla součást strategie. „Prostě se nám nelíbilo, jak sterilně tehdy komunikovala většina gastronomického trhu,“ dodává Halmazňa.
Výrazní byli také v ulicích, do kterých posílali kurýry v křiklavě žlutých autech. Nejprve po Novém Jičíně, postupem let po řadě dalších měst od Bohumína až po Brno. Soustředili se výhradně na Moravu, kde se jim podařilo od vzniku v roce 2016 rozjet třicet šest provozoven. A ve všech patří ke klíčovým produktům právě pizza, která už dnes zdaleka není jediným jídlem v nabídce, ale pravidelně dělá asi sedmdesát procent tržeb.
„Je to produkt, na který klademe největší důraz. Ladíme těsto, testujeme nové kombinace a neustále hledáme detaily, které nás odliší od konkurence,“ uvádí Halmazňa, který si je zároveň tak trochu vědom, že jejich pizza by v očích rodilých Italů – a obzvlášť Neapolitánů, v jejichž městě se nejslavnější pizza Margherita zrodila – nejspíš neobstála. Stejně jako jsou ve Vosíme.cz kreativní marketingově, jsou kreativní i během sestavování pizzy.
Není problém u nich najít variantu s hranolky, zákazníci si mohou za zhruba dvě stě korun objednat i skoro až nelegální cheeseburgerovou verzi a pro potěšení chuťových buněk Čechů mají i variace s klobásou, anglickou slaninou nebo kuřecím masem. Mají je také speciálně pojmenované, opět s důrazem na „vosí slang“. Ať už jde o Dělnici, Královnu, Žihadlo nebo Sýrový nálet.
Že se nebojí jít proti trendu, potvrzuje i nedávná kampaň, kterou připravili s hercem a komikem Jakubem Kohákem. „S ním jsme se nespojili jen kvůli jeho jménu, ale proto, že jeho humor a drzost perfektně zapadají do naší značky. A tak vznikl Kohák na salámu, který v prodejích porazil i dlouhodobé stálice naší nabídky,“ doplňuje Halmazňa.
Zbytek sortimentu pak tvoří poměrně známé produkty rychlého občerstvení, jako jsou kuřecí kousky, kuřecí křidýlka, smažené sýry, hranolky, cibulové kroužky nebo pizza chleby s mozzarellou. Nechybí ani dezerty. Zkrátka jídla, která neoplývají žádným větším kulinářským umem, ale trefují se často do typických chutí nejen mladých. I díky nim se Vosíme.cz daří základnu zákazníků posilovat.
Do konce letošního roku dosáhnou na minimálně 1,3 milionu objednávek, tedy o 300 tisíc více než loni. Ruku v ruce s tím se zvedají i tržby, které podle zakladatele přesáhnou půlmiliardovou hranici, konkrétně 560 milionů korun. Ve srovnání s rokem 2024 jde o zhruba 27procentní nárůst z původních 440 milionů korun. Výši zisku Vosíme.cz nekomentují.
„Za klíčovou považujeme metriku Like-for-Like (LFL), která porovnává tržby poboček otevřených alespoň rok. Tam cílíme na meziroční růst 15 procent. Posiluje nás kombinace expanze do dalších lokalit a silná retence zákazníků,“ uvádí Halmazňa s tím, že důležitým aspektem je pro ně i práce s průměrnou hodnotou objednávky, tedy kolik v průměru zákazník utratí za jednu objednávku, což se snaží zvyšovat například výhodnými menu nebo nabídkou produktů navíc.
Základ byznysu pak tvoří franšízanti. Ostatně Vosíme.cz jako takové má pouze jednu svou vlastní provozovnu ve Frýdku-Místku, ve zbytku měst operují franšízanti – a jak spoluzakladatelé značky uvádějí, už teď mají ve frontě deset dalších. Sami jim nabízejí i možnost financování: na první pobočku jim mohou půjčit polovinu z 4,5milionové počáteční investice (na další pobočky pak i 100 procent) se standardní návratností do tří let.
„Máme ambici stát se celorepublikovou sítí,“ zmiňuje Halmazňa a naznačuje, že by se v příštím roce měli naplno vydat za hranici Moravy a Slezska a otevírat provozovny v Čechách. „Plánujeme otevřít minimálně dvacet nových poboček a soudě podle našich analýz máme v Česku prostor až na 110 restaurací. Pro představu, McDonald’s nebo KFC se pohybují okolo 130,“ pokračuje.
Pracují také na tom, aby své rozvozy dostali i do Polska, ale ani tam nechtějí nic uspěchat a budou u sousedů volit strategii postupného rozrůstání, aby maximalizovali povědomí o značce a minimalizovali riziko pomalejšího náběhu v nových regionech. „Máme to ověřené z tuzemska, ostatně i to je důvod, proč prozatím nejsme v Čechách. Snažíme se pracovat s detailními daty a vyhodnocovat, jestli už je správný čas, nebo ne,“ dodává Halmazňa.
Pokud vše půjde podle plánu, žlutá auta naložená netradičními pizzami a dalšími fastfoodovými záležitostmi by Vosíme.cz mohla v příštím roce přinést tržby okolo 750 milionů korun. A také se chtějí nadále soustředit na vylepšování svého technického zázemí s cílem mít provozy ještě efektivnější a minimálně si uchovat průměrnou doručovací dobu do půl hodiny. A ano, chystají i další kampaně s patřičným „vosím slangem“. Bez nich by ztratili tvář.