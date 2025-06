Za osm let ze 122 milionů na 7,5 miliardy. Penta rychle rozpíná své zdravotnické království

Uložit 0

Před osmi lety to bylo 122 milionů korun. Loni už 7,5 miliardy a v letošním roce to má být ještě o další tři miliardy korun víc. Řeč je o tržbách zdravotnického holdingu Penta Hospitals, který pokračuje v rychlém rozvoji a neplánuje polevit. Jen loni pod vedením generální ředitelky Barbory Vaculíkové vstoupil do tří nových segmentů a potvrzuje ambici co nejúžeji a nejefektivněji propojit zdravotní a sociální služby. Nově k nim patří i jednodenní chirurgie, ambulantní péče a zaměstnanecké zdraví.

Celkové tržby zdravotnické skupiny, která patří investiční skupině Penta, v loňském roce činily rekordních 7,56 miliardy korun. Meziročně vzrostly o 1,5 miliardy korun. „Dlouhodobě platí, že zdravotnictví nemůžeme měnit ze dne na den. Ale i v systému, který čelí stárnutí populace, nedostatku personálu i finančním limitům, lze být o krok napřed. My v Penta Hospitals tomu věříme a dokazujeme to konkrétními výsledky i projekty,“ říká generální ředitelka skupiny Barbora Vaculíková.

Loni měla Penta Hospitals investovat téměř půl miliardy korun do rozvoje svých zařízení i služeb. V Česku provozuje celkem jedenáct nemocnic akutní i následné péče, síť 53 specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou i desítky ambulancí praktických a specializovaných lékařů a také domácí zdravotní péči. Akvizicí Kliniky Dr. Pírka skupina vstoupila do segmentu jednodenní chirurgie a plánuje v rámci ní v příštím roce dokončit navazující pavilon se dvěma sály a 40 lůžky. V nemocnici Ostrov zase začala stavět nový psychiatrický pavilon, díky kterému významně naroste kapacita lůžek.

V centru Prahy pak vznikne do příštího roku nová poliklinika, která bude vlajkovou lodí skupiny na poli ambulantní péče. Penta tu využila synergie v rámci celé skupiny. „Pro novou kliniku Penty Hospitals jsme poskytli budovu Bastion, přímo u metra Florenc. Získali jsme ji v roce 2023 a zmodernizovali. Celá lokalita má nyní před sebou skvělou perspektivu – v mezinárodní architektonické soutěži už vybíráme nejlepší návrhy na podobu čtyř nových bloků v nejbližším okolí Bastionu, které propojí Karlín s centrem města a udělají z Florence příjemné místo pro práci i pro život,“ říká David Chlumecký, Business Development Manager Penty Real Estate.

Penta Hospitals napříč svými nemocnicemi, domovy Alzheimer Home a SeneCura (ty akvírovala loni), ambulancemi a domácí péčí zaměstnává přes 6 400 pracovníků. Patří tak k největším zdravotnickým zaměstnavatelům v zemi. V roce 2025 plánuje v tržbách překonat hranici jedenácti miliard korun. Mimo jiné proto, že výrazně posílila segment následné intenzivní péče, kde nyní provozuje téměř pětinu všech lůžek v Česku. „Náš model je jedinečný v tom, že aktivně propojujeme zdravotní a sociální služby,“ říká Michal Bednář, lékařský ředitel skupiny.