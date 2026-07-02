Za rok z nuly na tržby 40 milionů. Češi prorazili s tvorbou AI klonů expertů, svůj avatar chystá i Pohlreich
Experti různých oborů si přes BuddyPro mohou vytvořit avatary a sdílet přes ně své know-how zájemcům a fanouškům.
David Říha strávil předchozích deset let budováním nejrůznějších technologických startupů. Zkoušel prorazit s aplikací propojující budík a sociální média YouWakeMe, následně se pustil do vývoje vlastního studia na tvorbu her pro virtuální realitu. „Moc se nedařilo,“ přiznává otevřeně. Poslední více než rok se ale zdá, že narazil na zlatou žílu, a to – jak tomu v současnosti bývá – díky umělé inteligenci. Stojí v čele platformy BuddyPro, která umožňuje expertům, koučům, tvůrcům obsahu či dalším odborníkům vytvořit si autonomní AI klony. Během posledního roku zaznamenává hezký růst, a chystá se dobýt také nejdůležitější trh ve Spojených státech.
V případě BuddyPro se nejedná o obecné chatboty. Systém z nahraných podkladků jako knihy, kurzy, poznámky či videa vytvoří personalizovaného AI mentora natrénovaného exkluzivně na know-how konkrétního odborníka. A ten pak své know-how a inspiraci může prodávat dál zájemcům či fanouškům. „Pamatuje si celou historii konverzací, koučuje proaktivně a působí jako rozhovor se skutečným expertem. Proto za přístup lidé platí jeden až dva tisíce dolarů ročně,“ přibližuje Říha.
BuddyPro spustili v dubnu loňského roku, o třináct měsíců později, tedy letos v květnu, již přesáhli hranici dvou milionů dolarů (43 milionů korun) v opakujících se ročních tržbách (ARR). „Průměrný meziměsíční růst se od začátku letošního roku stabilně drží na devatenácti procentech,“ pochvaluje si třiatřicetiletý zakladatel projektu, o kterém napsal reportáž i prestižní deník The New York Times.
Samotná myšlenka na BuddyPro vznikla před rokem a půl na Vysočině. Říhův bratr Pavel a internetový podnikatel David Kirš se více než patnáct let pohybují v expertním byznysu. Pavel Říha za dekádu vygeneroval z prodeje online kurzů zisky kolem sto milionů korun, ale narazil na kapacitní strop vlastního času a energie. Potřebovali nástroj, který by jejich know-how předával dál bez jejich fyzické přítomnosti.
Trojice zakladatelů původně postavila produkt primárně pro sebe. Ukázalo se ale, že vyřešili problém velké části trhu. Na české scéně během roku prodali asi 500 licencí a obsadili kapacity hlavních lokálních hráčů v oboru. Aktuálně přitom platformu využívá přes 600 expertů a v ostrém provozu běží více než 150 umělých klonů.
Z těch českých jde například o jazykovou mentorku Lýdii Machovou, zakladatelku projektu Podnikání z pláže Stáňu Stiborovou, byznys mentorku pro ženy Kláru Groulíkovou či lektorku v oblasti partnerských vztahů, vědomé sexuality a osobního rozvoje Denisu Říhu Palečkovou. Výhledově má zároveň dojít i ke spuštění AI avatara známého kuchaře Zdeňka Pohlreicha. Jeho tým informaci o přípravách redakci CzechCrunche potvrdil, konkrétní termín spuštění ani další podrobnosti ale zatím nesděluje.
Pro samotné tvůrce představují digitální dvojníci další zdroj příjmů. Ekonomika projektu stojí na modelu, kdy expert hradí platformě měsíční licenci ve výši kolem dvou set dolarů, asi pět tisíc korun. K tomu doplácí variabilní částku za spotřebovaný výpočetní výkon umělé inteligence, která v průměru činí pět set korun na jednoho odběratele. Z předplatného mu pak zůstává čistá zisková marže na úrovni vyšších desítek procent.
Miliardy prochatovaných tokenů
Koncoví uživatelé už podle zakladatelů BuddyPro zaplatili za přístup k umělým mentorům přes sto milionů korun. Průměrně přitom platí uživatel za prémiové roční předplatné částku mezi jedním až dvěma tisíci dolary. Přístup si takto pořídilo už přes 5 500 koncových uživatelů napříč celou platformou. „Celkem prochatovali přes 535 miliard tokenů,“ doplňuje Říha.
I díky těmto číslům dokázalo BuddyPro překlopit své hospodaření do zisku už po prvním půlroce od startu. Aktuálně z něj financuje celý dvacetičlenný tým, který funguje plně v remote režimu bez pevných kanceláří. Vývojáři pracují z Kolumbie, Skotska, Thajska a podstatnou část roku řídí management firmu z indonéského Bali.
„Konkurence na trhu existuje, ale volí odlišnou strategii,“ vysvětluje Říha s odkazem například na americkou platformu Delphi, která prodává přístup ke klonům za devět dolarů měsíčně. BuddyPro naopak cílí na dražší prémiový segment a detailní simulaci lidského přístupu. Technologické jádro přitom tvoří AI companion engine s názvem Buddy. Systém nestojí na jednom jazykovém modelu, vybírá nejvhodnější dostupné modely pro konkrétní mikro-procesy. Základní chování řídí master prompt o patnácti stranách a dalších padesát vedlejších pokynů.
Klíčovým prvkem je sémantické vyhledávání a neomezená dlouhodobá paměť. „Umělá inteligence si dokáže vybavit a citovat detaily z konverzace staré celý rok. Dokáže se také adaptivně přepínat mezi tisícovkou různých expertních rolí, které si automaticky vytvoří po nahrání zdrojových materiálů,“ přibližuje Říha.
Tým startupu v posledních měsících zahájil expanzi do Spojených států. Říha strávil dva měsíce v San Franciscu, kde s platformou vyhrál startupovou soutěž SF Pitch Night v konkurenci stovky dalších AI projektů. V Americe již přitom portfolio spolupracujících expertů rozšiřuje například mediální osobnost Jen Gottlieb, průkopnice copywritingu Joanna Wiebe nebo expertka Marie Diamond z filmu The Secret.
Průnik na severoamerický trh zásadně urychlilo strategické spojení s tamním podnikatelem Danem Martellem. Autor knihy Buy Back Your Time a byznysmen se zhruba osmi miliony sledujícími napříč sítěmi vstoupil do české firmy prostřednictvím takzvané ekvitní investice v rámci inkubátoru Martell Ventures, jenž si na platformě postavil svoje Dan AI.
Tým aktuálně rozšiřuje schopnosti enginu. K textu a generovanému hlasu nedávno přidali schopnost modelů číst a tvořit obrazové materiály. Ve fázi alfa testování u účtu Dana Martella už běží interaktivní videorežim, kde probíhá komunikace tváří v tvář. Právě zapojení zraku umělé inteligence může v budoucnu otevřít další segmenty trhu, například sportovní koučink v reálném čase.
Další výhled má pak Říha a jeho tým jasný. „Chceme se stát globální platformou číslo jedna, což bychom ale rádi stihli ještě letos,“ usmívá se a je zjevné, že skromnost mu v tomto případě trochu chybí. Na rychlý prodej ale prý moc nepomýšlí. „Může to být jedna z cest, ale stejně tak můžeme mít profitabilní byznys, který vydělává pěkné peníze,“ uzavírá Říha.