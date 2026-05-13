Zabije víc grázlů, než řekne slov. Marvel natočil svůj nejbrutálnější film, kam se hrabe John Wick
Punisher: Poslední zúčtování na Disney+ je ani ne hodinu trvající videoklip plný krve, násilí a pomsty. A který vás nejspíš bude hodně bavit.
Superhrdinové se většinou snaží nezabíjet. Když bojují s lidskými padouchy, obvykle je „jen“ zmlátí. Když už někoho opravdu zničí, tak buď roboty, nebo bezejmenné mimozemšťany. Krev prostě v marvelovkách moc nestříká. Aby byly přístupné a diváci se necítili špatně. No a pak je tu Frank Castle. Punisher.
Mafiáni mu zabili rodinu. On se vydal na cestu pomsty. A všechny je vyvraždil. Jenže co teď? Místo zadostiučinění a klidu se propadá do ještě většího pekla než doposud. Zjevují se mu přízraky z minulosti, nevnímá rozpad světa kolem sebe, jako jediné východisko vidí sebevraždu… A v tenhle okamžik začíná Punisher: One Last Kill neboli Poslední zúčtování, které si už teď pustíte na Disney+.
Je to ta nejbrutálnější a nejsyrovější věc, co se v marvelovském univerzu kdy objevila. Frank Castle alias komiksový Punisher už měl vlastní seriál, dále se objevil třeba v Daredevilovi. Ale až teď, ve svém sólo krátkém filmu – ani ne hodinovém! – vás opravdu a zcela strhne do hlubin svého šílenství. Nekompromisního, krvavého a skvěle zahraného.
Prvních zhruba deset minut vám Jon Bernthal v hlavní roli bude dokazovat, že pro roli vražedného antihrdiny se doslova narodil. Bezcílně bloumá životem, který by nejraději ukončil. Kvůli zločincům nejprve přišel téměř o všechno, ale aspoň měl svou pomstu. Jenže když ji dokonal, co mu zbývá? Jen absolutní zoufalství, které na vás nebude z obrazovky jen tak kapat, jeho příval vás utopí.
A když už si začnete říkat, že od Punishera byste čekali přece jen více akce, popadne nůž a brokovnici – a začne masakr, který by i John Wick mohl závidět. A který vám může připomenout taky film Zátah neboli The Raid. Protože co následuje, to je vlastně jen půlhodinový videoklip toho, jak se Frank Castle proseká, prostřílí, promlátí a propunisheruje skrz záplavu zločinců v bytovém komplexu a na přilehlé ulici. Víc k brutální extázi nepotřebuje.
Punisher: One Last Kill bude diváky rozdělovat. Kdo se jeho šílenství naplno oddá, ten bude odměněn dílem, které tuhle postavu naprosto definuje. Když se někdo zeptá, kdo je Punisher z marvelovského filmového univerza, odpovědí bude tento film. Ve kterém Jon Bernthal spíš zoufale křičí nebo agresivně vrčí, než aby se oddával kdovíjakým dialogům. A snad i sejme víc grázlů, než řekne slov.
Na druhou stranu (a poprávu) zazní hlasy, jestli to přece jen není až moc primitivní brutálporno, exploitation film o pomstě vytočené do absurdně krvavých výšin – a jestli to vlastně není málo. A taky jestli pár akčních scén občas až moc nezavání střihem či přitažením za vlasy. Přece jen je Punisher víceméně obyčejný člověk, takže na filmařské triky či cokoliv až příliš přehnaného je divák citlivější. Jenže pro citlivé diváky Punisher: Poslední zúčtování není. Je pro diváky, co chtějí vidět zločince trpět. Hodně.