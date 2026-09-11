Začalo to chybou. Známý youtuber, úspěšný spisovatel a autor „dračáku“ spojili síly u projektu za miliony
Česká aplikace Epos sází na interaktivní příběhy ve vaší kapse. Jejich děj si přečtete, ale navíc ho ovlívnite – a dokonce uslyšíte nadabovaný.
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Taky vás někdy při čtení knihy nebo sledování seriálu napadlo, co kdyby se hlavní hrdina rozhodl úplně jinak, než to udělal? A jak by asi příběh pokračoval, kdybyste ho takhle mohli ovlivnit? Zkušenější diváci a čtenáři si na pár takových pokusů vzpomenou, teď se tímhle směrem pouští parta podnikavých Čechů. Kteří interaktivní příběhy chtějí dostat do vaší kapsy – a už do toho nalili miliony korun. A navedla je k tomu chyba.
Možná si z mládí vzpomenete na takzvané gamebooky, tedy knihy, v nichž jste určovali děj sami. Jednotlivé odstavce byly očíslované, a když jste přišli na příběhové rozcestí, otočili jste podle své volby buď na tohle, nebo na tamto číslo a pokračovali. Podobných knih najdete v obchodech i dneska dost, případně jste takovou volbu mohli zažít na Netflixu v počinu Bandersnatch. Na jinou verzi tohohle konceptu teď sází český projekt Epos – a už do něj investoval nemalé peníze.
„V Eposu máme proinvestováno blízko k osmi milionům korun za dva roky práce. Většina jde na vývoj, velká část pak na podporu autorů,“ říká pro CzechCrunch s nebývalou otevřeností Filip Goldman, jeden ze spoluzakladatelů Eposu. „Přitom nápad se paradoxně zrodil z mého pochybení,“ dodává. Nejdřív ale krátké představení.
Epos k vám chce formou mobilní aplikace dostat příběhy, které kombinují klasické vyprávění, interaktivní prvky včetně volby toho, kam se příběh vydá, ale taky dabing nebo třeba video. A kromě několikamilionové investice budí zájem třeba i spojením se zajímavými partnery. Zapojili se do něj například youtuber s milionem odběratelů nebo nebo spisovatel současných bestsellerů. Ale pojďme už k té chybě.
Goldman má k interaktivním příběhům blízko, je spoluautorem moderního „dračáku“, tedy stolní hry Dračí hlídka. Ta navazuje na tradici legendárního Dračího doupěte z devadesátých let. Což je hra, v níž se vžíváte do rolí fantasy hrdinů – a taky v ní určujete směřování děje. „A když jsme Dračí hlídku vydávali, udělal jsem chybu, kvůli které lidé z předprodeje dostali knihu o dva týdny později,“ vzpomíná Goldman. Tohle pochybení se rozhodl napravit hravou formou.
„Místo obyčejné omluvy jsem jim poslal dopis, který je navedl na web, na kterém se šifru po šifře odemykal příběh. Lidé se do toho zamilovali a chtěli víc,“ popisuje. Díky zájmu mu došlo, že by z tohohle nápadu mohlo být něco víc. Spojil síly s taktéž ostravským kamarádem a vývojářem Karlem Antošíkem, se kterým chodili do skauta, třetím do party byl podnikatel Vladimír Zuzák coby investor. A vznikl Epos.
Jako uživatel si v Eposu, který stáhnete na Android i pro Apple, pořídíte a přečtete různorodé příběhy. Vlastně nejen přečtete, ale i poslechnete, či dokonce zahrajete. Vyjde vás to v průměru na 250 korun za dílo. Coby autor tam svůj příběh můžete přidat. Třeba jako Leoš Kyša, jeden z nejprodávanějších českých spisovatelů současnosti. Ten nabídku rozšířil o svou story Těžký den v Ústí nad Labem. „Vyzkoušel si demoverzi Eposu a řekl: ‚Kluci, to je vtipný, pojďme to udělat,‘“ říká o jeho zapojení Goldman.
Kromě Kyši, známého též pod pseudonymem František Kotleta, se do projektu zapojil i populární český youtuber Pedro. Streamer, jehož kanál PedrosGame na YouTube sleduje milion lidí a další stovky tisíc na jiných sítích. Ten se s tvůrci aplikace setkal náhodou přes ubytovací byznys Vladimíra Zuzáka. Když se zakladatelé Eposu o svém projektu zmínili, slovo dalo slovo. „A protože tehdy streamoval Mafii, vznikl z toho mafiánský příběh La Famiglia,“ popisuje Goldman.
Aby těch známých jmen snad nebylo málo, dabing Pedrova příběhu obstaral Richard Wágner, hráčům dobře známý coby hlas hlavního hrdiny Jindřicha z videohry Kingdom Come: Deliverance. Ale vedle těchto tří vypíchnutých jmen byste v Eposu našli i díla od dalších domácích spisovatelů. Anebo třeba i vaše vlastní, pokud v sobě máte dost kreativity. „Zkusit si vytvořit příběh může opravdu každý, pro autory jsme i vytvořili vlastní editor,“ říká Goldman. Ale pozor, čtenářům nenacpete všechno.
Jedno pravidlo držíme tvrdě. Text příběhu musí vždy napsat člověk. Text generovaný AI zakazujeme.
„Neověřený autor musí nejdřív zveřejnit minimálně dvacetiminutové demo zdarma, to je naše vstupní laťka. Čtenáři si ho vyzkoušejí a pak se můžou rozhodnout, zda chtějí pokračovat a zaplatit,“ vysvětluje proces přidávání nových příběhů. Nicméně v dnešní době se do hlavy nutně derou dotazy na obsah vytvořený umělou inteligencí… „Jedno pravidlo držíme tvrdě. Text příběhu musí vždy napsat člověk. Text generovaný AI zakazujeme a autor při publikaci výslovně prohlašuje, že ji nepoužil,“ odpovídá Goldman.
„Ale u vizuálů, hlasů a hudby jsme pragmatičtější. Spisovatel většinou není ilustrátor ani dabér, takže tam AI bereme jako berličku, která začínajícímu autorovi pomůže příběh vůbec vydat. Jsme však otevření a hrajeme se čtenáři fér,“ tvrdí. Znamená to, že v aplikaci vždy uvidíte, jestli a na jakou konkrétní část celkového díla byla umělá inteligence použita. „Zároveň platí, že ruční produkce je u nás prémiová cesta, a tak La Famiglia a Těžký týden vznikají úplně bez AI,“ dodává Goldman.
Vysněnou budoucností je prý vybudování tvůrčího ekosystému, který autorům nabídne dostatečně zajímavý honorář třeba i k zaplacení živých ilustrátorů. „To je stav, ke kterému chceme dojít,“ říká Goldman. Místo na trhu tady k tomu prý je. „Dobrý příklad je Audiotéka. Ukázala, že Češi jsou ochotní platit za příběhy v mobilu. My jsme vlastně taková interaktivní Audiotéka,“ vysvětluje.
„Poptávka po tomhle formátu je vidět i globálně, interaktivní videoherní seriál Dispatch prodal přes čtyři miliony kopií a platformy jako Episode nebo Dorian na tom staví celý byznys,“ popisuje popularitu podobných počinů. To je každopádně pohled uživatelů-čtenářů, Epos má ale zlákat i autory. Těm poskytuje nejen platformu, ale i dramaturgickou nebo technickou pomoc. A především zajímavé podmínky.
„Oproti klasickým nakladatelstvím nemáme náklady na tisk, distribuci ani pronájmy obchodů, takže si můžeme dovolit nechat autorům 50 až 80 procent z čistých tržeb,“ říká otevřeně spoluzakladatel. „Pokud se start povede, dalším krokem by byla expanze do Polska. Leoš Kyša tam už své knihy vydává, takže titul, na kterém s ním spolupracujeme, by mohl být dobrá vstupenka na tamní trh. A pak by nás čekalo to samé, co tady, tedy najít a nadchnout lokální autory,“ popisuje Goldman.
A na závěr připomíná, že Češi k příběhům, které mohou ovlivnit, mají historicky blízký vztah. „Interaktivní film je český vynález, Kinoautomat na výstavě Expo ’67 předběhl Netflix a jeho Bandersnatch o půl století,“ uzavírá Filip Goldman, spoluzakladatel platformy Epos.