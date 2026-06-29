Zachránil fotbal na Slovácku, dal do něj přes půl miliardy a došel do Evropy. Teď svůj podíl prodává
Konec jedné éry v Uherském Hradišti. Zdeněk Zemek končí jako akcionář fotbalového 1. FC Slovácko, jeho podíl odkoupila skupina Solar Global.
Zdeněk Zemek po téměř dvaceti letech přestává být akcionářem 1. FC Slovácko. Jeho společnost Z-Group prodala zbývající pětadvacetiprocentní podíl v klubu skupině Solar Global Vítězslava Skopala, která tak nově kontroluje 75 procent akcií. Zbylou čtvrtinu vlastní společnost Auto UH Pavla Buráně. Přestože Zemek v roli majitele končí, slibuje, že klub bude i nadále podporovat jako jeden z jeho nejvýznamnějších partnerů.
Pro Slovácko se tím uzavírá jedna z nejvýznamnějších kapitol klubové historie. Když v roce 2007 tým sestoupil z nejvyšší soutěže a profesionální fotbal v regionu se nacházel ve vážném ekonomickém ohrožení, byl to právě Zemek, kdo se rozhodl klubu pomoci. Díky jeho vstupu získalo Slovácko potřebnou stabilitu a po dvouleté pauze ve druhé lize se vrátilo mezi českou fotbalovou elitu.
Během necelých dvaceti let investoval Zemek do fungování klubu podle svého vyjádření přes půl miliardy korun. Slovácko se za tu dobu stabilizovalo v nejvyšší soutěži a zažilo největší úspěchy ve své historii – z nejmenšího ligového města dvakrát skončilo na čtvrtém místě a dvakrát postoupilo do finále českého poháru. V roce 2022 ho i vyhrálo, když ve finále porazilo pražskou Spartu, a zajistilo si tak účast ve skupinové fázi evropských soutěží.
Sám Zemek byl ve Slovácku po řadu let stoprocentním vlastníkem. Poloviční podíl prodal v roce 2022 právě skupině Solar Global Vítězslava Skopala, a to podle tehdejších vyjádření zástupců společnosti pro CzechCrunch „řádově za desítky milionů korun“ – vstup nového partnera tehdy navýšil roční rozpočet klubu o desítky milionů a Skopal se stal předsedou představenstva 1. FC Slovácko.
V roce 2025 následoval prodej dalších pětadvaceti procent společnosti Auto UH Pavla Buráně a nyní, v roce 2026, Zemek prodal i zbývajících pětadvacet procent Solar Global, která tak ve Slovácku nově drží tři čtvrtiny akcií. Finanční parametry těchto transakcí nebyly zveřejněny. Pro Zemka prý přitom nikdy nešlo o byznysovou investici.
„1.FC Slovácko pro mě nikdy nebylo obchodní investicí. Když jsem v roce 2007 pomáhal zachránit profesionální fotbal na Slovácku před krachem, bylo mi jasné, že to bude nákladný koníček,“ vzpomíná čtyřiasedmdesátiletý podnikatel a dodává, že klub se za téměř dvacet let stal součástí jeho života a že úspěchů dosahoval v těžších podmínkách než konkurenti z velkých měst.
Byť končí jako akcionář, podpora podle jeho slov nekončí. „Dnes předávám svůj poslední podíl s přesvědčením, že klub se dostává do dobrých rukou. Přestože už nejsem akcionářem, moje podpora 1.FC Slovácko nekončí,“ uvedl Zemek s tím, že by uvítal větší zapojení dalších firem a podnikatelů z regionu i růst podpory ze strany města.
Nový většinový vlastník Vítězslav Skopal zdůraznil zodpovědnost, kterou přebírá. „Kdyby v roce 2007 klubu nepomohl, profesionální fotbal by tady dnes s velkou pravděpodobností nebyl. Navázat na jeho práci je pro nás velký závazek,“ řekl Skopal. Podle svých slov do klubu z vlastních prostředků vložil už více než 150 milionů korun a v klubu se v posledních dnech řešily nové posily i prodloužení smluv hráčů, přičemž vedení jedná i o rozšíření managementu, kde by rádo využilo zkušeností bývalého reprezentačního obránce Michala Kadlece.