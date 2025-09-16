Začínala u stolu ve spolubydlení, dnes vyrábí šperky pro Calina i Nikose. Nejdražší vyšel na čtvrt milionu
Zlatnice Anna Baum sice navázala na rodinné řemeslo, styl si ale našla vlastní. Dnes vyrábí grillz, snubní prsteny i škorpiona ze 700 gramů stříbra.
Anna Baum je jméno, které v českém šperkařství v posledních letech rezonuje čím dál hlasitěji. Tvoří pod značkou Anna Baum Jewelry, kterou v roce 2020 založila, a dnes na její prsteny, grillz nebo řetězy spoléhají i rappeři jako Calin, Robin Zoot nebo Cashanova Bulhar. Nejdražší zakázka, která vyšla na 250 tisíc a obsahovala přírodní smaragd, nebyla ale ani pro jednoho z nich. „Málokterému zlatníkovi se podaří pracovat s takovýmhle kamenem,“ říká Baum v rozhovoru.
Anna Baum vyrůstala v Ledči nad Sázavou v rodině zlatníků. Její otec měl dílnu ve staré garáži a Anna se od dětství dívala, jak opravuje, pájí a vytváří. Přesto pro ni nebylo samozřejmé, že půjde v jeho šlépějích. „Já jsem byla odmala takovej ignorant. Moc mě toho nezajímalo, bylo se mnou těžké pořízení,“ vypráví s nadsázkou dnes devětadvacetiletá zlatnice.
Ačkoliv tak už ve čtrnácti vytvořila svůj první šperk, konkrétně roztahovák, na uměleckou školu se nevydala a šla cestou gymnázia. Viděla navíc, jak náročné je se šperkem na malém městě uživit – její otec jezdíval na design markety do Prahy, často se věnoval různým opravám, klientela byla zkrátka příliš malá.
Jakmile tak Anna dokončila gymnázium, odjela nejprve na Maltu a poté do Londýna, kde se živila jako barmanka. Právě tam si za pultem uvědomila, že potřebuje tvořit. „Naproti nám bylo zlatnictví Great Frog. Měli šperky ve stylu motorkářů – lebky, těžké věci, originální design. Často jsem stála venku na cígu a pozorovala ty zlatníky, jak byli špinaví, v montérkách,“ vysvětluje.
A právě v tu chvíli do sebe všechno zapadlo. „Říkala jsem si: Ty jsi úplně blbá, ty vole, vždyť tvůj otec je zlatník,“ vzpomíná Anna se smíchem. Sbalila si tak svůj život v Anglii a vrátila se zpátky do Česka. Tady si dodělala výuční list a začala se zlatničině věnovat naplno – zpočátku pracovala s tátou, ale brzy jí bylo jasné, že větší šperky a odvážnější design, který pro ni už tehdy byl typický, na maloměstě nemají šanci.
Na řadě byl tak další přesun, tentokrát už do hlavního města, kde si sehnala pokoj ve spolubydlení a po krátkém působení v sériové výrobě se rozhodla jít sama na sebe. „V té době jsem měla jenom zlatnický stůl, tak jsem si ho nastěhovala vedle postele a začala tvořit tam. Tím začala éra Anny Baum,“ vzpomíná zlatnice, která dnes vyrábí zásnubní šperky, ozdobné zubní šperky grillz nebo mohutné řetízky chains.
I díky její aktivitě na Instagramu si začalo všímat výrobků stále více lidí a ona se tak po třech měsících přesunula z pokoje do garsonky, pak už rovnou do ateliéru. „Instagram miluju, nedám na něj dopustit. Funguje pro mě jako portfolio. Nehážu tam zdaleka všechno, myslím, že jen tak pětinu svojí práce, ale na originální věci to funguje skvěle,“ chválí si sílu sociálních sítí.
První ateliér měla v Libni, pak působila i ve funkcionalistickém Domě Radost. Dnes sídlí ve studiu na Letné, se zakázkami za ní chodí i výrazné osobnosti české rapové scény a Anna pravidelně pracuje s drahými kameny desetitisícové hodnoty.
Její zatím nejdražší zakázkou byla ta pro influencera Nikose Macha, konkrétně zásnubní prsten s přírodním smaragdem za 250 tisíc korun. „To je kámen, u kterýho fakt nesmíš udělat chybu. Stačí škrábanec a jsi v háji, je na to potřeba absolutní klid,“ vysvětluje Anna s tím, že většina zlatníků s takovým kamenem moc nepracuje. „Jsem hrozně vděčná za lidi, co do toho jdou, je tam neskutečná důvěra a já k tomu tak i přistupuju – musí to být dokonalý.“
Největší technickou výzvou byl ale šperk pro rappera Calina – stříbrný škorpión na mikrofon, vážící asi 700 gramů. „Když za mnou přišel, říkala jsem si: No, hezký. Ale neřeknu ne – experimentování mě nejvíc posouvá, učím se,“ říká Anna Baum, která dnes dělá šperky i pro Robina Zoota nebo Sofiana Medjmedj. „Líbí se mi, že vydělávají peníze v Česku a zase je tady nechávají. Vrací je zpátky do lokální scény.“
Právě tu ale ona sama sleduje kriticky. Podle ní se v Česku příliš často oslavují koncepty bez poctivého základu a opravdového řemesla. „Naopak se někde zatočí kroužek, přiloží se k tomu A4 text o konceptu a udělá se z toho výstava. A všichni tleskají. Mně to přijde úsměvný,“ říká zlatnice.
Ačkoliv se zrovna její jméno stále častěji objevuje mezi designérskými tipy a její tvorba se stává pro lidi lovebrandem, sama zůstává nohama na zemi. „Je mi 29, mám celý život před sebou a doufám, že se šperkařině budu věnovat až do smrti. Zároveň ale vím, že zdaleka nevím všechno. Pořád je prostor se zlepšovat,“ uzavírá.