Zahltily vám Instagram, jejich příběh ale neznáte. Španělské tenisky chtějí být hitem dovolených
Barcelonská cestovatelská značka Tropicfeel vznikla před několika lety, teď je ale o ní hodně slyšet v souvislosti s kampaní, kterou rozjela.
Díváte se na Instagramu po teniskách? Pak se vám velmi pravděpodobně v reklamách mezi stories nabízí jednoduché kecky, které jsou ponořené ve vodě. A někdy tam vyskočí i video, jak si člověk balí batoh. Není to náhoda, ale promyšlená strategie týmu z Barcelony, který věří, že právě jeho značka je pro vás tou správnou, pokud se chystáte na dovolenou, kde budete kombinovat pláž, město a přírodu.
Je to už více než osm let, co španělský dobrodruh Alberto Espinós hledal v obchodech tenisky, které by byly vhodné do různého terénu. Neúspěšně. Po své cestě napříč jihovýchodní Asií se proto rozhodl, že si vyrobí vlastní. Takové, které by netlačily v horách, ale zároveň by designově odpovídaly městskému stylu Barcelony, kde se jeho značka Tropicfeel zrodila.
„V jihovýchodní Asii jsem si všiml, že každý z mých přátel, se kterými jsem tam skoro měsíc byl, má na sobě jiný typ obuvi. Jeden nosil výrazné turistické boty, druhý měl jen žabky a třetí tam vyrazil se třemi páry různých tenisek,“ vzpomíná Espinós na moment, který ho nakopl k rozjetí vlastního byznysu.
Asi rok mu trvalo, než dal se svým týmem dohromady produkt, u kterého měl jistotu, že ho může ukázat lidem. Protože neměl finance na větší výrobu, zkusil štěstí na crowdfundingovém portálu Indiegogo, kde se mu podařilo získat přes dva miliony eur, tedy okolo padesáti milionů korun, díky čemuž mohl podporovatelům slíbit tenisky, které na trhu ještě nebyly.
Nepůsobily extravagantně, příliš moderně nebo příliš dobrodružně. Dokázal vymyslet design, který nenadchl ani neurazil žádnou sortu lidí. A to byl cíl, univerzálnost hrála v začátcích značky velkou roli. Po prvotním zájmu se na Indiegogo vrátil znovu a získal další miliony eur, což už jeho týmu otevřelo dveře k ještě větší produkci a expanzi.
Zatímco v roce 2019 činily tržby Tropicfeelu okolo 3,8 milionu eur (při dnešním kurzu zhruba 93 milionů korun), o tři roky později dosáhl obrat 22 milionů eur (přes 530 milionů korun). V tomto mezidobí se totiž firma z multifunkčních tenisek rozšířila i do oblasti minimalistických batohů pro cestovatele a také do oblečení s cílem být značkou, do které se cestovatelé obléknou takříkajíc od hlavy až k patě.
Tropicfeel tak není vyloženě novou značkou, která by se na trhu zrovna objevila. Má za sebou už menší historii, expanzi na velkou část světových trhů se silným zastoupením evropských států jako Německo, Velká Británie nebo domovské Španělsko a také vlastní kamenný obchod v srdci Barcelony. Letošní rok je nicméně pro Espinósu a spol. klíčový v tom, jak se prezentují na sítích.
Sociální sítě – a Instagram obzvlášť – jsou pro značky všeho druhu jedním z hlavních kanálů, jak prezentovat produkt a získat nové zákazníky. A Tropicfeel do toho momentálně vložil velké úsilí. Na sezonu spustil přes 450 typů reklam, což je podle Filipa Ryse, experta na kampaně na sociálních sítích, nadprůměrný počet, který může mít velký dopad.
„Pokud se podíváme, jak k tomu přistupují značky s podobným zaměřením jako Vessi, Allbirds nebo Vivobarefoot, které cílí na podobný typ publika, tedy cestovatele s chutí po moderních typech tenisek a oblečení, jen na Instagramu a Facebooku je Tropicfeel převyšuje i dvojnásobně, co se množství aktivních reklam týče,“ popisuje pro CzechCrunch expert na kampaně.
I to je důvod, proč je Tropicfeel teď tak často vidět v různých formátech: od statických obrázků přes videa až po carousely. „Naše strategie na sociálních sítích se zaměřuje na vytváření inspirativních příběhů o cestování, destinacích a autentických, udržitelných způsobech objevování světa. Okolo 90 procent rozpočtu je pak zaměřeno na to, aby zákazník kupoval na našem e-shopu,“ uvádí zástupci Tropicfeelu.
Tropicfeel pro CzechCrunch nezmínil, na jaké tržby letos míří, v plánu je ale být na vyšší úrovni než 27 milionů eur (660 milionů korun), kterých barcelonská firma dosáhla loni. A právě lepším výsledkům mohou pomoci její dobře zacílené kampaně, které se navíc podle slov značky vyplácí, jelikož za každé investované euro do reklam získává 2,5 eura zpět na tržbách.
Jestli tedy na blížící se dovolené potkáte někoho v nízkých keckách, případně s batohem nebo oblečením s jednoduchým logem v podobě slunce ukrývajícího se za horou, dost možná se k Tropicfeelu dostal přes svůj Instagram. Tenisky z barcelonských dílen nicméně prodává i třeba český e-shop Freshlabels s cenami okolo tří tisíc korun.