Zajímavější video na YouTube nenajdete. Slavný tvůrce se v něm zmenšil tak, aby se vlezl do čipu
Známý youtuber Marques Brownlee (MKBHD) se zminiaturizoval, aby lidem názorně ukázal, jak vypadají desítky miliard tranzistorů v jednom moderním čipů.
Jen na YouTube ho sleduje přes dvacet milionů lidí. Zejména těch, které baví technologie. V těch totiž patří Marques Brownlee k celosvětové špičce. A to nejen proto, že o nich ví první poslední, ale také pro vytříbené vizuální zpracování, které jeho technologická videa provází. Teď ale svou tvorbu posunul na úplně novou úroveň – zmenšil se do miniaturního těla, aby názorně vysvětlil téma, nad kterým si možná i vy lámete hlavu.
Že vaše zařízení, na němž právě teď jste, má nějaký čip, který ho laicky řečeno pohání, zřejmě víte. A že má čip tranzistory, tedy jakési elektronické spínače, které operace na telefonu nebo počítači umožňují vykonávat, také asi víte. Málokdo si ale uvědomí, že výrobci jsou dnes schopni do čipů o velikosti zhruba nehtu na palci nasázet desítky miliard (!) těchto tranzistorů. A stejně tak si skoro nikdo nedokáže představit, jak je to vůbec možné.
V tom ovšem uviděl příležitost jeden z nejslavnějších technologických youtuberů Marques Brownlee. V novém videu se pokusil ukázat nepředstavitelné, když běžnému smrtelníkovi zprostředkoval pohled na ohromné množství okem neviditelných součástek na ploše o rozměru sotva dvou čtverečních centimetrů. A kvůli tomu se musel nechat zmenšovat. Ne doopravdy, ale ve velmi atraktivní postprodukci, která se zdarma na YouTube jen tak nevidí.
Brownlee se v podstatě stal něčím, jako je Ant-Man v superhrdinském světě Marvelu, akorát s tím rozdílem, že nezachraňoval svět, ale zmenšoval se do rozměrů uvnitř čipu. V jeho případě šlo o procesor M5 s předpokládaným počtem 28 miliard tranzistorů, kterým jsou vybavené nový MacBooky Pro a iPady Pro od Applu. To vše s cílem realisticky ukázat, jak drobounké jsou jednotlivé části mikroelektroniky ve srovnání s člověkem.
Nejprve se autor, známý i pod zkratkou MKBHD, zmenšil stonásobně ze své normální velikosti tak, aby stál uprostřed klávesy na klávesnici MacBooku. To ale ani zdaleka nestačilo k tomu, aby ukázal, jak „velké“ jsou ony tranzistory. Tak se znovu stonásobně zmenšil na polovinu šířky lidského vlasu, respektive na dvě stě mikrometrů. I zrnko rýže vypadá oproti němu jako obrovská budova.
Pořád to ale bylo málo, proto následovala fáze výšky o dvou mikrometrech, kdy by si prakticky dokázal osedlat bakterii a pohodlně by mohl bydlet v rýze běžné vinylové desky. Plus je už lidským okem neviditelný. Až ale s výškou dvaceti nanometrů, jinak řečeno 0,000002 centimetru, teprve mohl ukázat jednotlivé tranzistory na čipech, které vedle něj vypadají jako betonové ploty – a po vysunutí jako garáže na auto.
„I ty nejmenší části tranzistorů jsou stále menší než já. V této škále byste teoreticky měli vidět i jednotlivé atomy, které jsou velikostně jako hrací kuličky,“ říká ve videu. Transparentně ale podotýká, že nemusí jít o stoprocentní přesnost, zejména kvůli jiným strukturám čipů různých výrobců, kteří je nezveřejňují. Primárně má jít o zjednodušenou ilustraci pro laické pochopení toho, co se odehrává na vašem stole. Nebo ve vašich kapsách.
Vedle znázornění toho, kam se výroba čipů od prvního počítače ENIAC z roku 1946, který svou sestavou zabral minimálně jednu celou místnost, posunula, se Brownlee zaměřil i na opačné hledisko. Respektive ukazuje, jak velké by musely být dnešní technologie, kdyby se čipy, potažmo tranzistory, nedaly nijak miniaturizovat.
Jinak řečeno jak velký by musel být například váš iPhone 15 Pro se stávajícími parametry, ale v těle starém osmdesát let. Jak Brownlee ve videu ukazuje, svou plochou by pokryl rozlohu amerického státu New Jersey, která činí přes dvaadvacet tisíc kilometrů čtverečních. I to mát být názorná ukázka toho, jak neuvěřitelným způsobem se technologie – a čipy obzvlášť – posunuly.
Brownlee ovšem není jediným youtuberem, který se ve videu „zmenšil“, aby mohl prozkoumávat miniaturní nitra dnešních technologií. Internetovým průkopníkem tohoto konceptu je britský tvůrce Toby Lockerbie, známý hlavně pod přezdívkou Epic Spaceman, od kterého se MKBHD inspiroval a rovnou s ním spolupracoval.
Právě on vydal v podobný čas jako Brownlee podrobnější video, ve kterém letí prozkoumávat vnitřnosti svého telefonu. A je to minimálně stejně tak zajímavé jako Brownleeho výlet do útrob tranzistorů, který má sotva den po vydání přes jeden a půl milionů zhlédnutí, tisíce komentářů a stovky fanoušků, kteří nové video považují za jedno z jeho vůbec nejlepších.