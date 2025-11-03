Zakladatel módního řetězce Mango se loni zřítil z útesu, jeho dědic teď čelí otázkám. A firma roste
Rok po tragické smrti zakladatele stojí Mango mezi dvěma světy: ze syna se stala „zájmová osoba“, jedno z největších módních impérií Evropy ale roste.
Značku oblečení Mango známe i v Česku. Španělský řetězec se stal symbolem cenově dostupné elegance, přičemž jeho zakladatel, miliardář Isak Andic, vybudoval z jediného butiku v Barceloně globální síť s tisíci prodejnami. Loni ale Andic tragicky zemřel po pádu v horách Montserrat nedaleko katalánské metropole, kam pravidelně chodil na túry se synem Jonathanem. Tehdy se mluvilo o nehodě, i proto policie případ odložila. V půlce října, tedy skoro rok po smrti, se španělští vyšetřovatelé k případu vrátili a podle tamních médií nyní zkoumají, zda nešlo o vraždu. Mezi podezřelými je právě i Andicův syn.
Isak Andic patřil k nejvýraznějším osobnostem evropské módy. Narodil se roku 1953 v Istanbulu a do Barcelony přišel jako teenager. Už tehdy prodával vyšívaná trička z Turecka a snil o vlastní značce. V roce 1984 otevřel první obchod Mango. Jméno ho napadlo během cest, když jedl stejnojmenné ovoce. Líbilo se mu, že je jednoduché, srozumitelné po celém světě a evokuje svěžest, barvu a energii.
Z malého butiku vyrostlo impérium, které dnes provozuje přes 2 500 prodejen ve více než stovce zemí. Mango se od začátku vymezilo proti rychlé módě, sázelo na střídmý design, kvalitní materiály a současně dostupnost. V jeho kampaních se objevila supermodelka Kate Moss i herečka Scarlett Johansson. A přestože nikdy nedosáhlo velikosti konkurenční Zary, Mango se stalo synonymem evropské elegance pro každodenní život.
Andic byl známý tím, že se vyhýbal záři reflektorů a málokdy dával rozhovory. Zato každý den docházel podle deníku Wall Street Journal do centrály firmy, osobně sledoval provoz a podle spolupracovníků lpěl na detailech. Přátelé ho popisovali jako perfekcionistu, který miloval moře, hory a přesnost. Když v prosinci 2024 spadl z útesu vysokého devadesát metrů, ztratil španělský byznys jednoho ze svých nejúspěšnějších podnikatelů.
Po jeho smrti se vedení firmy rozdělilo mezi zkušené manažery a rodinu. Předsedou představenstva se stal dlouholetý generální ředitel Toni Ruiz, kterého si Andic sám vybral jako svého nástupce. Syn Jonathan pak převzal řízení rodinného holdingu, který vlastní 95 procent akcií značky Mango.
Pod vedením Ruize, jemuž funkce generálního ředitele zůstala, Mango dál roste. Loni firma dosáhla tržeb 3,34 miliardy eur a zisku 219 milionů (81 miliard korun, respektive 5,4 miliardy korun), což znamenalo meziroční nárůst o 27 procent.
Letos v tomto ohledu v prvním pololetí přidala dalších dvanáct procent. Ruiz, který do společnosti nastoupil v roce 2015 nejprve jako finanční ředitel, je dnes jediným člověkem mimo rodinu s podílem, pětiprocentní účast mu před smrtí svěřil sám Isak Andic.
Dle deníku Wall Street Journal šlo o výraz mimořádné důvěry. Andic v něm viděl manažera, který dokázal naplnit jeho představu o značce Mango řízené profesionály zvenčí, zatímco rodina zůstane vlastníkem. Právě Ruiz navíc pomohl firmě zvrátit období ztrát z let 2016 až 2018, stabilizoval ji během covidu a proměnil v moderní, digitálně řízený podnik.
Rodina Andicových však mezitím čelí nechtěnému zájmu médií. Jonathan je podle informací ze Španělska osobou, kterou policie prověřuje v souvislosti s otcovou smrtí. Není obviněn, ale zůstává klíčovým svědkem, kriminalisté navíc naposledy našli v jeho výpovědích nesrovnalosti, a proto je prověřovaný. Rodina i zástupci Manga nicméně trvají na tom, že šlo o tragickou nehodu a k celé kauze se více nevyjadřují.