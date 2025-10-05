Zápasí tak atraktivně, že mu za to platí miliony v bonusech. Jiří Procházka v UFC píše historii
Slavný český MMA zápasník si dnes nad ránem připsal důležitou výhru – a rovnou obdržel i dvojici finančních ocenění za atraktivní výkon v kleci.
Jiří Procházka znovu potvrdil, proč je jedním z nejatraktivnějších zápasníků, které svět MMA kdy viděl. Když totiž dnes nad ránem v UFC znovu vyhrál a přiblížil se zápasu o mistrovský titul, udělal to způsobem, kterým zvedl ze židle i náročné fanoušky tohoto sportu. Díky přesvědčivé demolici v posledním kole posbíral další balík peněz v bonusech a celkově už má osm ocenění z dosavadních šesti vyhraných klání. A to už dělá miliony korun navíc ve výdělcích.
Jsou zápasníci, kteří to hrají hlavně na jistotu a nepouští se do žádných větších akcí. Prostě chtějí hlavně vyhrát. Pak jsou ale zápasníci, kteří také chtějí zapsat vítězství, ale zároveň se nebojí jít do mnohdy šílených přestřelek, které baví diváky a komentátory napříč světem. A mezi nimi je i Jiří Procházka, který před několika hodinami ve stylu porazil Američana Khalila Rountreeho. A právě pro takové zápasníky má UFC připravené speciální finanční odměny.
V rámci galavečerů rozdává šéf organizace Dana White se svými kolegy ocenění za Zápas večera (Fight of the Night) a Výkon večera (Performance of the Night). Především jako motivaci, aby zápasníci v kleci ukázali maximum, protože za získání těchto cen obdrží odměnu 50 tisíc dolarů, tudíž v přepočtu asi jeden milion korun před zdaněním. Pro některé bijce může jít až o trojnásobek sumy, kterou za fight běžně dostávají.
Jiri Prochazka was getting pieced up by Rountree for 10.5 minutes…then went full berserker mode and snatched an insane finish in a fight he was clearly losing 2-0.
Jiri is a madman 🤯
Absolute war 👏🏼 pic.twitter.com/asLtqEqDOm
— AFeldmanMMA (@afeldMMA) October 5, 2025
Když Procházka do UFC přišel poprvé před pěti lety a ve svém úvodním zápase porazil švýcarského soka Volkana Oezdemira, k výplatě stanovené v jeho smlouvě dostal i zmíněný bonus za Výkon večera. Po roce nakráčel do klece UFC podruhé – a získal nejen Výkon večera, ale také Zápas večera. A od té doby se nezastavil. V každém zápase v UFC, který vyhrál, minimálně jednu takovou odměnu dostal.
Dohromady má rodák z jihomoravských Hostěradic osm ocenění ze šesti vyhraných zápasů, což by za normálních okolností dělalo 400 tisíc dolarů navíc, jenže… Procházka se loni v dubnu účastnil i jubilejního turnaje UFC 300, kde byla odměna zvednuta z 50 tisíc na 300 tisíc. Tím pádem mu „jen“ za jeho atraktivní výkony byl celkově připsán bonus 650 tisíc dolarů, necelých 13,5 milionu korun.
Statistiku navýšil dnes, když nad Khalilem Rountreem vyhrál ve třetím kole, kdy bylo zřejmé, že soupeře musí ukončit, jinak by prohrál na body. Za smršť úderů a finální knockout u pletiva získal nejen Výkon večera, ale také Zápas večera. Obě ocenění získal podruhé v kariéře v UFC. A co je zajímavé, i v zápasech, ve kterých prohrál, se vždy dělo něco poutavého.
Procházka v UFC prohrál zatím dvakrát, vždy s brazilským tvrďákem Alexem Pereirou. Za prohru pochopitelně žádné ocenění za výkon nedostal, oceněn byl dvakrát ale právě Pereira, což vypovídá o tom, že ten, kdo se mu postaví jako soupeř, musí vynaložit extra úsilí, které se občas setkává s atraktivním ukončením.
Navíc není příliš přitažené za vlasy srovnávat Procházku s americkým zápasníkem a jednou z ikon UFC Justinem Gaethjem, který je mistrem v poutavých přestřelkách. Ten za posledních čtrnáct zápasů získal čtrnáct ocenění. Pro diváky prahnoucí po nápaditých kláních je možná škoda, že jsou oba bijci v jiných váhových kategoriích, tudíž se nikdy nestřetnou.
Na Procházku v následujících měsících bude velmi pravděpodobně čekat už třetí klání se zmíněným Pereirou (jenž dnes také vyhrál a vzal titul Magomedu Ankalaevovi). S ním si to rozdá o pás šampiona polotěžké váhy. Zatím ale není nic jisté, potvrzeno by to mohlo být do konce letošního roku.