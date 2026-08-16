Zapomeňte na ChatGPT. Nový hit mezi chatboty je prostě obyčejný chlápek, který ručně odpovídá na otázky
ChatTJB vypadá jako běžný chatbot. Do toho, na co jsou uživatelé zvyklí, má ale daleko. Namísto algoritmu skrze něj totiž na otázky odpovídají lidé.
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Nápis na billboardu v San Francisku prohlašuje, že je nový ChatTJB „přední konverzační rozhraní poháněné AI.“ Zní to jako jedna z moře všedních reklam na umělou inteligenci, kterým se v kalifornském městě návštěvník prakticky nevyhne. Jen drobná hvězdička u písmen odkazuje kolemjdoucího na vysvětlivku pod inzerátem. Zkratka AI v jeho kontextu nezastupuje umělou inteligenci, ale spojení slov „average individual,“ tedy obyčejný člověk.
ChatTJB totiž žádnou umělou inteligenci nepoužívá. Uživatel napíše otázku do políčka a na druhé straně si ji místo jazykového modelu přečte člověk. Původně to byl hlavně sám dvaatřicetiletý Bryant, někdejší projektový manažer Googlu, veřejný řečník a umělec. Postupně se ovšem jeho satirický chat rozrostl natolik, že musel do projektu zapojit další dobrovolníky.
Web běží od dubna 2026, zpočátku ale příliš pozornosti nepřitahoval. Zlom přišel na konci července, kdy se Bryant rozhodl investovat 6 tisíc dolarů do zmíněného billboardu. Reklama přitáhla média a s nimi i uživatele. K 6. srpnu měl web podle Wired dostat více než 30 tisíc dotazů, o šest dní později už Fortune psalo o více než sto tisících otázkách. V nejvytíženějším okamžiku podle Bryanta přicházelo kolem 5 tisíc zadání za hodinu.
Na takový provoz jeden člověk zkrátka nestačil. Bryant tak začal shánět další obyčejné lidi, kteří by mu s odpovídáním pomohli. Do poloviny srpna se mu přihlásilo přes 10 tisíc zájemců o dobrovolnictví a jejich počet pořád roste.
Vznikla tím docela přesná inverze jedné z nejčastějších obav spojených s rozvojem umělé inteligence. Zatímco zaměstnanci roky poslouchají varování, že jejich práci převezmou stroje, u ChatuTJB lidé dobrovolně usedají k počítači a snaží se dělat práci za chatboty.
Byl to vtip. Lidé se ale začali upřímně ptát
To, co začalo jako vtip, postupně získalo vážnější rozměr. Uživatelé totiž přestali posílat jen absurdní zadání. Bryant si podle Fortune dodnes vybavuje člověka, který mu během první noci své svatební cesty napsal, že se cítí být tak trochu v křeči, a ptal se, zda je takový pocit normální.
Podobných otázek začalo přibývat. Někdo se ptal, co dělat s narozeninami, když se mu nechce pořádat oslavu, jiný chtěl poradit s večeří nebo využitím surovin v lednici. Bryant popisuje, že lidé nejprve přicházeli hlavně kvůli srandě, postupně se však začali dělit i o podstatně osobnější věci a myšlenky, které je sužovaly. Podle něj přitom nehledají ani tak odbornou radu jako spíš skutečného člověka, se kterým mohou svůj problém rozebrat.
Právě rostoucí závislost na rychlých odpovědích strojů byla jedním z důvodů, proč Bryant ChatTJB vůbec vytvořil. Začal se zabývat takzvanou kognitivní kapitulací, tedy situací, kdy člověk postupně přenechává vlastní úsudek umělé inteligenci a její odpovědi přijímá s menší mírou kritického odstupu.
Sám se totiž v podobné situaci přistihl. Zeptal se umělé inteligence, zda si má při teplotě 65 stupňů Fahrenheita vzít krátké, nebo dlouhé rukávy, přestože v San Francisku žil zhruba sedm let. Až následně mu došlo, že rozhodnutí, které by dřív bez většího přemýšlení udělal sám, automaticky přehodil na jazykový model.