Zapomněli vzít na dovolenou knížky. A tak vytvořili aplikaci, která teď motivuje číst i děti ve školách
V české verzi aplikace Kubo je dnes přes 1 500 knih. Její součástí jsou třeba i kvízy či výzvy, díky nimž mohou třídy soutěžit, kdo přečte víc knih.
Všechno to začalo jako docela obyčejná dovolená. Manželé Jana a Ondrej Baginovi si ale tehdy zapomněli doma knihy, ze kterých každý večer předčítali svým dvěma dětem. Sáhli tedy po mobilu a začali hledat nějakou digitální alternativu, jenže nenašli nic, co by jim vyhovovalo. Z této nenaplněné potřeby se nakonec zrodil slovenský vzdělávací startup Kubo, který teď – s miliony korun v zádech – vstoupil i na český trh.
Jeho cílem je podle zakladatelů pomoci dětem znovu objevit radost ze čtení. Jde totiž o digitální knihovnu a vzdělávací platformu, která propojuje čtení a herní principy s moderními technologiemi. Na Slovensku už aplikace funguje ve více než 300 školách, využívá ji přes 100 tisíc žáků a spolupracuje se 40 knihovnami. V Česku, kam startup zamířil koncem loňského roku, má zatím 15 tisíc uživatelů a běží v 15 školách.
„Kubo vzniklo z jednoduché potřeby. Chtěli jsme, aby si naše děti dokázaly najít cestu ke čtení i v digitálním světě. Dnes vidíme, že moderní technologie mohou být silným nástrojem, pokud dětem nabídnou kvalitní obsah a skutečnou motivaci číst. A vstup na český trh je pro nás dalším krokem,“ říká Baginová. Ve firmě působí jako CEO a řídí redakční tým a obsah, zatímco její manžel má na starosti obchod a růst.
Právě jasné rozdělení rolí podle nich pomáhá předcházet pracovním konfliktům, které by se mohly přenést i domů. „Vést firmu jako manželé je stejné jako vychovávat dítěte. Někdy je to čistá harmonie, jindy ne. A zatím ještě společně řešíme marketing, takže tam určitě ještě k nějakým neshodám dojde,“ usmívá se Bagin s tím, že nejčastěji se ženou debatují o nákladech. „Jana je velmi spořivá a každou korunu obrátí třikrát, než ji na něco použije. Já zase jdu na věci ‚hrrr‘. Zkouším, co funguje, bez ohledu na to, kolik to stojí,“ přibližuje.
Na první pohled by se mohlo zdát, že společně vytvořili jen další sbírku e-knih. Bagin ale tvrdí, že digitální knihovna dětské literatury, která systematicky rozvíjí čtení s porozuměním skrze plnohodnotná díla, na globálním trhu téměř neexistuje. Relevantní obdobou je podle něj snad jen aplikace Epic Books ve Spojených státech. Knihy pro děti prý totiž nejsou pro klasické elektronické čtení úplně vhodné – obrázky a texty v nich musí přesně lícovat, což běžné formáty jako ePub nedokážou vždy zaručit.
Jsme jako kdysi Netflix, který zdigitalizoval půjčovny videokazet.
V aplikaci jsou jak běžné knihy, které lze koupit i v knihkupectví, tak i obsah vytvářený přímo pro Kubo. „Značka Kubo Originál zahrnuje původní příběhy, kratší tematické série nebo edukační formáty navržené přímo pro digitální čtení. Díky tomu můžeme lépe reagovat na potřeby škol, pracovat s aktuálními tématy a vytvářet obsah, který kombinuje čtení s interaktivními prvky,“ objasňuje Baginová.
Tým startupu navíc téměř každou knihu manuálně prochází a přizpůsobuje tak, aby si zachovala původní estetiku a zároveň byla dobře čitelná na mobilech i tabletech. „Jsme jako kdysi Netflix, který zdigitalizoval půjčovny videokazet a zpřístupnil obsah formou předplatného. Tím se stal rozcestníkem mezi filmovými studii a diváky. Podobně my propojujeme vydavatele a autory s dětmi, školami a knihovnami,“ popisuje Bagin.
V české verzi aplikace je dnes přes 1 500 knih v češtině a angličtině. Část z nich umožňuje přepnutí do speciálního dysfontu, který usnadňuje čtení dětem s dyslexií. Mezi další funkce patří kvízy a výzvy, díky nimž mohou třídy soutěžit, kdo přečte více knih. Brzy též přibude také AI tutor, který učitelům pomůže navrhovat vyučovací hodiny. A aby platforma byla plnohodnotně využitelná i ve školách, funguje kromě mobilní aplikace také ve webovém prohlížeči. „V podstatě tak vyvíjíme aplikace dvě,“ doplňují Baginovi. Roční předplatné vyjde na 799 korun, měsíční na 199 korun.
Spolupráce se školami je prý dlouhodobá, protože nejde pouze o to, že si aplikaci pořídí. „Poskytujeme jim metodickou podporu, zapojení do běžné výuky, reporting o aktivitě žáků a pravidelnou komunikaci s učiteli. Vybrané školy zároveň zapojujeme do pilotování nových funkcí i obsahu, včetně implementace AI novinek, takže produkt vyvíjíme v přímé vazbě na reálné potřeby výuky,“ dodává Baginová.
Na svůj další rozvoj již startup uzavřel seed investici ve výši 30 milionů korun. Mezi jeho investory patří slovenské fondy Zero Gravity Capital a Venture to Future Fund či investiční vehikl Kubo Media Investment podnikatele Víta Endlera, který dříve šéfoval Mallu a později také spoluzaložil crowdfundingovou platformu Fingood. „Kubo má vše, co očekávám od moderního edtech projektu. Vidím proto potenciál v tom, jak může díky AI a chytrému designu změnit přístup dětí ke čtení,“ uvádí Endler.
Startup založený v roce 2023 už kromě toho stihl uzavřít spolupráci se společnostmi Warner Bros. a Oxford Books, které do aplikace přinášejí další obsah. Aktuálně hlásí tržby v nižších desítkách milionů korun a meziročně roste o 200 procent, přičemž Česko se zatím na obratu podílí zhruba z 10 procent. V nejbližší době Baginovi hodlají zamířit také do Polska – a poté dál do Evropy či za Atlantik. „Věříme, že s naším projektem dokážeme uspět i za hranicemi. Budoucnost vzdělávání totiž leží v osobním přístupu a okamžité zpětné vazbě,“ uzavírají.