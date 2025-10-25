Zbohatl v Avastu a množení peněz ho už nerajcuje. Nový startup si platím sám, říká Ondřej Vlček
V Avastu strávil 29 let a vydělal miliardy, teď má první startup. Ondřej Vlček v podcastu Money Maker popisuje své motivace a další plány.
Rok v tichosti ladil a šteloval startup Aisle, který vyhledává a opravuje chyby a zranitelnosti v počítačových systémech. Shromáždil do něj tým čtyř desítek lidí a to všechno primárně za své peníze. Nyní Ondřej Vlček, někdejší dlouholetý šéf Avastu a jeden z největších českých mecenášů, poodkryl, jak o své nové byznysové dráze startupisty přemýšlí. „Měl jsem nabídky, abych šel dělat CEO některým nadnárodním veřejně obchodovaným firmám. Ale vybral jsem si tuto cestu,“ prohlásil v novém díle podcastu Money Maker.
Proč Aisle budovali rok v tajnosti? Kdo s nápadem na startup přišel, s kým jej založil a jak mají rozdělené role? Proč nechtěl vzít peníze od venture kapitálových fondů? Jak velký rozdíl je mezi dráhou startupisty a pozicí šéfa velké technologické firmy? Kam s Aisle míří? A proč se nedávno zbavil všeho, co vyrábí firmy Elona Muska?
O tom všem jsme se bavili v podcastu Money Maker, který si můžete pustit v přehrávači níže nebo na všech podcastových platformách. Nyní přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v něm padlo.
První na světě
Je to tak trochu i výzkumný projekt. Měli jsme vizi a hypotézu, že určité věci budou fungovat, ale zároveň si myslíme, že některé věci děláme jako první na světě, a to se blbě předpovídá. Není to klasický softwarový projekt, kde si můžu říct, že 15. června budu mít to a to. Je tam spousta výzkumů s nejasným výsledkem a spousta slepých uliček. Ještě do léta jsme úplně přesně nevěděli, jestli naše vize půjde realizovat. A pak se to začalo obracet. Měli jsme dílčí výsledky, v červenci přišly první hmatatelné pozitivní zprávy, v srpnu se to rozjelo a začali jsme plánovat, kdy půjdeme s kůží na trh.
Izraelský model fungování
Náš zákazník primárně sedí ve Spojených státech, a tím pádem tam musíme být i my. Chceme fungovat v takzvaném izraelském modelu, který spočívá v tom, že těžiště výzkumu a vývoje je v domácí zemi, v našem případě v Česku, ale nejvyšší manažerské funkce jako CEO, marketing, product management nebo customer success budou primárně v USA. Snažím se to stavět tak, aby to nebyly dvě firmy, které spolu úplně nesouvisejí, čeká nás tedy spousta manažerské a leadershipové práce to přemostit.
S tím souvisí, kolik času budeme jako zakladatelé kde trávit. Chtěli bychom, aby v USA byl v každém časovém okamžiku alespoň jeden ze zakladatelů. To znamená, že tam bude každý z nás v průměru třetinu roku. Ideálně tam samozřejmě budeme v nějakém překryvu, takže to bude zřejmě ještě víc. Jak si to přesně rozdělíme, není ještě domluvené, ale rozhodně počítám s tím, že tam budu trávit hodně času. Pro mě to není zas taková změna – i v Avastu jsem jako CEO byl minimálně 35 nebo 40 procent svého času v letadle nebo na cestách.
Investoři ano, ale později
Avast prvních dvacet let fungoval bez investorů a pak dosáhl velikosti, kdy si uvědomil, že je užitečné mít externí kapitál a pomoc. A myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí. U nás to určitě nebude trvat dvacet let, doba je jiná, vše se hýbe mnohem rychleji. Ale máte pravdu – kapitál, kteří dají dohromady zakladatelé, na postavení globálního B2B byznysu, který válcuje veškerou konkurenci, nestačí. Do budoucna budeme určitě externí financování potřebovat. Teď jsem ten, kdo to platí, já.
Ideální timing
Jít pracovat full-time pro Cibulku nedávalo smysl. Tam máme skvělý tým a navíc to ani není můj obor. Investor? To určitě ne. Spíše jsem dostával nabídky na nějaké globální exekutivní role jako CEO nebo prezident. V momentě, kdy odchází CEO nebo prezident velké korporace, která je kótovaná na burze, po něm obvykle jdou headhunteři, protože jejich byznys je přesouvat lidi z jedné burzovně obchodované společnosti do druhé.
Nad tím nastala i nějaká přemýšlivá fáze, měl jsem na stole několik konkrétních nabídek, abych se stal CEO veřejně obchodovaných firem. Ale asi každý má v hlavě takový ten sen, že by si chtěl zkusit vlastní startup, založit vlastní věc. A řekl jsem si, že teď je ideální timing. Bylo mi 47, kdy už má člověk zkušenosti a zároveň je do důchodu daleko a energie spousta. Tak jsem šel do toho.
Ještě něco dalšího?
Dva projekty, Auris One a Aisle, mi stačí. Plus je tu naše nadace. Beru to tak, že Aisle je můj hlavní job. V ostatních projektech jsem víceméně v symbolických rolích, Aisle je teď můj full-time job, více než full-time, a tak to zůstane. Přemýšlím o Aisle jako o desetileté trajektorii, takže si nechci nic přibírat.
A pokud se ptáte na investice, tak já jsem tak trošku podivín, protože vlastně nemám moc finanční motivace. Nerajcuje mě představa, že do nějakého stroje hodím korunu a vypadnou mi dvě nebo deset. A jak mě to nezajímá, nemám ani chuť investovat. Mám chuť se věnovat řešení reálných problémů a řekl bych, že jsem si vybral docela výživné a užitečné oblasti, ve kterých lze řešit problémy.