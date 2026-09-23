Zemětřesení v Microsoftu. Vyhodí stovky lidí, dvě z jeho nejznámějších videoher čekají velké změny
Herní divize Xbox oznamuje další personální škrty a rušení či prodeje studií, jeho restrukturalizace navíc zasáhne série Age of Empires a Halo.
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Pouhých pár měsíců po vyhazovu 1 600 pracovníků videoherní divize Microsoftu hlásí technologická firma další škrty a výrazné změny spojené se svým herním byznysem. O práci aktuálně přijde několik stovek lidí, toto číslo navíc ještě v následujících měsících značně vzroste. A velký přetřes zasáhne slavné videoherní série Halo a Age of Empires.
Divize Xbox prochází velkým resetem. Herní oddělení Microsoftu, které je zodpovědné nejen za konzoli stejného jména, ale i za další videoherní aktivity, pokračuje pod novou šéfkou Ashou Sharmou v ostrých řezech a restrukturalizaci. Microsoft za posledních pět let do herního byznysu investoval v přepočtu více než 400 miliard korun, k tomu navíc za 1,6 bilionu převzal firmu Activision Blizzard. Jenže jeho videoherní obrat i ziskovost klesají.
Nyní Microsoft oznámil další krok na cestě k ozdravení svých videoherních výdělků. „Rušíme 268 pracovních pozic napříč Halo Studios, v dalších studiích i ve vedení Xbox Game Studios. Tyto a dřívější kroky včetně prodeje některých studií nás posouvají přibližně do tří čtvrtin dříve oznámené restrukturalizace,“ uvedl ve zprávě zaměstnancům Matt Booty, ředitel obsahu divize Xbox. A herní znalci už při zmínce o prvním studiu jistě zpozorněli.
Halo Studios, dříve 343 Studios, je firma zodpovědná za Halo, jednu z nejznámějších značek spojených především s konzolemi Xbox. Slavná střílečka historicky pomohla Xboxu vybojovat si silnou pozici na trhu, z videoher se následně proměnila na popkulturní fenomén, jenž se rozprostřel i do seriálů a filmů či komiksů a knih. Historicky značka Halo vygenerovala přes 130 miliard korun v tržbách. Teď ale míří pod jiné vývojáře.
Další titul nesoucí jméno Halo totiž vznikne už ve společnosti Activision. Přesně v té, pod níž patří jiná slavná série stříleček Call of Duty. „Vývoj povede nově vytvořený tým, který je oddělený od probíhajícího vývoje a plánů pro Call of Duty,“ uvedl Booty. Ořezaným Halo Studios zůstane na starosti podpora dosud vydaných her. A pod Activision, kterou Microsoft získal v nejdražším nákupu své historie za 69 miliard dolarů, se navíc přesune ještě jedna tradiční herní značka.
V rámci přetřesu herních aktivit stejným směrem jako Halo zamíří i slavná série historických strategií Age of Empires. Activision bude nově zodpovědná za její vývojáře ze studia World’s Edge, stejně tak za studio Rare, tvůrce pirátské hry Sea of Thieves. Xboxovské proměny se týkají i další dceřiné společnosti Bethesda, která převezme studio Obsidian. To pracuje mimo jiné i na další postapokalyptické hře značky Fallout. Studia Playground a Turn 10 se spojí a budou pracovat na značkách Forza a Fable.
Microsoft se zároveň přímo zbavil několika studií, už mu nepatří Compulsion (vývojáři South of Midnight), Double Fine (Psychonauts) a Undead Labs (State of Decay). Osud firmy Arkane (Dishonored) je stále v řešení, naopak ani jedno ze dvou jednání o budoucnosti studia Ninja Theory (Senua’s Saga: Hellblade, Devil May Cry) nedopadlo pozitivně. Místo odprodeje ho tak čeká zavření.
Aktuální kroky jsou jen částečným naplněním přísných plánů nové šéfky Xboxu Ashy Sharmy. Po 1 600 vyhazovech z léta a téměř třech stovkách nyní má herní divize Microsoftu v plánu snížit stavy o ještě zhruba tisícovku pracovníků. Ti mají o práci přijít v průběhu probíhajícího účetního roku, jenž končí příští rok v červnu.