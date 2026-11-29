Ženu si musíte najít, než zbohatnete. AI horečka v San Francisku udělala z prvního rande pracovní pohovor
Lidé z AI startupů skoro neopouštějí práci. Na lásku jim zbývá málo času, a tak ji řeší jako další projekt.
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Mezi zájmy, které si lidé na seznamce Bumble můžou dát do profilu, je vedle jógy, lyžování nebo surfování i umělá inteligence. Mít AI v profilu hned vedle cvičení může znít zvláštně, v San Francisku to ale dává smysl. Sídlí tu firmy jako OpenAI nebo Anthropic a spousta menších startupů, které vyvíjejí umělou inteligenci. Mladí lidé v nich pracují tolik, že na rande skoro nemají čas. A když už se s někým seznámí, chtějí o budoucím partnerovi hned vědět, kde pracuje a co si o umělé inteligenci myslí.
Lidé si tu podle místního serveru The San Francisco Standard projíždějí LinkedIn protějšku ještě před schůzkou. Na rande pak zjišťují, jak moc AI používá nebo jestli se třeba nebojí, že lidstvo zničí. Server to přirovnává k otázce, koho jste volili. A protože na randění nemají čas, chtějí mít o protějšku jasno co nejdřív. Někteří se proto už na prvním rande vyptávají na věci, které by jinak přišly na řadu až mnohem později.
„Na prvním rande přece nepotřebujete zjišťovat, jestli má někdo v rodině rakovinu nebo jestli chce tři děti,“ postěžovala si deníku The New York Times devětadvacetiletá Sina Hartung, spoluzakladatelka zdravotnické AI firmy Eureka Health. Ze sanfranciského randění byla tak otrávená, že po třech letech letos v srpnu odešla do New Yorku.
Čtyřiadvacetiletý Mehul Agarwal si třeba předsevzal, že si najde manželku dřív, než zbohatne. Chce mít jistotu, že ho partnerka bude milovat kvůli němu, a ne kvůli penězům. Do San Franciska se přestěhoval před rokem, když se jeho firma Koyal, která vyvíjí AI nástroje na tvorbu filmů, dostala do prestižního akcelerátoru Y Combinator.
Požadavky má přesné. Partnerka musí být chytrá, ideálně se studiem na Stanfordu nebo MIT (Massachusettský technologický institut). Krásná, což pečlivě odlišuje od „sexy“, to mu přijde zase zbytečně povrchní. Laskavá a s osobností, najít někoho takového v San Francisku je podle něj velmi těžké.
Na vině je prý hlavně čas. Spousta lidí v AI startupech jede v režimu „996“, tedy od devíti ráno do devíti večer, šest dní v týdnu. Rozvrh vznikl v čínských technologických firmách a Čína ho v roce 2021 zakázala. V San Francisku se z něj ale stal symbol postavení. Daksh Gupta, spoluzakladatel firmy Greptile, která vyvíjí AI nástroje na kontrolu programového kódu, loni pro The San Francisco Standard shrnul místní životní styl do hesla, ve kterém nechybí pracovat 996, cvičit, sledovat spánek a brzo se oženit.
Někdo to bere ještě radikálněji. Třiatřicetiletý Conor Brennan-Burke, šéf AI startupu Hyperspell, podle The San Francisco Standard proslavil mezi zakladateli heslo „svobodný až do druhého kola investic“. Randit tedy nebude, dokud jeho firma nezíská další velkou investici. Až se jednou randit odhodlá, chce partnerku, která bude chtít biohackovat, žít věčně a jednou se podívat na Mars.
Na téhle posedlosti vydělávají koučové. Joyce Zhang vystudovala MIT, pracovala v poradenské firmě Boston Consulting Group i v platební firmě Stripe a dnes radí s randěním zakladatelům technologických firem. Podle NYT si bere 5 000 dolarů (zhruba 110 tisíc korun) měsíčně. Její návody na randění podle The San Francisco Standard připomínají spíš kurz z obchodní školy. Klienti si mají sepsat profil ideálního protějšku a rozebírat, ve kterém kroku randění jim seznamování vázne. Na její seznamovací večírky se dostane méně než jeden z deseti zájemců.
Její klienti se podle ní snaží lásku vyřešit stejně jako všechno ostatní, tedy penězi a daty. Někteří si data ze seznamek stahují do tabulek, jiní nechávají ChatGPT rozebrat celou svou milostnou historii. Zhang je pak na sezeních učí opak, tedy věřit vlastní intuici.
Dohazovačka Domo Vang si podle The San Francisco Standard účtuje tisíc dolarů (zhruba 22 tisíc korun) za cvičné rande. Půl hodiny s klientem randí naoko a pak mu na rovinu řekne, co dělá špatně. Kromě toho pořádá seznamovací večeře. Na tu poslední v restauraci s výhledem na Sanfranciský záliv se lidé z technologií museli předem přihlásit. Muži, mezi nimi i zaměstnanci firmy Anthropic, zaplatili za vstupenku 800 dolarů (zhruba 17 tisíc korun), ženy šly zdarma.
Že se v San Francisku randí těžko, se přitom říká už dlouho. Místní ženy si z toho dělají legraci, že mužů je tu sice dost, jenže jsou to často pěkní podivíni. Na sto žen tu podle amerického statistického úřadu připadá zhruba 106 mužů.
Někteří na to jdou s humorem. V jednom sanfranciském baru se podle NYT konala akce „Date My Ex“ (volně přeloženo Randi s mým bývalým), na které lidé na pódiu za pět minut představovali své bývalé partnery, i s prezentací. Publikum mávalo papírovými srdíčky pokaždé, když by se lidé s někým z pódia rádi seznámili, podobně jako na aukci.
Akci pořádá pětadvacetiletá Annalise Wulf se dvěma přáteli jako ironickou odpověď na přísné místní požadavky. „Lidé v San Francisku hodně pracují a mají šíleně dlouhé dny, hlavně ve startupech. Když to na rande hned nejiskří, chtělo by to čas, aby se něco rozvinulo. A ten tu podle mě spousta lidí nemá,“ říká.
Umělá inteligence ale ovlivňuje randění i v Evropě, i když zatím spíš jinak. Lidé si s ní pomáhají hlavně přímo na seznamkách. Podle průzkumu, který si Match Group, majitel Tinderu a Hinge, nechal udělat mezi britskými nezadanými, ji při seznamování použily dvě třetiny lidí z generace Z. Stejný podíl ale nechce, aby za ně AI vedla konverzace. A Češi nezaostávají. AI aspoň občas používá 78 procent z nich, ukázal letošní průzkum Deloitte. A pomáhá jim i s láskou. Podle loňského průzkumu antivirové firmy Avast by třetina Čechů, kteří se seznamují přes internet, použila umělou inteligenci k nácviku flirtování a čtvrtina by jí svěřila i napsání rozchodové zprávy.