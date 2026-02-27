Zestárlý Musk, Bezos a Altman navrhují řešení problému AI. Reklama startupu přivedla nečekaný zájem
Belgický startup AiCandy si v reklamě představil svět za deset let a řešení energetického problému AI. Výsledek jim přinesl nečekanou pozornost.
Jak bude svět vypadat za deset let v roce 2036? Chatboti a další nástroje využívající strojové učení nebo umělou inteligenci jsou s námi teprve pár let, už teď ale nahrazují celou řadu úkonů a někteří lidé se s nimi sžili natolik, že jimi nahrazují skutečné romantické partnery. Podle virální reklamy belgického startupu AiCandy nás čeká dost dystopický scénář, ale nezoufejme – Elon Musk, Jeff Bezos a Sam Altman, šéf OpenAI stojící za ChatGPT, pro nás mají řešení: Energym.
Energym je firma pro budoucnost, alespoň budoucnost jako z jedné z nejhorších možných epizod Black Mirror. Reaguje totiž na situaci, kdy 80 procent pracovních míst nahradila umělá inteligence a roboti, a lidé v tom všem marně hledají nějaký smysl. Místo utopického světa, kde nemusíme pracovat a můžeme si užívat života, totiž nastala krajní situace kapitalismu a většina moci spočinula v rukou tří starých chlapů.
Jsou jimi právě Elon Musk, Jeff Bezos a Sam Altman, kteří – pokrytí vráskami a s velkými břichy – s nadějí mluví o novém smyslu života: napájet počítače. Jak víme, umělá inteligence potřebuje obrovské množství energie a nejjednodušší způsob, jak ji ekologicky získat, je zapřáhnout miliardy lidí do práce. Ti jednak konečně získají nějaký pocit významu a jednak, slovy stárnoucího AI Muska, dodají energii strojům, co je připravily o práci.
Příjemným vedlejším efektem toho, že lidi budou celé dny jezdit na rotopedech a intenzivně cvičit, potom bude řešení stávajících problémů s nedostatkem pohybu. Všichni budou v ohromující fyzické kondici. Tedy všichni kromě trojice králů AI.
Belgický startup AiCandy, který za reklamou stojí, na první pohled není zvlášť zajímavý. Klientům nabízí rychlou a poměrově ke klasické produkci levnější tvorbu reklamy, využívající AI. Hlavní síla má být v jejich kreativitě. Tu se jim podařilo prodat opravdu dobře, možná až příliš. Zatímco ostatní příspěvky na sociálních sítích startupu mají tisíce, nanejvýš desítky tisíc zhlédnutí, video s technologickými miliardáři jich za pár dnů nasbíralo miliony.
Zakladatelé AiCandy Hans Byuse a Jan De Loore magazínu Business Insider řekli, že úspěch reklamy dalece překročil jejich očekávání. Řada uživatelů, včetně amerických politiků, video sdílí na svých sociálních sítích dál. Vzhledem k tomu, jakou má umělá inteligence pověst co se týče respektování autorských práv a odměňování původních tvůrců, Buyse ironicky poznamenává: „Těží z toho zisk pro sebe.“
Ironický je celý úspěch reklamy na AI reklamní studio, která si v zásadě dělá legraci ze špatného vlivu šíření umělé inteligence. Ale funguje. AiCandy vzniklo loni a zpočátku naráželo na nezájem a kritiku kvůli vysoké spotřebě energie spojené s generováním videí. I proto si Buyse a Loore představili satirický scénář, jak situaci řešit.
Teď říkají, že jejich emailové schránky jsou plné zakázek a návrhů na spolupráci od jiných mladých firem doplňujících nebo nahrazujících tradiční videoprodukci tvorbou pomocí AI. Sami prý ale nejvíc čekají na zprávu od jednoho člověka: Elona Muska.