Zjistili, že se u rekonstrukce nerozvedou. Tak spolu opravují domy a říkají: Jsme amatéři, ale baví nás to
Při rekonstrukci vlastního domu si Barbora a Petr Šmídovi řekli, že je vlastně naplňuje tohle dělat spolu. Teď finišují třetí projekt a plánují další.
Bylo to někde nad Atlantikem. Barbora a Petr Šmídovi zrovna letěli do San Francisca a řešili jednu docela praktickou otázku – kde se bude jejich rozrůstající se rodina v budoucnu scházet? Ve statku v Českém ráji, kde se podobné srazy dřív konaly, totiž mezitím začal bydlet jeden z příbuzných. V letadle tak padlo spontánní rozhodnutí: koupí vlastní chalupu. „Hned po přistání jsme otevřeli realitní portál. A tam byla Čížovka,“ vzpomínají na chvíli, kdy objevili dům, který odstartoval jejich společný podnikatelský příběh postavený na rekonstrukcích starých domů a jejich následném pronajímání.
Nutno říct, že byznys není cizí ani jednomu z nich, jen se každý pohybuje v jiném oboru. Barbora je zakladatelkou projektu French Mentoring, který nabízí kurzy francouzštiny i jazykový koučink pro náročnější klientelu. Petr je zase generálním partnerem v investiční společnosti Rockaway Ventures. V minulosti navíc v Googlu řídil spuštění a adopci produktů jako Google Pay nebo Google Assistant, prošel firmou McKinsey a spoluzaložil European Startup Embassy, tedy zázemí pro startupy ze střední a východní Evropy v San Franciscu.
Spolu se potkali v roce 2008. Oba vyrůstali v rodinných domech – ona v malé vesničce v Českém ráji, on v Říčanech –, a proto měli jasno, že život v paneláku pro ně nepřipadá v úvahu. Když ale hledali bydlení v Praze, zjistili, že novostavby jsou mimo jejich finanční možnosti. Volba tak padla na rekonstrukci staršího domu. Už tehdy pomalu zjišťovali, že je společné stavební projekty vlastně baví. Oba jejich tátové jsou totiž z oboru, stavitelství zkrátka mají Šmídovi v krvi.
Časem si vyhlédli starší dům ze 30. let v Modřanech, ze kterého se stal takový jejich první zářez. Předchozí majitelka v něm žila po několik desítek let, na zahradě dokonce chovala slepice. „Bydlet se v tom dalo, ovšem ne tak, jak bychom si představovali,“ říká Šmíd. Rekonstrukce, po níž z původního domu zůstaly v podstatě jen zdi, nakonec skončila kompromisem mezi moderní architekturou, kterou má rád Petr, a tradičnějším stylem, k němuž tíhne Barbora. „Nebo možná symbiózou. Trochu ale Báru podezírám, že mě pozvolna přesvědčuje, že její vkus je lepší,“ vtipkuje investor.
Během tohoto prvního projektu zjistili manželé tři zásadní věci. Zaprvé, že se při stavbě nerozvedou. „Naopak nás hrozně baví něco spolu vytvářet,“ líčí Šmíd. Zadruhé, že každému vyhovuje jiná role. Petr se stará o finance a termíny, zatímco jeho manželka řeší design a atmosféru domu. A zatřetí objevili architekta Michala Tuttera. „Byla to obrovská náhoda. Nakonec jsme si natolik sedli, že s ním od té doby spolupracujeme na všech našich projektech,“ popisuje Šmídová.
Tím se vracíme k Čížovce. Pískovcová chalupa v srdci Českého ráje, kterou manželé koupili v roce 2018 po onom letu do San Francisca, se nachází asi osm kilometrů od domu rodičů Barbory. „Takže ideální místo pro rodinné sešlosti. Chtěli jsme tam občas přespat, využívat zahradu, chodit na procházky… Jenže statik, který zavrtal klíčem do trámu, načež z něj začal padat červotoč, tyhle plány rychle pohřbil,“ krčí Šmídová rameny. Bylo totiž jen otázkou času, kdy se propadne střecha.
Rekonstrukce 150 let staré chalupy ovšem není levná záležitost. Šmídovi ji chtěli opravit s úctou k původním materiálům, aby zachovali genia loci: pískovcové zdi, špaletová okna nebo zápraží. Zároveň ji rozšířili o moderní přístavbu s velkoformátovými okny do zahrady a dodali jí vzdušnost a komfort, které znají z venkovských domů v Provence či Toskánsku.
Rekonstrukce trvala tři roky a vyšla zhruba na 20 milionů korun. Už během ní si uvědomili, že tak velký dům nebudou využívat jen pro sebe, a rozhodli se ho pronajímat – nikoliv jako penzion s pokoji, ale vždy jako celý dům pro jednu skupinu hostů.
Právě tady se jejich společné podnikání rozjelo naplno. Od začátku chtěli provoz Čížovky řídit sami – od rezervačního systému přes web až po profil na Instagramu. Vypomáhá jim ale správkyně z okolí, která hosty osobně vítá a stará se o chod domu. „My dva jsme dost pracovně vytížení, nemůžeme jezdit do Českého ráje každých pár dní,“ vysvětluje Šmídová. Obsazenost mají solidní, v průměru kolem 60 procent, v létě je prý takřka stoprocentní.
Přesto zůstává Čížovka současně i oním vysněným rodinným zázemím. Na začátku každého roku si Šmídovi rezervují pro sebe Velikonoce, část letních prázdnin a několik prodloužených víkendů. „Naučili jsme se tohle dělat hned po prvním roce fungování. A to když jsme zjistili, že v létě už nebyl jediný volný den, který bychom si mohli sami vybookovat,“ smějí se. Kromě toho dům dál postupně vylepšují – k bazénu se slanou vodou nebo herně nedávno přibyla třeba finská sauna.
V hlavní sezoně vyjde noc na 11 až 14 tisíc korun za celý dům, v dalších měsících je cena nižší. Šmídovi si uvědomují, že to není nabídka pro každého, ostatně sami přiznávají, že jejich klientela je „specifická“. Přišli proto s ještě jedním počinem nazvaným Čížovka for founders & artists. „Petr pracuje se startupy, já mám blízko k umělecké komunitě. A tak dvakrát ročně nabízíme chalupu zdarma právě začínajícím podnikatelům a umělcům jakéhokoliv zaměření, kteří potřebují nerušeně tvořit a soustředit se na to podstatné,“ vysvětluje Šmídová.
Mezitím se rozběhl už třetí společný projekt manželů, jimž je shodně 43 let. Tentokrát opět v Praze – a kde jinde než v Modřanech, kde sami žijí. „Nedaleko od nás se uvolnil dům s téměř stoletou historií po pánovi, který v roce 1968 emigroval do Švýcarska. Zpátky se vracel jen párkrát za rok, což se podepsalo na stavu budovy. Když zemřel, dům jsme koupili,“ vypráví Šmíd s tím, že původně uvažoval, že by ve vile mohli strávit důchod jeho rodiče, aby je měl pro každý případ nablízku.
„No jo, jenže táta mi oznámil, že ho z domu v Říčanech, který vlastnoručně postavil, vynesou leda nohama napřed,“ usmívá se Šmíd. A tak se plány znovu změnily. „Řekli jsme si, že Modřany jsou vlastně super čtvrť pro život. Za 15 minut jste v centru, hned vedle máte les, hodně zeleně, jsou tu skvělé mezinárodní školy, ale hlavně sousedské vztahy… Ve finále jsme měli jasno, že tento dům zmodernizujeme a nabídneme ho k dlouhodobému rodinnému pronájmu.“
Celkové náklady na koupi a rekonstrukci budovy s prozaickým názvem U Šumavěnky, kterou manželé rozjeli předloni, byly v podstatě stejné jako u Čížovky. K nastěhování má být letos na podzim. Šmíd odhaduje, že by celková výnosnost investice – pokud by dům prodali za 10 let – mohla dosáhnout zhruba devíti procent, přičemž nájem samotný tvoří jen asi čtvrtinu této částky. „Zbytek je růst hodnoty nemovitosti a přidaná hodnota vzniklá rekonstrukcí. Dát si práci s pořádnou přestavbou se prostě vyplatí. Paušálně to ale glorifikovat nechci, je to samozřejmě i riziko,“ doplňuje svůj byznysový pohled.
Šmídovi už teď přemítají nad čtvrtým projektem. Tentokrát by ale nebyl ani v Modřanech, ani uprostřed tuzemských lesů a hájů, nýbrž někde u Côte d’Azur. Chtějí totiž Čechům ukázat, že Francouzská riviéra není jen Nice, Cannes nebo Saint-Tropez. „Vždycky mě mrzí, když Francouze vnímáme jako arogantní lidi. Oni si zkrátka umí užívat život – a my s Petrem taky. A tohle jejich ‚savoir vivre‘, tedy umění žít, chceme jednou zprostředkovat i českým klientům,“ objasňuje Šmídová, která ve Francii studovala a posléze žila.
Pořízení starého kamenného domu v nějaké zapadlé vesničce u francouzského pobřeží zatím není na pořadu dne, momentálně oba manžele zaměstnávají jiné projekty. Jisté nicméně je, že až se naskytne správná příležitost, půjdou do toho opět spolu. „To, že nás to baví oba, i když jsme vlastně amatéři, je naprosto zásadní. Kdyby na to byl člověk sám, nikdy by do toho nešel. Ale ve dvou je to úplně jiný příběh,“ uzavírají.