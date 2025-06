Zlatý telefon pro vlastence. Trump vstupuje na trh s vlastním modelem a operátorem, myslel i na Česko

Uložit 0

Americký prezident Donald Trump se svou rodinou rozšiřuje byznys o další oblast, tentokrát vstupuje do mobilních služeb. Jeho synové Donald Jr. a Eric oznámili spuštění značky Trump Mobile. Ta má od srpna fungovat jako nový americký mobilní operátor a současně přichází s vlastním smartphonem s názvem T1. Cílem prý je nabídnout „vlasteneckou“ alternativu, která má podle jejich slov odrážet jednoduchost, přehlednost a důraz na domácí výrobu. „Tvrdě pracující Američané si zaslouží mobilní službu, která odráží jejich hodnoty,“ řekl Eric Trump.

Ve skutečnosti ale nejde o technologický startup v pravém slova smyslu. Trump Mobile je takzvaný virtuální operátor, tedy firma, která nenabízí vlastní mobilní síť, ale využívá infrastrukturu jiných poskytovatelů – třeba jako v Česku BleskMobil nebo Tesco Mobile. V tomto případě služba poběží přes americké AT&T, Verizon a T-Mobile. Společnost, která projekt zajišťuje, se jmenuje T1 Mobile LLC a vznikla teprve letos na jaře. Trumpova rodina poskytla značku Trump jako licenci, podobně jako v minulosti u svých hotelů nebo parfémů.

Zákazníkům nabídne Trump Mobile zatím jediný tarif. Jmenuje se The 47 Plan a cena je symbolických 47,45 dolaru měsíčně, tedy přibližně 1 000 korun. Číslo má podle autorů připomínat Trumpovu politickou kariéru jako 45. a nyní i 47. prezidenta USA. Cena je o něco vyšší, než za podobné služby chtějí jiní virtuální operátoři jako Mint Mobile nebo Boost Mobile. Ti jdou někdy i pod 30 dolarů (640 korun).

V ceně jsou neomezené hovory i mezinárodní volání do více než 100 zemí včetně Česka, SMS a mobilní data, ale také dvě přidané služby. První je silniční asistence, tedy pomoc při nehodě, poruše nebo vybití baterie – obdobně, jako je v Česku asistenční služba u pojištění.

Druhou je nonstop přístup k lékařskému poradenství přes platformu Doctegrity, která slibuje možnost spojit se s doktorem kdykoli na dálku, bez nutnosti návštěvy ordinace. Není ale jasné, zda tuto službu operátor skutečně plně hradí, běžná cena Doctegrity totiž bývá zhruba 29 dolarů měsíčně (622 korun).

The Trump Organization is releasing a ‘Trump Mobile’ smartphone for $499 pic.twitter.com/ZvXWigJjjB — Dexerto (@Dexerto) June 16, 2025

Vlajkovou lodí Trump Mobile bude vlastní model telefonu zvaný T1. Na první pohled zaujme zlatým tělem a americkou vlajkou na zadní straně. Podle Trumpových synů má být „navržen a vyroben v USA“, i když žádné konkrétní detaily zatím firma nezveřejnila. Vzhledem k tomu, že v USA dnes prakticky žádná kompletní výroba smartphonů neprobíhá, je pravděpodobné, že zařízení bude alespoň zčásti sestavováno ze zahraničních komponentů. Podobně postupují i jiné americké značky, které si telefony nechávají vyrobit v Asii a ve Státech je pouze kompletují.

Telefon T1 by měl podle dostupných údajů nabídnout vše, co dnes běžný uživatel od smartphonu čeká: velký dotykový displej, solidní paměť i výdrž baterie a trojitý fotoaparát, z toho jeden s rozlišením 50 megapixelů. Běžet má na nejnovějším systému Android 15 a podporuje 5G. Detaily o procesoru zatím firma nezveřejnila, stejně jako model samotný ve fyzické podobě. Na oficiálním webu je k vidění pouze digitální vizualizace.

Telefon je možné předobjednat po zaplacení stodolarové zálohy, celková cena činí 499 dolarů (10 500 korun). Za tuto částku by měl zákazník obdržet přístroj během srpna nebo září. Firma zároveň uvádí, že službu Trump Mobile bude možné využívat i s vlastním zařízením, stačí objednat SIM kartu. Podmínky služby nicméně obsahují některé kontroverzní pasáže. Například to, že všechny nákupy jsou bez možnosti vrácení peněz, a to i v případě, že se produkt nedodá včas.

Trump Mobile navazuje na širší komerční aktivity Trumpovy rodiny, která v posledních letech uvedla na trh kromě sociální sítě Truth Social také bible, kolekci tenisek, parfémy nebo vlastní kryptoměnu. Forbes letos odhadl majetek Donalda Trumpa na více než pět miliard dolarů (107 miliard korun), což je dvojnásobek oproti předchozímu roku, přičemž významný podíl tvoří právě výnosy ze značkových produktů a obchodních licencí.