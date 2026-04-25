Zlobři jsou jako cibule… nebo jako Lego! Stavebnice Shrek, Oslík a Kocour v botách vás donutí hláškovat

Lego Shrek připomíná blížící se 25. výročí milovaného skoropohádkového filmu. A nechybí ani cibule, která má vrstvy jako zlobři.

Stavebnice Lego Shrek, Oslík a Kocour v botách kromě trojice hrdinů pobaví i drobnými detaily
Máte pocit, že vašemu domku v bažině v království za sedmero horami něco chybí? Něco zeleného, ukecaného i roztomilého zároveň? Tak to máte štěstí, protože všechno tohle splňuje nová stavebnice Lego. Je v ní totiž milovaný zlobr Shrek, Oslík i Kocour v botách. A dokonce i cibule.

Už za pár týdnů oslaví tahle nejlepší pohádka-nepohádka všech dob pětadvacet let od premiéry. Filmový Shrek nás tehdy pobavil i dojal, hlášky z něj používáme dodnes, zamilovali jsme si jeho soundtrack – a teď si jeho zlobřího hrdinu a jeho kámoše postavíme z kostek Lego. Stavebnice Shrek, Oslík a Kocour samozřejmě láká hlavně na trojici postaviček, pobaví však i detaily.

Na Shreka odkazuje cedulí „Pozor, zlobr!“, slunečnicemi na podstavci, modrou kytkou s červenými trny v Oslíkově tlamě, ale třeba i cibulí. Protože každý ví, že zlobři jsou jako cibule. Smrdí? Rozbrečí vás? Ne! Mají vrstvy. Tahle novinka vás prostě donutí vzpomenout na všechny shrekovské hlášky.

Zlobří stavebnice už prvního června zamíří i na český e-shop Lego, kde ji pořídíte za 2 949 korun. Cílovou skupinou jsou především odrostlejší stavitelé, a to nejen kvůli přece jen už delší době od premiéry prvního Shreka, ale i vzhledem k 1 403 kostkám v balení. Výrobce ale myslí i na mladší fanoušky.

Trojici hrdinů si můžete nově postavit i díky nové stavebnici Lego BrickHeadz, která Shreka s Oslíkem převádí do oblíbené zjednodušené podoby. Tentokrát už ne s Kocourem, ale s Perníčkem, jehož nožičky i v kostičkové podobě půjdou snadno oddělit. Tedy pokud jste tak velký padouch jako lord Farquaad!

