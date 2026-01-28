Ztrácí Twitch dech? I české internetové hvězdy prchají ke kontroverzní konkurenci, vydělají si víc
Twitch už není jediná volba. Čeští streameři ve velkém objevují Kick, platformu financovanou kasinem, která slibuje víc peněz i svobody.
Ještě před pár lety bylo streamování v Česku spíš okrajovou zábavou pro úzkou skupinu fanoušků her. Dnes jde o plnohodnotnou součást digitální kultury a pro největší tvůrce i o byznys v řádech desítek milionů korun ročně. Streamy živě sledují tisíce lidí, vznikají kolem nich komunity a jejich vliv se dávno neomezuje jen na internet. Právě proto se i zdánlivě technická otázka, kde kdo streamuje, začíná řešit mnohem hlasitěji než dřív. A v posledních dnech nabralo dění na české scéně na obrátkách.
Dlouhá léta byl v tomhle světě prakticky jediný dominantní hráč: Twitch. Platforma vlastněná gigantem Amazon udávala tempo, pravidla i ekonomiku celého prostředí. Pro mnoho streamerů znamenala jistotu a stabilní systém výdělků. Pro velké tvůrce už streamování není jen koníčkem, ale komplexním byznysem. Jejich příjmy tvoří kombinace měsíčního předplatného od diváků (tzv. suby), přímých finančních darů (donaty) a prodeje vlastního merche nebo velkých reklamních spoluprací.
V poslední době však postupně sílil pocit, že s rostoucí velikostí platformy se vztah mezi Twitchem a tvůrci mění: od partnerského k čím dál víc korporátnímu. Jeden z prvních zlomů ve vnímání přišel v roce 2022, kdy Twitch výrazně zpřísnil pravidla kolem gamblingového obsahu a zakázal propagaci některých online kasin. Právě tady se začíná psát příběh konkurenční platformy Kick.
Kick vznikl na konci roku 2022 a od začátku bylo jasné, že nejde o běžný startup. Založili jej Ed Craven a Bijan Tehrani, kteří stojí za online kasinem Stake.com. To se stalo jedním z největších krypto kasin na světě a jen v roce 2024 podle Forbesu vygenerovalo tržby kolem 4,7 miliardy dolarů (96 miliard korun).
Klíčovou roli v jeho růstu sehrál právě influencer marketing na Twitchi. Když ale Twitch zakázal propagaci neregulovaných kasin včetně Stake, byl to pro jejich byznys zásadní problém. Pro kasino totiž streamování nepředstavovalo jen reklamu, ale hlavní nástroj pro nábor nových hráčů. Přes streamery, kteří v přímém přenosu sázeli obrovské sumy, proudily do kasina tisíce diváků přes unikátní registrační odkazy. Zákaz na Twitchi tak pro Stake znamenal okamžité odstřihnutí od jejich nejvýkonnějšího prodejního kanálu a ohrožení přísunu nových uživatelů. Řešení bylo jasné, vytvořit vlastní streamovací platformu, kde si pravidla budou určovat sami.
Stake vybudovalo svou značku agresivním marketingem, kde streamování hazardu bylo hlavním kanálem. Mezi nejviditelnější tváře patřil rapper Drake a streamer Adin Ross. Drake měl se Stake uzavřenou mnohamilionovou spolupráci a opakovaně streamoval sázení s údajnými milionovými zůstatky. Adin Ross se zase stal hlavní tváří gamblingu pro mladé publikum. Kolem těchto spoluprací se však začaly hromadit skandály. V roce 2025 byla v USA podána hromadná žaloba, která obvinila Stake, Drakea a Rosse z klamavého marketingu.
Podle žaloby kasino influencerům poskytovalo prostředky, se kterými hráli bez skutečného rizika, zatímco diváci se domnívali, že sledují sázky s vlastním kapitálem. Žaloba také tvrdí, že platforma Stake.us funguje jako online kasino maskované za hru, aby obešla americké regulace. Podobné problémy nastaly v Evropě, kde Stake po vyšetřování ve Velké Británii přišel o licenci. Přesto značka zůstává viditelná díky sponzorství týmu Formule 1 či fotbalového Evertonu.
Samotný Kick je financován právě z obřích miliardových zisků kasina Stake a funguje jako projekt, který si může dovolit být v hluboké ztrátě. Podle zjištění New York Times platforma sama o sobě nikdy nebyla zisková. Je to dáno tím, že Kick téměř veškeré peníze odevzdává streamerům a platí extrémně drahý provoz serverů. Pro majitele to ale není neúspěch, Kick slouží primárně jako marketingový trychtýř. Jeho úkolem není vydělávat na předplatném, ale přivádět diváky do širšího ekosystému Stake.
Právě tento model způsobil v posledních měsících přeliv největších tváří české i světové scény z Twitche na Kick, přičemž mezi nejviditelnější české přesuny patří CzechCloud, vlastním jménem Petr Žalud. Vedle něj už na nové platformě působí třeba i Karel Sivák alias FattyPillow. Delší dobu na Kicku vysílá slovenská jednička Restt, další populární český tvůrce MGFitman nebo Opat, jenž těží právě z gamblingového obsahu.
Avšak další velká jména jako Agraelus, HaiseT nebo FlyGun zůstávají Twitchi věrná, navíc má stále násobně vyšší počet aktivních diváků. Během posledních 30 dnů Twitch nasbíral dle webu Stream Charts zhruba 1,4 miliardy hodin sledování živých streamů, zatímco Kick přibližně 450 milionů hodin.
Hlavním důvodem, proč streameři mění působiště, jsou mimo jiné právě propastné rozdíly v ekonomice předplatného. Zatímco Twitch si z každého „subu“ standardně bere 50 %, Kick deklaruje, že 95 % částky zůstává tvůrcům. Zmíněný CzechCloud toto rozhodnutí podložil konkrétními čísly: za 859 předplatitelů na Twitchi získal 2 589 dolarů (cca 53 tisíc korun), zatímco na Kicku mu stačilo 561 lidí na to, aby vydělal 3 248 dolarů (66 tisíc korun). Kromě peněz za předplatné láká Kick tvůrce také na přímé platby za odstreamované hodiny.
Kromě toho hraje roli i dlouhodobá frustrace z fungování Twitche. Tvůrci si stále častěji stěžují na tragickou úroveň podpory pro streamery, která je vnímaná jako nefunkční a odtažitá. V případě problémů, technických chyb nebo nespravedlivých banů se streameři často dovolávají pomoci marně nebo dostávají pouze automatizované odpovědi bez konkrétního vysvětlení. Tento pocit osamocení v soukolí obřího korporátu je pro mnohé posledním impulsem k odchodu. Na Kicku naopak hledají větší „svobodu slova“ a volnější pravidla moderace. Streameři zde pociťují mnohem méně tlaku na politickou korektnost nebo striktní dodržování pravidel, která jsou na Twitchi vnímána jako čím dál víc svazující a neprůhledná.
Nicméně například New York Times označují Kick za nebezpečné útočiště pro tvůrce, kteří byli na jiných platformách banováni za nenávistné projevy nebo kontroverzní obsah, který se pohybuje daleko za hranicí běžných etických norem. Ideální to ale dle Petra Žaluda není ale ani na Twitchi. „Kick je platforma, která žije z gamblingu, Twitch je platforma, která žije z vykořisťování zaměstnanců. Já tady nebudu dělat žádný morální apel, je to čistý komerční kapitalismus,“ říká ve videu, kde vysvětluje svůj přesun.