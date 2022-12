Ztráta jedenáct miliard a nezaplacená daň z příjmu. Americký výbor dal nahlédnout do Trumpových daní

Donald Trump o sobě dlouhodobě prohlašuje, že je geniálním byznysmenem. Tato aura však v posledních letech postupně dostává trhliny. Bývalý americký prezident čelí vyšetřování hned na několika frontách. Ze zprávy zveřejněné tento týden výborem americké Sněmovny reprezentantů pro státní příjmy navíc vyplývá, že Trump v některých letech mezi roky 2015 až 2020 na daních nezaplatil ani dolar. Nebo dal jen stovky amerických dolarů, a to přes to, že vydělal i desítky milionů.

Zpráva mimo jiné ukazuje, že Trump a jeho žena Melania v letech 2016 a 2017 na daních z příjmu zaplatili 750 amerických dolarů (zhruba 17 tisíc korun). O tom už v září informoval deník New York Times. V roce 2020 daň z příjmu bývalý prezident nezaplatil vůbec. V období mezi lety 2016 a 2019 na veškerých daních zaplatil 1,1 milionu dolarů (asi 25 milionů korun).

Když Trump v roce 2017 nastoupil do Bílého domu, jeho byznys trpěl značnými ztrátami, ukazuje zpráva výboru. Za roky 2015 a 2016 představovaly dohromady téměř 64 milionů dolarů (asi 1,45 miliardy korun), v roce 2017 dosáhly částky 12,8 milionu dolarů (asi 292 milionu korun).

Do černých čísel se bývalý americký prezident dostal v letech 2018 a 2019, kdy vykázal hrubý příjem téměř 29 milionů dolarů (asi 656 milionů korun). V roce 2020 byl Trump opět ve ztrátě 4,7 milionu dolarů (asi 107 milionů korun). Celkově jeho podnikání mezi lety 2015 a 2020 vykázalo ztrátu v hodnotě přes 50 milionů dolarů (asi 11,4 miliardy korun).

Byť je zveřejňování daňových záznamů prezidentských kandidátů a úřadujících prezidentů v USA tradicí, tamní právo k tomu nezavazuje. Trump, který nedávno oznámil, že se chce ucházet o post republikánského kandidáta na prezidenta ve volbách v roce 2024, to dlouhodobě odmítá udělat a je prvním takovým prezidentem USA od roku 1976.

Výbor Sněmovny reprezentantů zveřejnění odhlasoval i přes to, že jeho republikánští členové byli proti. Argumentují, že tím výbor vytváří nebezpečný precedens. „Do budoucna mají straníci v Kongresu téměř neomezenou moc zaměřit se na politické nepřátele tím, že získají a zveřejní jejich soukromá daňová přiznání, aby je zostudili,“ řekl podle americké rozhlasové stanice NPR člen výboru, republikán Kevin Brady.

Američtí zákonodárci se o publikaci Trumpových daňových záznamů snažili zhruba tři a půl roku. Úspěch je to pro ně rovněž proto, že se demokraté kvůli výsledkům listopadových všeobecných voleb, takzvaných midterms, v dolní komoře Kongresu po novém roce dostanou do těsné menšiny a hlasování o poskytnutí záznamů by se jim tak v příslušném výboru pravděpodobně zkomplikovalo.

Audit daní prezidentů ve Spojených státech běžně provádí IRS, americký berní úřad. Ten má dlouhodobě zásadu automaticky prověřovat daňová přiznání všech prezidentů, což má jednak ujistit veřejnost, že je daňový systém spravedlivý, a jednak ušetřit daňový úřad politicky citlivého rozhodování o tom, u kterých prezidentů provést kontrolu a u kterých ne.

Části daňového přiznání neprověřovali s odůvodněním, že už tak dostatečně učinila Trumpova účetní firma.

Háček je v tom, že podle demokratických kongresmanů ve vyšetřujícím výboru začal IRS s auditem až po více než dvou letech, kdy byl Trump ve funkci prezidenta. Navíc to bylo údajně v ten samý den, kdy ho v roce 2019 výbor o Trumpovy daňové záznamy požádal. IRS pochybení odmítá s tím, že bývalého prezidenta začal prověřovat už v roce 2018.

Sám někdejší nejmocnější politik světa neposkytnutí záznamů dlouhodobě obhajoval právě tím, že se IRS už auditu jeho daní věnuje. Úřad každopádně zatím žádné šetření v souvislosti s bývalým americkým prezidentem oficiálně nedokončil. Podle Wall Street Journal možná proto, že se ještě úředníci nevypořádali s Trumpovým daňovým přiznáním z let před rokem 2015.

Deník také upozornil na to, že se auditem poměrně komplexních daňových záznamů zabývalo v tomto konkrétním případě nezvykle málo úředníků, kteří například neměli dostatečnou podporu daňových specialistů a některými částmi daňového přiznání se nezabývali vůbec s odůvodněním, že už tak dostatečně učinila Trumpova účetní firma a jeho právníci.

Hlavně ne veřejný audit

Pro demokraty ve zmíněném výboru byla právě poměrně netransparentní činnost IRS dalším důvodem, proč chtěli dát záznamy k dispozici veřejnosti, aby se do auditu Trumpových daní mohli pustit nezávislí daňoví experti. Kompletní dokumenty by měly být veřejnosti k dispozici v nejbližších dnech.

Podle zákona z roku 1998 je vměšování Bílého domu do auditů trestným činem. Předseda Výboru Sněmovny reprezentantů pro státní příjmy, demokrat Richard Neal, však podle serveru Politico řekl, že se nenašly důkazy o tom, že by se Trump snažil agenturu ovlivňovat.

Nezávislého auditu mimo úřad IRS se nicméně Trump podle jeho bývalého právníka Micheala Cohena obával už před lety. „Nechtěl, aby odborníci mohli procházet jeho daňové přiznání a začít ho trhat na kusy,“ řekl v roce 2019 Cohen při výpovědi v americkém Kongresu.

Foto: Depositphotos Vchod do Trumpovy budovy v New Yorku

Trump se proti vydání dlouhodobě bránil, poslední jeho možností byla mimořádná žádost k Nejvyššímu soudu Spojených států, kterou podal na konci letošního října. Soud ji však zamítl a otevřel tím výboru dveře ke zveřejnění dokumentů.

Bývalý americký prezident v současnosti také přímo i nepřímo čelí několika vyšetřováním, která se týkají třeba jeho role v útoku na Kapitol z ledna 2021. Ve státě Georgia vyšetřují, jestli se jeho spolupracovníci nesnažili ovlivnit výsledky prezidentských voleb z roku 2020. Ve státě New York zase nedávno za zkreslování finančních záznamů nepravomocně odsoudili firmy spadající pod společnost Trump Organization, která bývalému prezidentovi patří.