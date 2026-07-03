Zuckerberg stojí na prahu dalšího obřího projektu. Chce naskočit na trend, ve kterém se točí stovky miliard
Sdílení na sítích umírá a Meta hledá způsob, jak lidi udržet u displejů. Nová aplikace je má přimět zase publikovat nápady a myšlenky.
Predikční trhy zažívají nevídaný boom. Lidé na nich zejména v zámoří točí miliardy dolarů v sázkách na to, kdo vyhraje volby, jak dopadne nový film nebo kdy centrální banka sníží sazby. Šéf Mety Mark Zuckerberg tento rozjetý vlak nechce zmeškat. Poté, co mu nevyšel pokus koupit největší platformu na trhu, zavelel k vývoji vlastní aplikace. Z uživatelů ovšem nechce nutně tahat jen peníze, ale i jejich pozornost.
Princip je jednoduchý. Představte si burzu, kde si nekupujete akcie firem, ale něco jako akcie na realitu. Vsadíte si na to, zda se nějaká událost ve světě stane, nebo nestane. Přesně takhle jednoduše fungují predikční trhy, které se během posledních měsíců staly jedním z nejrychleji rostoucích odvětví na internetu. Nejde o klasické sportovní sázení, lidé tu spekulují nad popkulturou, geopolitikou i technologiemi.
A točí v tom obrovské peníze. Za poslední rok vzrostl měsíční objem prosázených peněz na těchto platformách z 28 miliard na 220 miliard dolarů. Největšími hráči, kteří tomuto novému světu vládnou, jsou platformy Polymarket a Kalshi. Hodnota druhého jmenovaného startupu přitom jen za uplynulý rok vystřelila ze dvou na 22 miliard dolarů (467 miliard korun).
Tato čísla přilákala pozornost Marka Zuckerberga. Ten si dle zjištění portálu NPR.org proto loni sjednal schůzku přímo s Tarekem Mansourem, zakladatelem Kalshi, a předložil mu nabídku k převzetí. Jednání ale zkrachovala. Důvody nejsou zřejmé a zdroje z oboru se ve vysvětleních různí. Některé tvrdí, že Mansour svou raketově rostoucí firmu prodat nechtěl, jiné zase naznačují, že Meta nakonec zařadila zpátečku kvůli obavám z velmi nepřehledného právního prostředí, ve kterém se tyto trhy pohybují.
Zuckerberg ale dle The New York Times aktivoval plán B a sestavil interní tým, který má za úkol vyvinout zcela novou, samostatnou aplikaci s pracovním názvem Arena. Jejím cílem je zasáhnout uživatele ve věku 18 až 34 let a naučit je sázet na události proti svým přátelům a rodině. Od zavedených predikčních trhů se má ale Arena v jedné zásadní věci lišit. Podle dosavadních plánů se v ní nebude hrát o reálné dolary, ale pouze o virtuální body, jakousi herní měnu.
Absence skutečných peněz může na první pohled působit jako obrovská nevýhoda, ve skutečnosti ale může jít o chytrý kalkul. Predikční trhy jsou totiž momentálně pod drobnohledem amerických úřadů a čelí desítkám žalob. Regulátoři tvrdí, že jde o nelegální hazard.
Právní limity navíc tvrdě narazily na realitu v případech zneužití tajných informací, nedávno byl například obžalován voják amerických speciálních sil, který na Polymarketu vydělal jen díky tomu, že měl tajné zprávy o plánovaném dopadení venezuelského prezidenta. Zavedením virtuálních bodů se Meta elegantně vyhne úřadům a vyšetřováním, na které po letech skandálů s ochranou soukromí zkrátka nemá kapacitu.
Zuckerbergovi navíc nejde o to, aby si Meta brala procenta z výher. Jde mu o to, aby lidé neutíkali z jeho ekosystému. Původní myšlenka sociálních sítí, kde lidé sdílejí své životy, totiž pomalu umírá. Facebook i Instagram se proměnily spíše v televizi, kde uživatelé pasivně konzumují doporučená videa od cizích lidí. Meta tak potřebuje najít nový způsob, jak lidi přimět ke konverzaci. Arena má fungovat tak, že uživatel udělá predikci, pochlubí se s ní ve svém příběhu nebo o ní začne debatovat ve skupinovém chatu na Messengeru.
„Když trhy zabudujete do personalizovaného feedu, stanou se součástí konverzace, která je navázána na aktuální momenty a trendy. Sázení bude méně o složité analýze a více o tom říct světu: Tohle si myslím já,“ řekl k tomu v dopise zaměstnancům Ime Archibong, viceprezident Mety, který projekt Arena vede.
Aby tento stroj na pozornost fungoval, vyžaduje neustálý přísun nových a relevantních sázkových příležitostí. Meta si už podobný projekt vyzkoušela v roce 2020 s aplikací Forecast, kterou ale musela po dvou letech zrušit. Důvodem byly velké náklady na lidskou sílu, ruční vymýšlení a vyhodnocování sázek bylo zkrátka moc drahé.
Když trhy zabudujete do personalizovaného feedu, stanou se součástí konverzace, která je navázána na aktuální momenty a trendy.
O čtyři roky později je ale situace jiná. Celou Arenu má nyní na starosti firemní umělá inteligence Llama. Ta bude nepřetržitě skenovat internetové trendy, sama z nich generovat sázkové otázky typu „ano/ne“ a v reálném čase je vyhodnocovat na základě toho, co se skutečně stane.
Mezi analytiky a kritiky se však rozhořela debata o tom, zda je Arena legitimním byznysovým tahem, nebo jen dalším pokusem, který skončí v zapomnění. Skeptici rádi poukazují na miliardové ztráty divize Reality Labs, která vyvíjí virtuální metaverse, nebo na dřívější projekty jako kryptoměnu Libra, které Meta nakonec odpískala.
„Vypadá to, že se Meta chytá čehokoliv, co vystřelí. S pomocí své reklamní dojné krávy byli schopni selhat znovu a znovu bez následků. Nedokážu si představit, že kasino aplikace s falešnými penězi bude nějaké velké terno,“ nebral si například servítky Tim Wu, profesor práva z Kolumbijské univerzity a bývalý poradce Bílého domu pro technologie.
Na druhou stranu zastánci Zuckerberga zdůrazňují, že šéf Mety vybudoval jedno z největších technologických impérií světa právě díky tomu, že se nebojí riskovat a zkoušet nové formáty komunikace. Pro firmu s tak obrovským finančním zázemím navíc představuje Arena v nynější podobě poměrně nízkonákladový experiment, který využívá již hotovou infrastrukturu.