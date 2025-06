Aby zbohatli, zkusili otec a syn leccos. Prorazili až s teniskami Skechers, které se valí i Českem

Uložit 0

Těsně před Vánoci se v centru Prahy v ulici Na Příkopě otevřela nová vlajková prodejna kalifornské značky sportovní obuvi Skechers. Ta dává na šesti set čtverečních metrech najevo, že má se svými teniskami, které nezapřou inspiraci u konkurence z Nike či On, mimořádné ambice. Jeden z pěti největších sneakersových brandů světa byl dosud veřejně obchodovaná, leč v podstatě rodinná firma. Teď ji ovšem čeká rázná proměna – kupují ji investiční dravci a nejspíš přijdou na řadu i škrty.

Za loňský rok firma, která sídlí v legendárním letovisku Manhattan Beach u Los Angeles, utržila devět miliard dolarů (zhruba 180 miliard korun), což představuje meziroční nárůst o 13 procent. Suverénně nejdynamičtěji přitom roste v Evropě a na Blízkém východě, kde posílila o 25 procent. To z ní dělá globální pětku, ovšem jen v těsném závěsu za Pumou a VF Corporation, pod níž patří třeba Vans nebo The North Face. Na čele jsou s náskokem Nike a Adidas.

Skechers je od roku 1999 na burze, na New York Stocks Exchange ji uvedl zakladatel a dlouholetý šéf Robert Greenberg. V posledních pěti letech se titulu celkem dařilo, přidal na hodnotě 75 procent. A v tom je započítaný i prudký propad, který zaznamenal během letoška – na Skechers podobně jako na další módní značky tvrdě dolehla investorská deprese kvůli clům Donalda Trumpa, neboť podstatná část produkce vzniká v Číně nebo ve Vietnamu.

A právě nejasné makroekonomické vyhlídky jsou důvod, proč se rodina Greenbergů, kteří mají ve společnosti nadále klíčový vliv, rozhodla Skechers prodat investiční skupině 3G Capital, za kterou stojí brazilský miliardář Jorge Paulo Lemann. Jde o mimořádně zkušeného a ostříleného byznysmena, který má v portfoliu značky jako Burger King či Kraft Heinz a který opakovaně úzce spolupracoval s Warrenem Buffettem a jeho holdingem Berkshire Hathaway.

Lemann a spol. nejsou žádná ořezávátka, jsou to tvrdí a ostří podnikatelé, kteří ve většině firem, kam přijdou, aplikují podobný scénář: drasticky zvýší jejich efektivitu, seškrtají náklady a pak je se ziskem vrátí na burzu. Ke Skechers se dostali velmi přímou cestou. Robert Greenberg si údajně nedělal ani žádné výběrové řízení, s brazilskými investičními mágy se totiž dlouhodobě dobře zná, a tak si s nimi plácnul – 3G Capital za společnost zaplatí celkem 9,5 miliardy dolarů.

Součástí obchodu je, že Robert Greenberg zůstane v pozici generálního ředitele a jeho syn Michael si i nadále podrží titul prezidenta společnosti, setrvá i provozní šéf David Weinberg. Jak ale upozornil například server Footnoted, Greenbergovic rodina je ve Skechers zapuštěná mnohem víc – z účetních výkazů se dá vyčíst, že různé prémie, mzdy a honoráře pobírá hned 11 členů famílie. Jak to s nimi bude pod vládou jihoamerických sekerníků, je otázka, každopádně z transakce si Greenberg a jeho šest potomků s rodinami odnesou přes miliardu dolarů.

Robert Greenberg založil firmu v roce 1992 s cílem vyrábět obuv pro pány. Tou dobou už měl za sebou docela dost byznysových zkušeností, ale žádnou, na které by vysloveně zbohatl. Jak to napsal magazín Forbes: „Robert Greenberg zkoušel různé cesty, jak zbohatnout – od poštou objednávaných paruk, přes elektronické pinzety až po kolečkové brusle –, než se prosadil v byznysu s teniskami, nejprve se značkou LA Gear a později se Skechers.“

Původně zkoušel prorazit jako kadeřník, dokonce v 60. letech provozoval v městečku Brookline salón, později se přeorientoval na obchod a mimo jiné dovážel do USA starožitné hodiny z Jižní Koreje. Prodával i takové kuriozity, jako byly tkaničky do bot s motivem slavného filmu ET mimozemšťan. Počátkem 80. let minulého století se dal ale na streetovou módu a se svým synem Michaelem založil firmu LA Gear.

Ta byla svého času relativně úspěšná, byť ji mnozí vyčítali, že celkem okatě kopíruje designy větších a známějších značek, jako byl Reebok. Ostatně tento přístup zůstal Greenbergům vlastní i ve Sketchers, kde se opakovaně museli bránit soudním žalobám od Nike či Adidasu. Při pohledu na některé jejich úspěšné modely, jako jsou Sketchers Uno, jež hodně připomínají Nike Air Max, se není čemu divit. Řada jejich nejnovějších kousků pak hodně připomíná populární švýcarské kecky On. Firmě se také často vytýká, že šetří na materiálech a není tak kvalitní jako konkurence, vůči níž se vymezuje či se jí inspiruje.

Lidé si ovšem jejich pohodlné, cenově dostupné boty s výrazným S ve znaku oblíbili a zatímco LA Gear se od 90. let už moc nedařilo a Greenberg svůj podíl později prodal, Skechers stoupaly. Firma se přeorientovala na volnočasovou obuv pro celou rodinu a v roce 1999 zamířila na burzu. Časem pak přidala i výbavu pro špičkové sportovce. „Za ty poslední tři dekády jsme byli svědky mimořádného růstu,“ prohlásil pětaosmdesátiletý Robert Greenberg, když v květnu oznamoval, že do firmy vstoupí investoři z 3G Capital.

Ti ve Sketchers zjevně cítí šanci na další růst a s ohledem na to, jak agresivně firma expanduje hlavně mimo USA (letos chce otevřít po světě na 200 nových prodejen) a jak se jí daří pronikat na chodidla lidí v Evropě včetně Česka, by ji za pár let mohli znovu uvádět na burzu, ovšem s výrazně lepšími čísly. Navíc se jim coby privátně držené firmě bude snáze reagovat na potenciální celní a daňové nepříjemnosti, které s Trumpem visí nad každým, kdo hodně vyrábí v Asii.