Advent bez davů a kýče. V Holešovické tržnici začínají vánoční trhy, hrají se filmy a děti píšou Ježíškovi
Od 27. listopadu se Holešovická tržnice otevírá trhům, zimnímu kinu pod širým nebem a řemeslům. Hala 22 nabízí čerstvé suroviny od farmářů.
Místo předvánočních davů jde v Praze zažít prosincový čas i v pomalém tempu s hrnkem voňavého svařáku v ruce. Návštěvníky Holešovické tržnice čekají od 27. listopadu do 22. prosince tradiční adventní trhy s atmosférou, která evokuje spíš klidné sousedské setkání než dárkovo-konzumní mánii.
Středobodem dění bude Náměstíčko u Haly 22, kde od úterý do pátku mezi 14. a 21. hodinou (o víkendech už od desíti dopoledne) budou desítky stánků s originálními dárky. Nabídka se navíc v průběhu adventu částečně obměňuje – od designových drobností přes charitativní výrobky až po vybrané knihy.
„Adventní trhy v Holešovické tržnici nejsou jen místem k nákupům. Jsou především o zážitcích, setkávání a autentické atmosféře, kterou jinde v Praze jen těžko najdete,“ říká Michal Tošovský, programový ředitel Holešovické tržnice.
Mezi stánky se tu line vůně pečených kaštanů od pana Slámy, který nabízí i jedlé dárky bez obalu, svařené víno a horký mošt od Kubíka, Parůžkov zase myslí na čtyřnohé přátele se zdravými psími pochoutkami. Food trucky servírují polévky, horké nápoje a další sezónní lahůdky.
Filmy pod hvězdami s dekou a svařákem
Velkou novinkou letošního adventu je zimní kino Svařák & film. Každý čtvrtek až do Vánoc – tedy 27. listopadu, 4., 11. a 18. prosince – se od 18 hodin budou promítat oblíbené vánoční a romantické filmy. Vstup je zdarma, stačí si vzít deku, pohodlně se usadit a vychutnat si atmosféru venkovního kina s hrnkem horké čokolády nebo svařáku z okolních stánků.
První projekce proběhne už tento čtvrtek, kdy trhy oficiálně startují. „Atmosféru podtrhnou světla adventního kalendáře a teplo hrnku v ruce – přesně to, co člověk před Vánocemi potřebuje,“ zve na akci Tošovský. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na oblíbenou úkolovou stezku za sto korun, kde se na deseti stanovištích seznámí se staročeskými vánočními tradicemi.
Hala 22: suroviny na salát a plstěný betlém
Součástí adventního prostoru bude také interaktivní kiosek s adventním kalendářem, kde se každý den rozsvítí jedno z 24 okének s překvapením, inspirací či příběhem. Na jedné straně kiosku najdou děti Ježíškovu poštu. Za padesátikorunu si koupí známku, napíšou svá přání přímo pro Ježíška a hodí je do speciální schránky.
Pokud dáváte přednost klidným nákupům bez davů a obřích nákupních košíků, zamiřte do legendární Haly 22. Tady funguje už přes dvacet let prodej čerstvých sezónních surovin od českých farmářů. V předvánočním čase zde Pražané pořídí vše na štědrovečerní stůl – od kaprů ve Fantově rybárně, přes zeleninu na salát a polévku až po ořechy a suroviny na pečení.
Advent v Holešovické tržnici
Kdy: 27. 11. – 22. 12. 2025
Kde: Náměstíčko u Haly 22, Holešovická tržnice, Praha 7
Otevírací doba trhů: Út–Pá 14:00–21:00, So–Ne 10:00–18:00
Zimní kino: každý čtvrtek od 18:00 (27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.)
Více informací: holesovickatrznice.cz
Ve Slovenské pekárně bude možné objednat si cukroví nebo máslovou vánočku. Letos Halu 22 rozzáří vánoční výzdoba a plstěná vesnička, takzvaný Holešovický betlém výtvarnice Ivy Langrové, který bude v průběhu adventu každý týden o jednu novou postavičku bohatší.
Hala 22 je otevřená od pondělí do pátku mezi 7:30 a 17:00, v sobotu od půl osmé do dvou odpoledne. Součástí areálu bude i letos tradiční prodej živých kaprů a vánočních stromečků bez obalu – tedy udržitelně a s respektem k přírodě. Stromky se budou prodávat ve třech víkendových vlnách (5.–7. 12., 12.–14. 12. a 19.–21. 12.) plus v pondělí 22. prosince, cena je 499 korun na místě nebo 449 korun při objednávce na webu.
Za pozornost stojí také Den řezníků pod taktovkou Ambiente Group, který se uskuteční 30. listopadu. Milovníci masa nejvyšší kvality tu najdou všechny klasické druhy masa v různých úpravách.
