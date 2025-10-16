Akcie OpenAI, SpaceX nebo Revolutu chtějí všichni. Žhavé investiční zboží se otevírá i Čechům
Investovat do největších soukromých firem, které ještě nejsou na burze, není vůbec snadné. Česká skupina to nyní svým investorům umožňuje.
Investorsky nejžhavějšími soukromými firmami jsou aktuálně dravé štiky jako OpenAI, SpaceX, Anthropic nebo Revolut. Přestože se s nimi ještě neobchoduje na burze – anebo právě proto –, je o jejich akcie obrovský zájem. Investoři v nich cítí velký potenciál, a byť někteří varují před nafouknutou bublinou, jiní sází na to, že jednou díky nim pohádkově vydělají. A teď se k těmto žhavým investičním artiklům mohou dostat i Češi. Otevírá se jim nový fond, který právě na nejhodnotnějších soukromých firmách na světě staví.
Jde o nový otevřený podílový fond Emun Global Unicorns. „Oblast startupů a rychle rostoucích soukromých firem je pro české investory dlouhodobě atraktivní segment, v kruzích movitých a institucionálních investorů jde dokonce o jednu z nejpopulárnějších strategií. Často se však jedná o malé fondy investující do těch nejmladších a nejrizikovějších projektů, kde je vidina exitu velmi vzdálená,“ říká Filip Savi, partner a šéf privátních trhů v Emun. Jak se tedy český fond dostane k tomu nejzajímavějšímu?
Možnost investovat do největších soukromých společností není vůbec samozřejmá. Na burze se s jejich akciemi veřejně neobchoduje a přístup k nim zpravidla má jen hrstka investorů, kteří je v začátcích pohání svým kapitálem s vidinou toho, že firma zvětší svůj byznys tak, že bude nejen vydělávat, ale jednou ji i někdo koupí nebo vstoupí na burzu – a všichni tito investoři z toho budou benefitovat. Někdy se takový příběh povede celý odehrát za pár let, často je však mnohem delší, což přináší i relativně nové investiční příležitosti.
Proč se vyplatí investovat před IPO?
Investoři se snaží investovat do firem ještě před vstupem na burzu, protože mohou získat akcie za výhodnější, často nižší cenu oproti tomu, kolik budou stát po IPO. Časný vstup znamená možnost podílet se na vysokém růstu hodnoty firmy, pokud je úspěšná, a také získat přístup k inovativním projektům a technologiím, které ještě nejsou volně dostupné. Investice před IPO nabízí i diverzifikaci portfolia a možnost využít slevu oproti emisní ceně. Výhodou je často větší potenciál zisku, ale současně vyšší riziko neúspěchu společnosti.
Vezměme si jako jeden příklad za všechny společnost OpenAI, průkopníka ve světě umělé inteligence, která stojí za ChatGPT. Její aktuální hodnota činí 500 miliard dolarů a jedná se o nejhodnotnější soukromou firmu na světě. Velké peníze získávala během let především od venture kapitálových investorů v rámci několika investičních kol, které její hodnotu navýšily až na 300 miliard dolarů. Na 500 miliard dolarů ji pak letos posunul sekundární prodej akcií zaměstnanců skupiny investorů vedených japonskou SoftBank. Díky tomu oni získali peníze a k akciím se dostali noví investoři.
Opět to bývá hra těch největších a nejvlivnějších investorů na světě, kteří mají k takovým transakcím přístup. V české investiční společnosti Emun nyní přichází se svým dosud nejdynamičtějším fondem, do kterého by rádi získali alespoň 30 až 50 milionů dolarů, což je v přepočtu 630 milionů až zhruba miliarda korun. Zájem tuší značný už jen proto, že minimálně pro lokální investory jinak není snadné se třeba k investici do OpenAI či Revolutu dostat. Filip Savi a spol. navíc našli podle svých slov ekonomicky velmi efektivní metodu.
Podílový fond Emun Global Unicorns (EGU) se zaměřuje na globální lídry s vysokým potenciálem vstupu na burzu. Expozici má mít aktuálně na firmy jako OpenAI, SpaceX, Revolut, Anthropic, xAI, Kraken, Stripe nebo Databricks. Jde o takzvaný evergreen fond, což znamená, že je otevřený bez pevně stanovené doby existence. A třeba proti tradičním venture kapitálovým fondům nabízí částečnou likviditu, přestože to u takového typu investic nebývá běžné. Investoři v Emun zkombinovali několik prvků a své dlouholeté know-how i kontakty na trhu.
„Razíme moderní přístup k budování fondu fondů. EGU není tradiční fond fondů, kde se udělá pár investic do private equity nebo venture kapitálových fondů, jež jsou nejprve prázdné, sedí na penězích a hledají příležitosti. My máme vhled, do čeho fondy investují, a vybíráme si podkladové investice. Pokud chceme OpenAI, jdeme po tom, kdo v něm má reálně investici. A při tom samozřejmě sledujeme, za jakých podmínek můžeme podíl v OpenAI získat. Jdeme buď přes fondy, nebo platformy. A děláme to tak, aby to bylo nejefektivnější po stránce celkových nákladů,“ vysvětluje Filip Savi.
Je to zatím nejefektivnější metoda, jak investovat do firem jako OpenAI.
Mezi největšími soukromými firmami na světě bývají renomované investiční společnosti jako Sequoia Capital, Andreesen Horowitz nebo Tiger Global Management. „Takové fondy ale mají typicky dvaceti- až třicetiprocentní výkonnostní poplatek. Alternativou mohou být platformy, které v různých formách podíly v privátních firmách nabízejí, ale někdy je to třeba až za desetiprocentní transakční poplatek a to je prostě nesmysl. My jsme si k těmto investicím našli cestu tak, že tyto náklady minimalizujeme,“ popisuje klíčovou ingredienci fondu EGU Filip Savi.
Prostřednictvím kterých fondů česká společnost investuje, nechtějí zatím v Emun prozradit. Mají prý s nimi ale vyjednané nadstandardní podmínky, kdy se jim EGU zaváže k dlouhodobé investici a za to jim daný fond vrací část svého management fee, které si fond účtuje za správu portfolia a provoz. Tyto peníze pak mají plynout přímo investorům v EGU, zatímco jeho partneři inkasují jen vlastní manažerský poplatek. „Je to zatím nejefektivnější metoda, jak investovat do firem jako OpenAI a dalších,“ říká Savi.
Fond Emun Global Unicorns je určen kvalifikovaným investorům, ideálně od pěti milionů korun. I díky zmíněným platformám, kde se obchoduje třeba s akciemi zaměstnanců, do velkých soukromých firem pronikají i běžní investoři, ale Filip Savi upozorňuje, že je to zatím stále velmi komplikovaný trh. Jde sice v principu o obdobu akcií, jaké známe z veřejného trhu, jenže s jejich nákupem se často pojí zmíněné vysoké poplatky a řada dalších podmínek. Ve finále se tak řada investorů spálí, i třeba proto, že firma nakonec reálné IPO vůbec nemusí udělat.
„Máme střízlivější přístup a nechceme se spálit. Proto investujeme s partnery, kteří mají v tomto ohledu dlouholeté zkušenosti a stovky realizovaných transakcí, nejen z těch sekundárních platforem, ale jsou to hráči, kteří ve venture kapitálovém světě investují roky a mají přímo kontakty na největší fondy,“ vysvětluje jeden z partnerů Emun. V praxi to může fungovat tak, že když se chce třeba Andreesen Horowitz zbavit části svého podílu ve vybrané firmě a nečekat na IPO, jde za fondem, který dělá sekundární transakce, a část své pozice mu prodá. A tady už do hry dokáže vstoupit přímo či nepřímo i Emun.
Aktuálně fond EGU drží expozici na více než dvacet předních světových firem s miliardovými valuacemi. Sází primárně na to, že firma jednoho dne vstoupí na burzu, ale nemusí to být nutně jediný scénář. „Domníváme se, že některé firmy, jako například SpaceX, neplánují v dohledné době vstup na burzu, nicméně zajímavého růstu mohou potenciálně dosahovat i mimo ni – i na tyto scénáře je fond postavený,“ doplňuje Filip Savi. Dlouhodobě fond EGU cílí na zhodnocení kolem dvanácti procent ročně, což má být několik jednotek procent nad úrovní akciových trhů.
Přestože mají podkladové investice do zmíněných firem obvykle nízkou likviditu, Emun Global Unicorns svým investorům dokáží kombinací různých nástrojů včetně kreditních linek či sekundárních odkupů zajistit omezené výstupy do pěti procent hodnoty celého fondu. Ve finále tak může investor na kvartální bázi bez lockupu či výstupních poplatků vybrat potenciálně celou investici. Většina kapitálu by měla do EGU plynout od českých investorů stejně jako do dalších proprietárních fondů v rámci Emun, které se zaměřují třeba na akcie, private equity, kreditní a úrokový trh nebo digitální infrastrukturu.
Na trhu funguje společnost Emun od roku 2011, kdy ji založili Petr Laštovka společně s Petrem Vajdou a Václavem Foglarem. O tři roky později se přidal jako akcionář Leoš Jirman, v roce 2018 se pak prostřednictvím RSJ Investments připojili také Libor Winkler a Bronislav Kandrik. V roce 2023 vstoupil do firmy jako další akcionář finančník Petr Šmída. Finančními partnery, respektive akcionáři Emun jsou dnes Jaroslav Beran, Petr Šmída a rodina Foglarových v čele s Václavem Foglarem. Partnerem je společně s Laštovkou a Jirmanem také Filip Savi.
Dlouhodobě se Emun specializuje na lokální klienty především v majetkové kategorii přes 100 milionů korun. Pod dohledem ČNB spravuje v individuálním a fondovém asset managementu majetek v hodnotě přes dvanáct miliard korun a obhospodařuje šestnáct investičních fondů. Společnost se zaměřuje zejména na design a správu diverzifikovaných, multigeneračních portfolií s vysokým podílem investic do privátních trhů, ve kterých v roce 2025 spravovala přes sedm miliard korun.