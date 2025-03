Akcie Pilulky prudce rostou, investoři věří Čuprovi. Otázka zní: Stáhne firmu z burzy?

Uložit 0

Bezprostředně poté, co online lékárna Pilulka oznámila, že v ní kontrolní podíl nabude skupina TCF Capital Tomáše Čupra, zamířila cena jejích veřejně obchodovaných akcií prudce nahoru. Jenže její další osud na pražské burze je nejistý.

„Jakékoliv plány nejdou říct předem, aniž by to firma nejdřív oznámila oficiálně,“ odmítl Tomáš Čupr pro CzechCrunch naznačit, jaké má plány s firmou, s jejímiž akciemi se od roku 2020 obchoduje na trhu Start pražské burzy.

Když byl loni na jaře Čupr hostem našeho podcastu Money Maker, připustil, že si pohrával s myšlenkou Pilulku ovládnout a z burzy ji stáhnout: „Samozřejmě jsme se koukali na možnost – řeknu to zcela otevřeně – vzít Pilulku z burzy. Bylo to téma. Došli jsme k názoru, že to vlastně nepotřebujeme.“ Následně do Pilulky odmítl vstoupit, ale v příštích měsících zase změnil názor, takže v létě jí poskytl půjčku 80 milionů. Součástí byla právě i opce na zisk kontrolního balíku akcií.

Takže otázka, zda Pilulka zůstane na burze, je otevřená. A investoři v tom, co by mohlo následovat, vidí příležitost – od pondělního večera, kdy firma zveřejnila informace o Čuprově uplatnění opce, roste cena akcií strmě vzhůru. V pondělí večer byla na 170 korunách, ve středu dopoledne už na 230 korunách. To je posílení o více než 30 procent v rozmezí ani ne 48 hodin.

Čuprův tým ve firmě úřaduje už několik měsíců a po valné hromadě z konce února ji manažersky plně ovládl, když dosadil své lidi do představenstva i dozorčí rady. A když teď investiční fond Tomáše Čupra získá také kontrolní balík akcií, mohou někteří investoři sázet na to, že bude chtít Pilulku stáhnout výhledově z burzy – při takovém kroku by musel minoritáře vyplatit.

Jestli to opravdu udělá, je ale otázka. Ostatně Čuprův spolupracovník a nynější šéf Pilulky Peter Klekner pro CzechCrunch nedávno uvedl, že otázka odchodu z burzy není tak rezolutní, jak by se mohlo zdát: „Ta otázka by spíše měla být o tom, jak se chceme chovat k investorům. Kdybychom firmu stahovali z burzy, museli bychom udělat několik kroků, které nejsou hezké vůči drobným akcionářům. A my od začátku říkáme, že se i k nim chceme chovat slušně. Být na burze má své výhody i hodně nevýhod, ale Pilulka má přes pět tisíc drobných akcionářů, které bychom neradi poškodili. Nechceme mít pověst dravce, který všechno kosí. Je to pro nás sice starost, ale zároveň velká příležitost.“

To, že by se mu podařilo Pilulku nakonec ekonomicky vyspravit a transformovat tak, aby vydělávala peníze, může být dalším důvodem, proč je nyní o její akcie zvýšený zájem – že prostě část lidí spekuluje na budoucí úspěšný příběh. Část investorů pak nepochybně sází pouze na to, že akcie nyní tak jako tak půjdou nahoru a chce se s tím svézt a ve vhodný okamžik je prodat. Ostatně už jednou letos akcie Pilulky prudce rostly, a to na přelomu ledna a února.

Podle Tomáše Cverny, analytika investiční společnosti XTB, není odchod Pilulky z burzy v nejbližší době realistický. „Akcie společnosti Pilulka od pátku do středečního dopoledne posílily o více než 26 procent. Tento pohyb svědčí o důvěře investorů v krok Tomáše Čupra uplatnit opci a převzít kontrolní podíl,“ říká. „Za mě je důvěra investorů opodstatněná, protože pokud dojde k začlenění Pilulky do ekosystému Rohlíku, může to být zlomový bod pro fungování Pilulky jako takové. Akcionáři do jisté míry sází i na stažení Pilulky z burzy. To se však zřejmě nestane, a to hlavně díky tomu, že Čupr již kontrolní podíl drží a může firmu restrukturalizovat, i když je obchodovaná na burze,“ dodává.

Akcie, které nyní Tomáš Čupr se svou skupinou získá prostřednictvím dceřiné firmy Growth Expert, jsou momentálně v držení Martina a Petra Kasových a jejich letitého souputníka Marka Krajčoviče, který do konce února seděl v dozorčí radě Pilulky. Krajčovič i Kasovi už se ale z Pilulky stáhli.

Z centrálního depozitáře lze vyčíst, že Čuprovi oplátkou za loňskou půjčku 80 milionů korun poskytli do zástavy 1,15 milionů kusů svých akcií. Celkem má Pilulka podle webu pražské burzy 2,7 milionu akcií, takže opce by se mohla vztahovat na podíl na úrovni 42,5 procenta. Dalším významným akcionářem firmy je finanční skupina Wood & Company, jež drží lehce nad 15 procent. Zbytek připadá primárně na tzv. free-float, tedy veřejně obchodované cenné papíry.

Pro Tomáše Čupra může být ponechání Pilulky – tedy jedné z firem ve svém portfoliu – na burze i cennou zkušeností, kterou využije i u Rohlíku. U něj se totiž nijak netají tím, že by jej rád jednou na burzovní trhy – byť nějaký větší a zahraniční – dovedl. Na Pilulce si pak bude moct prakticky osahat, co vše to obnáší a jak moc se mu takový krok může (ne)vyplatit.