Ale vždyť jste jen ženy! Úspěšné bistro Karel založily dvě známé, zákazníci za ním ale hledají muže

Z původního plánu být malým podnikem, kde si někdo dá kafe, se stalo místo pro padesát lidí s desítkami zaměstnanců. „To z nás dělá v podstatě střední firmu. Pro mě je to pořád trochu šok a je to také obrovská odpovědnost,“ říká Pomahač. K věcem, které se tu dělají jinak, pak patří taky různé akce.

Na podzim proběhla například hostina, kde se ochutnávalo všechno, co se v bistru po celý rok fermentovalo ve velkých sklenicích. Pořádají se tu také různé kurzy a trhy. V létě to byl třeba kurz výroby domácích těstovin, lidé si těstoviny připravili, uvařili a pak také snědli. Nakonec se všichni šli vykoupat do Vltavy. Řeka je odtud, co by kamenem dohodil.

Letos v bistru chystají masopust, od 18. února do 2. března se tu bude podávat speciální menu, na kterém budou zabijačková jídla, jež připraví na předvelikonoční půst. První březnový den tu pak bude také masopustní průvod v maskách. Únor bude ale také ve znamení háčkování a vyšívání. Workshop se bude konat každé úterý v měsíci od půl šesté do půl deváté večer.

Za rok fungování si lidi trojský podnik oblíbili tak, že sem jezdí z celé Prahy, zejména pak prý z Letné, Vinohrad či Holešovic.. Poměrně dlouho ale trvalo, aby provozovatelky přesvědčily všechny o své cestě. „Zaměstnanci si sem nesli vlastní představy. My jsme chtěly, aby nejen věděli, co mají dělat, ale také chápali, proč to tak mají dělat. Trvalo nám tři čtvrtě roku, než jsme o našem konceptu všechny přesvědčily,“ líčí Skala.

Provozovatelky se také setkávaly s tím, že jim někteří lidé nevěřili. „Na začátku jsme také měli spoustu schůzek, kdy jsme řešily kuchyni, elektřinu a setkávaly se s lidmi z různých oblastí. Ostatní se nás často ptali na naše manžely a dožadovali se, aby byli při jednáních přítomní. Stávalo se to tak moc, že jsme začaly zvažovat, že přijmeme manažera, aby se situace uklidnila,“ líčí Skala.

„Jednou jsme pak při pohovoru s jedním z kandidátů na kuchaře vysvětlovaly, že budeme obě v kuchyni, péct chleba a dělat fermentované věci. Odvětil, že ženy do kuchyně nepatří, protože pláčou, když na ně někdo křičí,“ dodává s tím, že na otázku, proč by se v kuchyni mělo křičet, odpovědět neuměl.

Z toho všeho pak vyplynul i název podniku. Mezi jinými padlo také jméno Karel – mužský atribut pro ty, kteří ho potřebují. „Ze začátku nám to přišlo absurdní, ale postupně jsme si na to zvykly. Dnes máme pocit, že to lidi uklidňuje. Jednou nám tady zákazník dokonce říkal, že před chvílí mluvil s panem Karlem, a připadal si u toho důležitě, což nám přijde legrační,“ dodává Pomahač.

Za rok, co Bistro Karel funguje, jeho provozovatelky došly k jedné věci, a to je uvědomění, že nemá smysl dělat žádné kompromisy tam, kde to člověk necítí správně. „Strach z toho, že nevyhovíme všem, je důležité překonat. Kdybychom se snažily přizpůsobit koncept širšímu podniku, vznikl by paskvil, který by nevyhovoval ani nám, ani našim hostům,“ shodují se provozovatelky