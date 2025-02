Ze stánku naučil Pražany jíst americké barbecue, teď otevřel restauraci. A ta je to jako masožroutský sen

V pohostinství, ať už v New Yorku, nebo v Česku, pracuje celý život, vlastní restauraci ale vede poprvé. A toužil po ní i přesto, že jeho Dirty Dog slavil a slaví v pražském Manifestu nemalé úspěchy, prošel s ním všemi jeho lokacemi včetně té berlínské a uspokojivě fungují i rozvozy.

„Děláme tam super věci a lidé se k nám vrací, na konci dne je to ale pořád street food, který děláte v kontejneru. Chtěl jsem k tomu něco přidat. A taky ukázat, že i barbecue se dá dělat ve stylu fine diningu, aniž by k tomu byly potřeba smokingy,“ pokračuje Starobin s ještě o něco větším úsměvem.

Jeho restaurace otevřela v předposledním lednovém týdnu a každý večer tu je plno. A přesně tak, jak si dal její majitel záležet na interiéru, kam se pohodlně vejde pětačtyřicet lidí, si pohrál i s tím, co nabízí kuchyně, kde se Isaac Starobin sám otáčí. Stejně jako v kontejnerové legendě Dirty Dog tu prim hraje dlouho a za nízké teploty připravované maso. Masově-kouřový spin ale najdete i v dezertu či speciálně vytvořených koktejlech, na které jinde nenarazíte.

Foto: Isaac’s BBQ Isaac Starobin se svým týmem v kuchyni nové restaurace

„Barbecue je asi nejtypičtější americké jídlo. Vezmete velký kus masa, okořeníte ho a nikam s ním nespěcháte. V každém koutě Ameriky ho ale připravují jinak a spousta lidí se pak hádá o to, co opravdové barbecue vlastně je. A to mě neskutečně vytáčí,“ líčí Starobin, který vedle velkého milovníka barbecue platí i za muže, co se nebojí dělat věci po svém.

„My se žádných zaručeně pravých receptů nedržíme a jednoduše děláme to, co je podle nás nejchutnější,“ říká rozený Newyorčan s tím, že nejlepší jsou podle něj mixy, které nabízí právě jeho město původu – tedy čehokoliv s čímkoliv. „Stejně jako neexistuje jednolitý New York, ale místo toho vibruje různými kulturami, neexistuje ani jedno správné barbecue. Tradiční způsob přípravy, ten ano. To, jaké mu ale dáte chutě, je čistě na vás,“ je přesvědčený. A chutě Isaaca Starobina stojí za to.

V Isaac’s BBQ se naplno rozehrají už v předkrmech, které byste rozhodně neměli vynechat, ostatně podle Starobina je právě tahle část menu ta nejzajímavější. Najdete v ní jak klasičtější položky jako třeba plněné papričky (vedle čedaru i se slaninou a česnekem) nebo smažená křidélka (předem zauzená a podávaná s jablkem), tak i odvážnější mixy. Třeba trhané vepřové v bulce bao bun, doplněné o korejskou omáčku gochujang. Nebo morkovou kost s rajčaty a hořčičným kaviárem. Famózní je ale i smažené kuřecí stehýnko v máslovém biscuit slideru a nechybí ani kuřecí popcorn nebo krevetový koktejl.

Hlavní nabídka je o poznání klidnější, i tak ale stále delikátní. Tvoří ji několik druhů různě připravovaného masa (možné jsou ale i vegetariánské varianty), ke kterému si vyberete přílohu podle svého gusta. K mání jsou makaróny se sýrem, grilovaná kukuřice, pečené fazole, růžičková kapusta, bramborová kaše nebo lahodné máslové biscuity.

Marně byste ale hledali klasické bramborové hranolky, které Starobin vynechal záměrně. Místo nich můžete vyzkoušet batátové. Kdo bude chtít, může si dát maso i v housce, hamburger tu ale najdete jen jeden. „Je to s ním stejné jako s hranolky, obojího je všude tolik, že se – doufám – může otevřít podnik, který to bez nich zvládne,“ říká. Nechybí ale jeho vyhlášené kuře ve vaflích, kterým okouzlil zákazníky už v Dirty Dog.

A jelikož je dobré jídlo potřeba i dobře zapít, můžete sáhnout po pivech z českého pivovaru Raven nebo po sklence kalifornského vína, jehož pověst se Starobin rozhodl zlepšit – jiná proto nenabízí. Kromě toho si nechal od svého kamaráda z baru Black Angel’s vymyslet i vlastní sadu koktejlů, kde se každý svým způsobem nějak odkazuje k barbecue.

Foto: Isaac’s BBQ Dominantou nové restaurace je táhlý bar, za kterým se skrývá kuchyň

V Proud Mary najdete uzené gazpacho, v Dirty Dog Daiquiri zase habanero omáčku a pivo. A pokud se rozhodnete vyzkoušet Beast of Bourbon, těšit se můžete i na kaštanový sirup a špek. Mimochodem – pokud se do vás nevejde dezert, je tenhle drink skvělou alternativou.

Riziko, že do sebe dezert nenacpete, je totiž opravdu velké. Nejenže vám všechno to maso bude líto nedojíst, ale i proto, že samotný dezert, který se na menu skrývá v sekci příznačně nazvané Afterglow, vydá pomalu za plnohodnotné jídlo. Plán je takový, že v nabídce bude vždy jen jedna sladká tečka a po čase se obmění, ta aktuální je ale pořádná jízda.

Jmenuje se Elvis Presley Bread Pudding a skládá se z rozkrájeného toastu s arašídovým máslem a slaninou, což je jídlo, na kterém Elvis Presley prokazatelně ulítával. V Isaacově provedení je ale ještě navíc promíchané se zmrzlinou a doplněné další slaninou a banány s karamelem. Zní to šíleně? Ano, ale chutná to božsky.

Právě tahle tečka dokonale ztělesňuje to, jak Isaac Starobin ke své restauraci přistupuje. Je vymazlená od začátku do konce, od jídla po sound system, který mají na svědomí lidé, co zvučeli například klub Duplex. „Úkolem restaurací už dávno není lidi jen nakrmit, ale dopřát jim zážitek. A o to se přesně snažíme, hezky po svém,“ říká spokojeně Starobin. A i když nemá rád škatulky, pro to, co v Isaac’s BBQ dělají, přece jen jméno má – elevated barbecue. Teď už jen zajít vyzkoušet, co všechno to znamená.