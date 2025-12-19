Native –  – 1 min čtení
Článek vznikl ve spolupráci s Čedok.
Co je Native?

Alpy nejsou jediná lyžařská volba, Češi objevují zimní turecké hory pod sopkou Erciyes

Turecko v zimě překvapí nejen sněhem, ale i kvalitou sjezdovek a služeb. Letos se dá zamířit přímo pod sopku Erciyes, Čechy tam vozí Čedok.

Lyžování pod tureckou sopkou

Ranní slunce se opírá do sněhu, nad svahy se rýsuje silueta sopky Erciyes a člověk má pocit, že je v úplně jiném světě. Přitom stačí pár hodin letu z Prahy a jste v Turecku, v moderním horském středisku se širokými sjezdovkami a komfortním vybavením. Právě sem letos Čedok znovu vozí Čechy, kteří chtějí vyměnit plavky za lyže – a zažít zimu trochu jinak.

Pravidelné lety operované leteckou společností SunExpress startují poslední prosincovou sobotu tohoto roku a pokračují přes zimu včetně období jarních prázdnin. V ceně zájezdu je nejen ubytování a letenka, ale také šestidenní skipas a přeprava lyžařského vybavení do 12 kilogramů zdarma. Pro ty, kteří si nechtějí vozit vlastní výbavu, jsou k dispozici místní půjčovny s příznivými cenami.

„Chceme klientům ukázat, že zimní dovolená nemusí být jen v Alpách. Turecké hory nabízejí výbornou kvalitu sjezdovek, moderní zázemí a k tomu jedinečný kulturní rozměr. O to větší radost máme z toho, jak rychle si tato destinace získává oblibu mezi českými lyžaři,“ říká mluvčí Čedoku Klára Divíšková.

Turecko jako zimní destinace přináší více než jen dobré lyžování. Nedaleká Kappadokie láká na výlety do skalních měst zapsaných na seznamu UNESCO a nezapomenutelný let horkovzdušným balónem nad zimní krajinou. Zkombinovat aktivní dovolenou s kulturou a netradičními zážitky je tu nejen snadné, ale také cenově výhodné.

„Po dni plném lyžování si mohou návštěvníci střediska Kayseri dopřát relaxaci v hotelových wellness centrech. Hotely zde nabízejí široké možnosti odpočinku v saunách, vířivkách i tradičních tureckých lázních. Hosté si tak mohou užít ideální spojení sportu a regenerace,“ doplňuje Divíšková.

Díky rostoucímu zájmu Čedok u zájezdů do Kayseri navýšil kapacity. Aktuálně je více než 60 procent dostupných míst vyprodaných a očekává se plné obsazení především během hlavní sezóny. Doporučuje se proto včasná rezervace, zejména pokud chcete využít nejlépe situované hotely přímo u sjezdovek. Turecko se tak v letošní zimě stává jedním z překvapení pro lyžaře, kteří hledají nové zážitky, pohodlné cestování a vysoký standard služeb.

