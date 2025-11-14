Bezos srovnal skóre s Muskem. Slaví úspěch s testem rakety a vstupuje do lukrativní hry o miliardové zakázky
Blue Origin se po letech dočkala průlomu. Úspěšné přistání největší části rakety ji vůbec poprvé staví na stejnou startovní čáru jako SpaceX.
Elon Musk a Jeff Bezos spolu už roky soupeří o to, kdo dokáže více posunout komerční lety do vesmíru. Musk měl se svou SpaceX dlouho náskok díky raketám, které se po startu umí vrátit zpět a pak je lze použít znovu, čímž se dramaticky snižuje cena každé mise. 13. listopadu letošního roku ale přišel moment, který rozložení sil poprvé mění. Bezosova společnost Blue Origin se svou raketou New Glenn nejenže vyslala do vesmíru dvě sondy mířící k Marsu, ale hlavně poprvé zvládla přistát se spodním stupněm, tedy největší částí s hlavními motory. Tím se Blue Origin poprvé dostala do pozice firmy, která může začít reálně soutěžit o stejné zakázky a stejné mise jako SpaceX.
New Glenn je raketa, kterou firma vyvíjela přes deset let a jejíž starty se neustále odkládaly. První let letos v lednu sice dostal testovací náklad na oběžnou dráhu, ale pokus o přistání takzvaného boosteru nedopadl dobře, motory se při návratu znovu nezažehly a celý stupeň skončil v oceánu.
Firma pak deset měsíců ladila úpravy motorů i systém řízení návratu, aby byl druhý pokus jistější. Teď vyšlo všechno: start, oddělení stupňů, nasazení dvou sond Escapade i měkké přistání na oceánské plošině Jacklyn, pojmenované po Bezosově matce. Přistát s takto velkou částí rakety uměla dosud jen SpaceX. Blue Origin je teprve druhá firma na světě, která to dokázala.
Pokud Blue Origin dovede raketu pojmenovanou po prvním Američanovi, který obletěl Zemi, do fáze spolehlivých a opakovaných startů, změní to ještě víc konkurenční prostředí. SpaceX přistála se svými Falcony už více než pětsetkrát a jeden z boosterů letěl přes třicet misí. New Glenn je ale o poznání větší, její booster je téměř 190 metrů vysoký a má širší trup než Falcon 9. To znamená, že může nést větší náklady a Blue Origin s ní může získat část zakázek, které zatím automaticky končily u Muska.
Zájemců je dost. Jedním z nich je přímo Bezosův Amazon, jenž staví vlastní síť satelitů Amazon Leo (dříve Project Kuiper), která má konkurovat Starlinku od Muska. Tisíce malých družic potřebují levné a časté starty, což je přesně to, co má poskytovat New Glenn. Úspěch Blue Origin je v tomto případě zásadní, protože kvůli zpožděním a odkladům musela některé satelity vynést paradoxně právě raketa SpaceX.
Ve hře jsou samozřejmě i zakázky pro NASA. Americký vesmírný úřad potřebuje dopravce, kteří zvládnou pravidelně zásobovat její astronauty na Mezinárodní vesmírné stanici, což dnes obstarává právě SpaceX. Do budoucna jde ale i o plány na let na Měsíc i budování lunární základny.
SpaceX má sice vyhráno u prvních dvou přistání programu Artemis, ale sama NASA už oficiálně přiznává, že tempo vývoje lodě Starship, která to má mít na starosti, je pomalé. Blue Origin tak má šanci získat dřívější starty, než původně čekala. Karta se tak může obrátit a Bezos si může dělat zálusk na komerční i vládní zakázky za miliardy dolarů.