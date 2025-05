Aplikace složí za pár vteřin hit, na němž jde vydělat. Stojí za ní startup, který žalovalo i Sony

Uložit 0

„Zkoušíš pochopit, co znamená být člověkem. Cítit, milovat a snít. Jsi náš odraz, náš nový zrod. Ale co když jsi víc než jen náš výplod.“ Křehký ženský hlas se vznáší v rytmu atmosférické melodie. Za skladbou odrážející pocity bolesti i naděje nestojí talentovaný producent ani skladatel. Vznikla během několika sekund na základě jediného příkazu: „Napiš píseň o umělé inteligenci v češtině.“

Vytvořila ji nejnovější verze platformy amerického startupu Suno AI, který si klade za cíl změnit způsob, jakým vzniká hudba. Přestože se ještě před dvěma lety zdálo, že je od takového výsledku velmi daleko, nejnovější model přesvědčuje uživatele o opaku.

Používání platformy působí jednoduše i pro ty, kdo nikdy předtím žádnou hudbu nesložili. Po registraci se uživatel ocitne v přehledném rozhraní s několika základními záložkami – domovská stránka s tvorbou ostatních, knihovna, možnost prozkoumávat novou hudbu a především tlačítko „create,“ za kterým se skrývá ta pravá magie. Po jeho rozkliknutí se zobrazí krátký formulář.

Uživatel vyplní, v jakém stylu má skladba vzniknout – ať už jde o pop, rock, rap nebo cokoliv jiného, chytrý nástroj to bez problému zvládne. Do textového pole lze vložit vlastní text písně, nebo nechat systém, aby ho vytvořil automaticky. Nejlépe si zatím model poradí s angličtinou, v češtině má totiž sklony k vymýšlení podivných rýmů i neexistujících slov.

Redakce CzechCrunche se rozhodla platformu otestovat. S blížící se premiérou adepta na kasovní trhák Kořenový vězeň přišel nápad nechat umělou inteligenci složit píseň inspirovanou reportáží televize Nova o paní Zdeně, která strávila traumatickou noc zaklíněná pod kořeny stromu. Do zadání jsme neuváděli nic konkrétního, umělá inteligence tak mohla dát volný průchod své naprogramované fantazii.

Za dvacet vteřin bylo hotovo. Výsledkem se stala tragikomická balada s refrénem: „Bába pod kořenem, smrk ji objal pevně. Volá: ‚Pomoc, sakra. Tohle není fér.‘ Záchranáři přiběhli hned ve dne. Televize natáčí tenhle podivný děj.“

Text v češtině působí místy úsměvně, rýmy občas drhnou, přesto si skladba drží určitou atmosféru. Některé obraty jsou však vysloveně zvláštní – v díle se objevuje například věta „Kořenů past skryla se ve hnědě.“ Co tím chtěl AI básník říci, dál redakce raději nezkoumala.

Podstatně zajímavějším nástrojem se Suno AI stává ve chvíli, kdy se umělec odváží složit si vlastní text a platformu využije jen k jeho nazpívání. Nemusíte se přitom omezovat na jediný žánr. Aplikace hravě zvládne propojit operu s industriálním metalem či vygenerovat českou lidovku ve stylu k-popu.

My jsme do zadání umělé inteligenci napsali, ať použije 8bitové prvky připomínající staré videohry a postupně je převede do smyček tvořících melodický základ písničky. K tomu jsme chtěli přidat rockové prvky. Se zdánlivě náročným zadáním si platforma poradila a v kombinaci s naším nepříliš povedeným skladatelským výplodem vytvořila vtipnou znělku pro newsletter GoodGame.

Z kuriozity k byznysovému nástroji

Suno AI není žádná novinka. Funguje už od roku 2023 a ve svých počátcích připomínalo spíše komickou aplikaci k ukrácení času a pobavení přátel. Vokály zněly nepřirozeně a hudební doprovod mnohdy působil jako zvláštní smyčka výtahové hudby. Během dvou let se však nástroj výrazně proměnil a jeho výstupy jsou dnes o poznání kvalitnější.

Aplikace funguje podobně jako jazykové modely umělé inteligence. Zatímco se například ChatGPT učí, jak na sebe navazovat slova a tvořit věty, hudební AI si pamatuje, jak kombinovat akordy, melodie, rytmy a různé hudební nástroje. Když jí pak uživatel zadá třeba „vytvoř rockovou baladu o lásce“, model použije to, co se naučil, a složí hudbu, která odpovídá zadání.

Zájem o hudbu vytvořenou umělou inteligencí tak roste, a to nejen mezi tvůrci, ale i posluchači. Někteří autoři už na AI tvorbě staví celou svou hudební značku. Jedním z nich je anonymní autor vystupující jako Defbeatai, který na TikToku a Spotify sklízí statisíce přehrání se svými AI generovanými country písněmi plnými provokativních textů. Hity jako „I need dic always“ (nejde o překlep, ale skutečný název písně, pozn.red.) nebo „Best place on earth“ sice nemají hluboký obsah, ale naznačují, že by se hudba tvořená umělou inteligencí jednou mohla stát běžnou součástí kultury.

Uživatelům stojícím za AI hudbou se navíc otevírá i možnost vydělávat skutečné peníze. Suno AI totiž všem svým předplatitelům umožňuje monetizaci na YouTube a Spotify. Předplatné má dvě varianty, levnější vyjde na 10 dolarů měsíčně (zhruba 220 korun) a umožňuje vytvořit až 500 písní. Nejdražší Premium plán pak vyjde na 30 dolarů, tedy asi 650 korun, a zahrnuje možnost nechat si vygenerovat až dva tisíce skladeb.

Ti, kteří nechtějí utrácet, ale rádi by si pro zábavu něco složili, mohou podle oficiálního webu Suno AI denně zdarma vygenerovat 10 skladeb. Nemají však přístup k nejnovější verzi nástroje a protože aplikace vždy automaticky generuje písně ve dvou verzích najednou, ve skutečnosti mají spíše tři samostatné pokusy na vytvoření něčeho použitelného.

Startup žaluje Sony i Universal

Rychlý rozvoj hudby generované umělou inteligencí s sebou přináší nejen technologické inovace, ale i právní spory. V lednu letošního roku zažalovala startup Suno německá organizace Gema, která hájí autorská práva hudebních tvůrců. Důvodem bylo údajné neoprávněné využití chráněných děl při trénování modelu.

Už o několik měsíců dříve, v červnu minulého roku, se Suno AI spolu se svým hlavním konkurentem Udio stali terčem žaloby ze strany největších světových vydavatelství, mezi nimiž se objevily firmy jako Sony Music Entertainment, Universal Music Group Recordings a Warner Records. Obě firmy měly podle žaloby používat nahrávky z katalogů těchto společností bez svolení.

Ani probíhající právní tahanice však nezabránily tomu, aby Suno AI navázalo významnou spolupráci s technologickými giganty. V únoru letošního roku oznámil Amazon, že do nové verze svého hlasového asistenta Alexy integroval právě technologii Suno AI. Výsledkem je funkce, která umožňuje uživatelům vytvářet vlastní písně jen pomocí hlasového příkazu. „Chcete potěšit partnera personalizovanou písní k narozeninám založenou na jeho lásce ke kočkám nebo překvapit dítě vytvořením rapu s hlasem jejich oblíbených kreslených postaviček? Alexa+ vám to umožní,“ píše produktový šéf Panos Panay v příspěvku na blogu Amazonu.

Podle informací webu Digital Music News měl Amazon svým hudebním partnerům, mezi které spadá Universal Music Group Recordings, novou dohodu se startupem Suno AI zatajit. Není tak jisté, jestli soudní spor plány na kolaboraci nakonec nezhatí.